España es la gran opción en Europa para los universitarios de Latinoamérica

Más allá del cambio de país, una experiencia universitaria internacional suele responder a una clave: el valor real que aporta a la formación y al futuro profesional. Cursar estudios en Europa permite sumar reconocimiento internacional, entrar en contacto con metodologías y enfoques académicos distintos y ampliar horizontes laborales, especialmente valorados en un contexto global.

Esta experiencia universitaria internacional puede desarrollarse a través de distintas opciones de movilidad académica en función del momento formativo y de los objetivos de cada estudiante. Existen programas de corta duración, pensados para realizar estancias académicas limitadas en el tiempo, así como programas de larga duración que permiten cursar estudios completos en Europa. Esta combinación ofrece una inmersión flexible en el sistema universitario europeo y facilita que el alumnado diseñe su propio itinerario internacional.

Programas de corta duración: flexibilidad y experiencia internacional

Este tipo de programas forman parte de las modalidades de movilidad habituales en el sistema universitario europeo y permiten al alumno vivir una primera experiencia internacional sin interrumpir su trayectoria académica en la universidad de origen. Estas opciones están presentes en la mayoría de instituciones y facilitan una aproximación gradual a los estudios en Europa.

Intercambio académico: estancias de uno o dos semestres en universidades europeas en el marco de convenios interinstitucionales, que permiten cursar asignaturas en el extranjero manteniendo la matrícula en la universidad de origen.

Study Abroad: programas académicos de uno o dos semestres, generalmente en modalidad de pago, que ofrecen mayor flexibilidad en la elección de asignaturas y en el calendario académico.

Cursos y programas académicos intensivos: estancias de duración reducida centradas en áreas concretas de conocimiento, orientadas a complementar la formación universitaria y a favorecer la inmersión académica y cultural.

La UCAM cuenta con una amplia experiencia en la acogida de estudiantes internacionales: en sus campos hay alumnos de 135 nacionalidades.

En el contexto actual de la movilidad académica en universidades europeas, la Universidad Católica San Antonio de Murcia es un referente, al contar con una amplia experiencia en la acogida de estudiantes internacionales y en la gestión de estancias académicas de distinta duración. Esta proyección internacional se refleja en su posicionamiento en rankings europeos por diversidad de alumnado, con estudiantes de 135 nacionalidades en sus campus.

Además, la Universidad desarrolla UCAM Ibero, un programa propio orientado a facilitar estancias académicas internacionales mediante acuerdos bilaterales con universidades de Latinoamérica, con reconocimiento de estudios y acompañamiento institucional. En este marco, México, Chile, Brasil, Perú y Colombia destacan como los principales países de origen de estudiantes que llegan a la UCAM, mientras que Argentina, Chile, México, Brasil y República Dominicana figuran entre los destinos más frecuentes de su alumnado español.

Programas de larga duración: continuidad y trayectoria

La movilidad universitaria en Europa también permite desarrollar trayectorias formativas completas a través de estudios de grado y posgrado. Esta opción está dirigida a quienes deciden iniciar o continuar su formación en el sistema universitario europeo, integrándose plenamente en la vida académica y obteniendo una titulación oficial española.

En este sentido, la oferta académica de la UCAM incluye grados, dobles titulaciones y posgrados —oficiales y propios— en áreas como Ciencias de la Salud, Empresa, Ingeniería, Educación, Comunicación y Humanidades, contando desde hace años en sus aulas con un amplio número de alumnos de países de Latinoamérica.

Esta universidad impulsa programas de doble titulación, que permiten obtener dos títulos oficiales —uno por cada institución universitaria: la UCAM y la de origen— y ampliar así las oportunidades académicas y profesionales. Actualmente, tiene acuerdos firmados con la Red Anáhuac para los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo, a los que se sumará el Grado en Gastronomía. Va a incorporar también dobles titulaciones con la Universidad Internacional del Ecuador en Ingeniería Civil y Nutrición Humana y Dietética, y prevé ampliar esta red con instituciones como USIL (Perú), la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) y la UPC (Perú).

Convalidaciones y reconocimiento de estudios

Para los estudiantes procedentes de Latinoamérica, el reconocimiento de estudios se aplica a programas de Grado. Para acceder mediante traslado de expediente, es necesario que la universidad pueda convalidar un mínimo de 30 créditos ECTS, dependiendo de la convalidación de variables académicas y de la equivalencia entre planes de estudio.

En cuanto a los plazos, las titulaciones del ámbito de la salud cuentan con un calendario específico que se suele definir en marzo. Para el resto de grados, se recomienda presentar la documentación con la suficiente antelación, entre enero y mayo.

En función de la duración de la estancia, los requisitos de entrada y residencia en España varían. Para programas académicos superiores a 90 días, como grados y posgrados, es necesario tramitar un visado nacional de estudiante. A través de él, el estudiante podrá regularizar su situación migratoria al llegar a España mediante la obtención de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), documento que acredita su residencia legal durante el periodo de estudios y que le permitirá, entre otros aspectos, abrir una cuenta bancaria o iniciar prácticas académicas.

Para la solicitud del visado, el estudiante deberá preparar generalmente la siguiente documentación:

Carta de admisión de la universidad , con fechas y modalidad de estudios.

Seguro médico que cubra toda la estancia.

Acreditación de medios económicos , conforme a los criterios establecidos por el consulado correspondiente.

Pasaporte vigente y, cuando proceda, documentación civil adicional.

Alojamiento, mediante contrato o certificación de la universidad o residencia.

Apoyo económico

Además de las distintas vías para cursar parte de los estudios fuera de España, la UCAM contempla ayudas económicas específicas para facilitar que la experiencia internacional sea viable, ofreciendo las siguientes opciones de apoyo:

Los estudiantes outgoing pueden optar a las becas UCAM Ibero , destinadas a contribuir a los gastos derivados de la estancia académica fuera de España durante varios meses.

La UCAM cuenta también con un número limitado de becas Erasmus KA171, orientadas a apoyar la movilidad internacional fuera de la Unión Europea.

A estas ayudas se suman opciones de financiación en cuotas, que permiten planificar el pago de la matrícula con antelación. Esta posibilidad resulta especialmente relevante para quienes necesitan organizar los aspectos económicos antes del inicio del curso, por lo que se recomienda iniciar el proceso con la suficiente anticipación.

Información y contacto

Para ampliar información sobre programas de movilidad, estudios de grado y posgrado, así como sobre los requisitos académicos y administrativos, el estudiantado interesado puede contactar con la oficina de Relaciones Internacionales de la UCAM, que ofrece asesoramiento personalizado durante todo el proceso.

En el caso de quienes estén interesados en iniciar estudios completos de grado o posgrado, la orientación se canaliza a través de los delegados internacionales por región. Para Latinoamérica, la información y el asesoramiento personalizado se gestionan mediante el correo: latinoamerica@ucam.edu.