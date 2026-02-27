Dónde estudias importa cada vez más: las universidades públicas con mayor empleabilidad y salarios se concentran en Madrid y Cataluña

Estudiantes durante una de las pruebas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en una de las aulas de la Universidad de Almería. (Europa Press)

La elección de universidad pública en España empieza a tener un impacto cada vez más decisivo en la empleabilidad y los salarios de los graduados, hasta el punto de que el centro donde se estudia puede condicionar el futuro laboral tanto o más que la carrera elegida. Un reciente estudio de Funcas sobre la cohorte 2015–2016, que analiza la trayectoria académica y laboral de los estudiantes hasta 2023, muestra que las universidades públicas con mejores resultados laborales se concentran mayoritariamente en Madrid y Cataluña. De las 15 instituciones con mayor empleabilidad, 11 se encuentran en estas dos comunidades, revelando un sistema cada vez más estratificado dentro del ámbito público.

Para evaluar el efecto de la institución, los autores han realizado un análisis de clústeres que agrupa las universidades según la nota media de acceso y la tasa de afiliación laboral de sus egresados. Entre las universidades con las mejores perspectivas laborales, destaca el perfil de los centros con alta eficacia de inserción y baja selectividad de acceso, en los que los estudiantes entran con una nota media de 6,45, registran unas tasas de afiliación laboral del 63% tras graduarse y acceden a salarios en el entorno de los 25.000 euros de media a los cuatro años. Este grupo está formado por las universidades de Vic, La Rioja, Girona, Rovira y Vigil, la Politécnica de Catalunya y la Universidad Pública de Navarra.

Fuente: Funcas

En el extremo contrario, quienes provienen de centros menos eficaces cuentan con un salario medio de 22.288 euros, lo que representa una brecha salarial del 12% que no se reduce con el tiempo. Además, la empleabilidad en estas universidades cae hasta el 42,46% pese a que las notas de corte medias superan en casi un punto a las del grupo anterior.

El rigor académico no implica mejores empleos

El clúster que ocupa el segundo puesto de la tabla en cuanto a empleabilidad, con una tasa del 58,72%, está constituido por nueve universidades (Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, de Alcalá, Politécnica de Barcelona, Politécnica de Cartagena, Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid, U. de León y Pompeu Fabra) en las que la nota de acceso media está entre las más altas, con un 8,14, pero donde el salario medio cae hasta los 23.384 euros al año. Además, un pequeño grupo de universidades (apenas el 6% del total) exige las notas más altas de acceso (8,71 de media) pero ofrece una empleabilidad moderada del 46% y sueldos de 22.344 euros, un fenómeno que los investigadores llaman la “paradoja de la exigencia”. Esto demuestra que la universidad pública elegida puede amplificar o limitar el impacto de la carrera, generando diferencias significativas en las oportunidades laborales.

Fuente: Funcas

La mayoría de las universidades con mejores resultados se sitúan en Madrid y Cataluña, mientras que otras comunidades presentan menos representación en los segmentos de alto desempeño laboral. Esta concentración supone que la ubicación geográfica de la universidad pública empieza a influir de manera determinante en la trayectoria profesional de los egresados, más allá de la elección de carrera, al condicionar el tipo de empleos al que tienen acceso después de la graduación, pero también por la influencia del entorno institucional en los centros.

Un sistema que avanza hacia la desigualdad

Históricamente, la universidad pública española ofrecía resultados relativamente homogéneos para sus graduados y la nota de acceso era el principal filtro académico. Sin embargo, el crecimiento sostenido del número de estudiantes, que ha pasado de unos 300.000 hace 50 años a más de 1,5 millones en el curso 2024–2025, y la publicación de datos oficiales sobre inserción laboral han permitido identificar diferencias significativas entre universidades y áreas de estudio. El reciente informe de Funcas apunta a que la ubicación geográfica y el perfil institucional juegan un papel decisivo en los resultados profesionales.

Fuente: Funcas

Por otra parte, el análisis del estudio evidencia una relación clara entre la selectividad de acceso y la empleabilidad según el área de estudio. Las carreras con alta empleabilidad, como Ingeniería Informática, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Administración y Gestión de Empresas y Enfermería, requieren notas de acceso que oscilan entre 7,5 y 8,7 sobre 10, mientras que disciplinas como Filosofía, Bellas Artes o Historia del Arte registran notas medias de 5 a 6,5. Esta correlación confirma que la carrera sigue siendo un factor relevante en la inserción laboral, pero no explica por completo las diferencias observadas entre universidades.

Los grados con notas de corte más altas atraen estudiantes con un nivel académico y preparación similar, lo que hace que los resultados laborales sean más previsibles entre universidades. En cambio, los programas menos selectivos reciben alumnado más diverso en capacidades y preparación, y las diferencias en recursos, docentes y vínculos con el mercado laboral hacen que la empleabilidad y los salarios varíen más según la universidad.