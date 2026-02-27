España

Así será el menú que se disfrutará en los Premios Goya 2026: gildas, ‘bombas’ y platos típicos catalanes

Los invitados a la gala podrán disfrutar de una selección de bocados fríos y calientes, así como algunos platos fuertes, una selección de quesos y también algunos postres

Richard Gere, derecha, sostiene su
Richard Gere, derecha, sostiene su Goya Internacional entregado por Antonio Banderas durante la 39ª ceremonia de los Premios Goya en Granada, España, el sábado 8 de febrero de 2025, en Granada. (Foto AP/Fermin Rodriguez)

Quedan solo unas horas para que el cine español celebre su día grande. La 40.ª edición de los Premios Goya se celebrará este sábado 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, una gala que reunirá a las más relevantes figuras de la gran pantalla nacional, así como a artistas invitados, políticos y otros invitados de honor.

Todos ellos disfrutarán de una velada llena de emociones, de focos y sorpresas, pero también repleta de gastronomía. La propuesta culinaria de esta edición estará diseñada por la Dirección de Restauración del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). El equipo del centro, conformado por chefs, cocineros, camareros y maîtres, será el encargado de elaborar todos los platos, inspirados en la tradición catalana reinterpretada con la mirada innovadora de la gastronomía actual.

Así será el menú con sabor catalán que se disfrutará en los Goya

Los invitados a la gala podrán disfrutar de una selección de bocados fríos y calientes, así como algunos platos fuertes, una selección de quesos y también algunos postres. La lista completa la ha revelado Jaleos de El Español y contiene platos e ingredientes tradicionales de la cocina catalana. Todo un homenaje a la región que, este año, acoge a la gran noche del cine español.

Así fue la lectura de los nominados a los Premios Goya, que contó con Arturo Valls y Toni Acosta.

Entre los primeros guiños destacarán la gilda de otoño con alcachofa del Baix Llobregat, jamón ibérico “amb pa de coca amb tomàquet” y un tartar de atún con aliño mediterráneo. Completarán la propuesta opciones como el bacalao estilo manresana, una tapa de pollo a l’ast y la escalivada tradicional.

Los pases calientes, por su parte, rendirán tributo a lo más reconocible de la cocina barcelonesa. Uno de los bocados más curiosos será la Bomba de La Barceloneta, una especie de croqueta de patata y carne picada rematada con salsas. Le siguen unos delicados buñuelos de brandada y un mini fricandó en brioche con setas de temporada. La degustación continuará con especialidades como los canelones, la coca de recapte y las croquetas.

Los quesos artesanales catalanes serán uno de los puntos fuertes de la noche, reflejando la diversidad del territorio con quesos como el Montbrú, elaborado con leche de vaca y cabra, y el Ros Petit de oveja, acompañados de pan con tomate y olivas. En el momento de los principales, los invitados podrán probar solomillo con cremoso de ceps y suquet de calamares.

Los dulces pondrán el broche final a esta noche llena de premios, con delicias como la crema catalana, las torradetes de Santa Teresa y el popular pa amb xocolata, oli i sal. Como en ediciones anteriores, todo estará maridado con vinos Rioja.

La gran noche del cine tiene a sus protagonistas

Una noche de cine que tiene, además, sus grandes favoritos. Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, que opta a once galardones, son los nombres más mencionados en las quinielas. Junto a ellas figuran otras producciones destacadas este año, como Maspalomas, La cena, Sorda, El cautivo, Los Tigres, Romería y Ciudad sin sueño. El público podrá seguir la ceremonia, así como la tradicional alfombra roja, a través de La1 de TVE y la web de RTVE de forma gratuita. En esta ocasión, el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini serán los encargados de conducir la gala.

