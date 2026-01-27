Mercadona arrasa en la distribución: acapara el 30% del mercado y deja a años luz a sus principales competidores, Carrefour y Lidl

El presidente de Mercadona, Juan Roig. (EFE)

Mercadona afianza su posición como líder indiscutible de la distribución alimentaria en España. La cadena de supermercados presidida por Juan Roig cerró 2025 con una cuota de mercado del 29,5%, rozando el 30% del total del gran consumo y ampliando la distancia respecto a sus principales competidores. Así lo recoge el informe El Mercado del Gran Consumo en España. Principales tendencias de 2025, elaborado por la consultora NIQ.

Los datos del estudio reflejan una mejora del posicionamiento competitivo de Mercadona en un contexto marcado por el crecimiento del gasto, los cambios en los hábitos de consumo y una fuerte presión sobre el bolsillo de los hogares. Con casi uno de cada tres euros del gasto en gran consumo pasando por sus cajas, la cadena valenciana consolida un liderazgo que se mantiene muy alejado del resto de operadores del sector.

En segunda posición se sitúa Carrefour, con una cuota del 7,2%, a más de 22 puntos de distancia del primer puesto. Por detrás, Lidl afianza su tercera plaza con un 6,2% del mercado, impulsada por una estrategia de aperturas sostenida que le permite ganar peso año tras año. También mejora Dia, que alcanza el 4,8% gracias al dinamismo en la expansión de tiendas y al cambio de modelo de sus establecimientos, especialmente visible en el tramo final del ejercicio.

Completan el ranking Eroski, con un 4,3% de cuota; Consum, una de las enseñas que más crece en 2025 hasta situarse en el 4,1%; Alcampo, con un 2,9%; Aldi, que continúa avanzando hasta el 1,8%; y El Corte Inglés, que cierra con un 1,6% del mercado.

Las cadenas regionales avanzan

El informe subraya también la fortaleza de las cadenas regionales, que siguen ganando protagonismo en el panorama de la distribución. En conjunto, estos operadores concentran ya el 25,7% de la cuota de mercado, lo que supone que uno de cada cuatro euros que gastan los hogares españoles en gran consumo se realiza en establecimientos de carácter regional.

Este crecimiento responde a una mayor cercanía con el consumidor, una oferta adaptada a los gustos locales y una percepción de buena relación calidad-precio, factores especialmente valorados en un contexto de incertidumbre económica y encarecimiento del coste de la vida.

Mercadona aumentó su beneficio el 37% en 2024, hasta los 1.384 millones de euros.

El gasto en gran consumo bate récords

Más allá del reparto de cuotas, 2025 ha sido un año histórico para el gran consumo en términos de facturación. El gasto total alcanzó los 131.000 millones de euros, un 5,8% más que el año anterior. Este crecimiento se explica tanto por el aumento de los volúmenes, que avanzaron un 2,5%, como por el repunte de los precios medios, que subieron un 3,2%.

Todas las secciones registraron un comportamiento positivo, con especial protagonismo del área de frescos, cuyas ventas en valor crecieron un 9,3%. Dentro de este segmento, los huevos fueron la categoría más dinámica, con un incremento del 6,6% pese al fuerte encarecimiento registrado en el último trimestre del año. También destacaron las frutas (+5,5%), la carne (+3,8%) y las verduras (+3,1%).

Los productos envasados mantuvieron igualmente su fortaleza, con un crecimiento del 4,3% en valor. En este grupo sobresalen los refrigerados y congelados, que aumentaron su volumen un 4,3%, así como las bebidas no alcohólicas, con un avance del 3,1%.

Por el contrario, el consumo de bebidas alcohólicas continúa mostrando signos de debilidad. Aunque algunos destilados como el tequila o el vodka registraron incrementos, el conjunto de la categoría apenas creció un 0,3% en valor, mientras que la demanda cayó un 1,1%.

Consumidores más prudentes y más caseros

El informe refleja también un cambio en el comportamiento del consumidor, marcado por la preocupación económica. Un 31% de los encuestados afirma encontrarse en peor situación que el año anterior, debido principalmente al aumento del coste de la vida, al temor a una recesión y a la inseguridad laboral.

Este contexto ha llevado a un mayor consumo en el hogar, en detrimento del canal Horeca, cuya facturación se contrajo un 2%, lastrada además por las altas temperaturas registradas durante el verano. En paralelo, crecen con fuerza las soluciones de comida preparada y “listo para comer”, un mercado que alcanzó los 3.750 millones de euros, un 11% más que en 2024.

Las promociones siguen siendo una palanca clave para atraer al consumidor: el 44% reconoce cambiar de tienda con frecuencia en función de las ofertas. Al mismo tiempo, la marca blanca continúa ganando terreno y ya representa el 50% del gasto total en gran consumo, tras crecer 0,9 puntos en 2025.

El comercio online acelera su crecimiento

El estudio de NIQ confirma también el auge del comercio electrónico en gran consumo. Aunque las tiendas físicas siguen siendo el canal principal, el ‘online’ crece a un ritmo del 17,7%, muy por encima del avance de los supermercados pequeños y grandes. Este canal alcanza ya el 7,3% del peso total de la cesta de la compra.

Amazon lidera el comercio online con una cuota del 36,9%, pero los operadores multicanal ganan protagonismo. Mercadona alcanza ya el 9,8% del mercado digital, mientras que Glovo se sitúa en el 4,8%, muy cerca de El Corte Inglés (4,6%). Destaca además la irrupción de TikTok, que en solo un año logra una cuota del 1,8% en el gran consumo.