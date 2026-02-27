España

Receta de tomates verdes fritos, un plato ‘de película’ tradicional de la cocina sureña estadounidense

La elaboración consiste en pasar rodajas de tomate por harina, huevo y pan rallado, para luego freírlas en aceite caliente, logrando un contraste de texturas irresistible

Receta de tomates verdes fritos
Receta de tomates verdes fritos (Flickr)

Hay platos que se convierten en cultura gracias al cine. Si no, que se lo pregunten al ratatouille francés. Algo así sucede también con los tomates verdes fritos, una receta veraniega, típica del sur de Estados Unidos, que nos hace pensar inevitablemente en la película que lleva su nombre.

Estrenada en 1991 y basada en la novela de Fannie Flagg, este film narra la historia de amistad entre dos mujeres en el sur de Estados Unidos, Idgie (Mary Stuart Masterson) y Ruth (Mary-Louise Parker), y aborda temas como la discriminación de la mujer, el racismo, la homosexualidad femenina, la miseria o el alcoholismo. A lo largo de la película, esta receta se convierte en todo un símbolo, un plato icónico en la gastronomía sureña de los Estados Unidos que hoy aprendemos a preparar en casa.

La receta en cuestión trata exactamente de lo que explica su nombre, unas rodajas de tomate verde fritas en aceite bien caliente, previamente enharinadas, envueltas en huevo batido y empanadas para resultar en un bocado delicioso. Un entrante sencillo que combina texturas y sabores y que podemos acompañar con nuestras salsas favoritas.

Para la elaboración de este bocado se necesita una variedad de tomate llamada miltomate, originaria de México, que se caracteriza por el color verde del fruto. En caso de no encontrar esta variedad, no debemos sustituirla por tomates de huerta comunes sin madurar, ya que estos pueden resultar tóxicos debido a su contenido de solanina. En su caso, podemos utilizar tomates raf verdes, una variedad muy sabrosa y aromática, dulce, pero con un ligero toque ácido.

Receta de tomates verdes fritos

Los tomates verdes fritos son rodajas de tomate sin madurar, rebozadas y fritas hasta quedar doradas y crujientes. La técnica principal consiste en pasar el tomate por harina, huevo y pan rallado, para luego freírlo en aceite caliente, logrando un contraste de texturas irresistible.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 3 tomates verdes firmes
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra molida al gusto
  • 100 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 100 g de pan rallado (o sémola de maíz gruesa)
  • Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer tomates verdes fritos, paso a paso

  1. Lava y seca bien los tomates. Corta en rodajas de 1 cm de grosor.
  2. Coloca las rodajas en una bandeja, salpimenta por ambos lados y deja reposar 5 minutos.
  3. Prepara tres platos: uno con harina, otro con los huevos batidos y otro con pan rallado (o sémola de maíz).
  4. Pasa cada rodaja primero por harina, sacude el exceso, luego por huevo y finalmente por pan rallado. Presiona ligeramente para que el rebozado se adhiera bien.
  5. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto. Prueba con una miga de pan: debe dorarse en 10 segundos.
  6. Fríe las rodajas de tomate en tandas, sin amontonarlas, hasta que estén doradas y crujientes (unos 2-3 minutos por cada lado).
  7. Saca las rodajas a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  8. Sirve inmediatamente, bien calientes, para preservar el crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como entrante o tapa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 170 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se recomienda consumir los tomates verdes fritos recién hechos. Si sobran, guárdalos en la nevera en un recipiente hermético hasta 2 días y recalienta en horno o sartén para recuperar el crujiente.

