Mapa de los grados de ingeniería en España: Madrid, Cataluña y Andalucía son favoritas

Madrid, 6 feb (EFE).- El acceso a los estudios de ingenierías en España es desigual según territorios y universidades públicas y privadas, ya que mientras Madrid, Cataluña y Andalucía son las únicas que ofrecen todas las ramas y concentran a la mayoría de estudiantes, Navarra, Baleares o Extremadura son las grandes perjudicadas.

Un informe del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) que analiza el mapa de estos estudios por comunidades autónomas, al que ha tenido acceso EFE, señala además el aumento en las universidades privadas de la oferta de grados que no habilitan para ejercer.

Estos estudios no habilitantes y que hacen necesario un máster para poder ejercer como ingeniero han crecido sobre todo en La Rioja (un 600 %) y en Navarra y Aragón (un 300 %, respectivamente).

En casi todas las comunidades se han duplicado el número de estudios de ingeniería que no habilitan y tan solo Baleares contrasta con la tendencia general.

En el curso 2024-2025 y según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las comunidades con más alumnos matriculados y egresados en titulaciones de grado en ingeniería fueron Madrid (con más de 50.000 matriculados), Cataluña (cerca de 45.000), Andalucía (unos 38.000) y la Comunidad Valenciana (alrededor de 28.000).

Sin embargo en los últimos diez años el mayor aumento de matrículas se registró en La Rioja, doblando casi las plazas, mientras que Extremadura fue la que más ha disminuido sus estudiantes de ingeniería, con una caída del 20,25 %.

Las regiones que más han incrementado el número de egresados fueron Baleares (155,38 %) y La Rioja (67,15 %) frente a Castilla y León (que disminuyeron el 38,76 %), Cantabria (bajaron el 24,93 %) y Extremadura (caída del 21,50 %).

El informe destaca la evolución asimétrica de las distintas ramas de la ingeniería y señala un crecimiento de las profesiones vinculadas a ámbitos tecnológicos emergentes y una disminución de las de sectores estratégicos de la economía.

Las ramas Industrial e Informática se pueden estudiar en todas las comunidades autónomas pero solo Madrid, Cataluña y Andalucía ofrecen todas las familias (Aeronáutica, Agrícola, Forestal, Industrial, Informática, Minas y Energía, Naval, Civil, Telecomunicación y Topografía).

Existe un escaso número de egresados, menor de 10 alumnos, en algunas comunidades y en ramas como Topografía, Minas y Energía y Naval.

Titulaciones con menos de 30 matriculados se dan en la ingeniería Agrícola en Cantabria, en Minas y Energía en Cataluña y en Topografía en Canarias, Castilla y León y Extremadura.

Solo cuatro comunidades: Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura no tienen universidades privadas. Galicia tuvo la primera universidad privada en 2022-2023 y las comunidades que más han aumentado el número de titulaciones desde el curso 2015-2016 son Andalucía (de 2 a 9), Aragón (de 3 a 9) y la Rioja (de 2 a 7).

En Andalucía, las titulaciones no habilitantes en la privada crecieron un 500 % (pasando de 1 a 6), en Aragón aumentaron un 250 % (de 2 a 7) y en Cataluña subieron un 82 % (de 11 a 20).

En la Comunidad Valenciana la universidad privada eliminó el único título habilitante que tenía en 2023-2024 y los no habilitantes aumentaron un 60 % (de 5 a 8).

En la Comunidad de Madrid, las titulaciones habilitantes en la universidad privada disminuyeron un 38 % frente a las no habilitantes que se doblaron (33 a 66).

También en Murcia las titulaciones no habilitantes en la universidad privada se duplicaron y en Navarra pasaron de 4 grados a 7, mientras que en el País Vasco aumentaron de 11 a 21 y en La universidad privada de La Rioja crecieron de 2 a 7.

La Comunidad Valenciana es la que tiene un mayor aumento de matriculados en universidades privadas (1.264 %), seguida de La Rioja (689 %), Cantabria (623 %) y Andalucía (336 %).EFE

EFE

