Las universidades públicas madrileñas son las más caras: cobran más de 2.000 euros por alumno frente a los 1.000 en Galicia

Un informe de la Fundación CYD señala que el gasto público sobre el PIB ha mostrado una ligera mejora, pasando del 0,69 % en 2015 al 0,75 % en 2022, aunque aún lejos del objetivo del 1 % establecido por la LOSU

Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Las diferencias en las tasas y precios públicos universitarios han marcado el panorama educativo en España durante el curso 2023-2024, con una horquilla que va desde algo más de 1.000 euros por alumno en Galicia hasta superar los 2.000 euros en la Comunidad de Madrid. Esta disparidad, según ha puesto de relieve la Fundación CYD en su informe de Indicadores CYD de Eficiencia global del Sistema Universitario Español, publicado este miércoles, se traduce en “un carga significativa para las familias y genera desigualdades territoriales en el acceso a la universidad”.

El estudio de la Fundación CYD ha subrayado que aproximadamente el 75% de los ingresos por tasas y precios públicos procede de las matrículas, lo que incrementa el peso económico que deben asumir los estudiantes y sus familias. En este sentido, el informe pone de relieve que durante el curso, los ingresos y gastos no financieros del conjunto de las 47 universidades públicas presenciales españolas han experimentado un crecimiento cercano al 7% anual, una tasa que, como ha ocurrido en todo el periodo 2015-2023, se ha situado por encima de la inflación. Sin embargo, los descensos registrados entre 2009 y 2015 han provocado que los niveles de 2023 permanezcan alrededor de un 10% por debajo de los de 2009 en términos reales.

En cuanto a la financiación universitaria, el gasto público sobre el PIB ha mostrado una ligera mejora, pasando del 0,69 % en 2015 al 0,75 % en 2022, aunque aún lejos del objetivo del 1 % establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La inversión por estudiante en España se sitúa en 18.369 dólares por alumno, frente a los 21.486 dólares de la Unión Europea y los 22.828 dólares de la OCDE.

Los desajustes regionales en la financiación

En 2023, Cantabria, La Rioja, el País Vasco, Navarra y la Comunidad Valenciana superaron los 10.000 euros por estudiante en transferencias corrientes y de capital recibidas. De estas, más del 80% procedían de las administraciones autonómicas respectivas. Por su parte, la Comunidad de Madrid registró el valor más bajo (6.975 euros por alumno); seguida, de lejos, por Extremadura, Andalucía, Cataluña, Murcia y Castilla y León (con cifras entre 8.000 y 8.600 euros). En términos de PIB per cápita regional, la menor ratio se dio en Madrid (16,3%), seguida a distancia por Cataluña (23,5%) y Baleares (26,7%), lo que refleja “un menor esfuerzo financiero público relativo en estas comunidades”.

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades por el cual se "reforzará la exigencia de calidad" para todas las universidades y servicios "mejorarán los mecanismos de supervisión y control", según ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El informe también ha analizado el esfuerzo financiero público relativo, medido en términos de PIB per cápita regional. En 2023, la recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno osciló desde algo más de 1.000 euros en Galicia, Baleares, Asturias, el País Vasco, Andalucía y Canarias, hasta más de 2.000 euros en Madrid y en torno a 1.850 en Cataluña y Navarra. Alrededor del 75% de los ingresos de este capítulo se derivan de las matrículas abonadas por los estudiantes. En términos de PIB per cápita regional, el esfuerzo privado relativo era alto en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria y Murcia (más del 5,5%), y reducido en el País Vasco, Baleares, Galicia, Asturias y La Rioja (menos del 4,5%).

En 2023, el conjunto de las 47 universidades públicas presenciales españolas registró una capacidad de financiación equivalente al 4,5% de sus ingresos no financieros. Solo Madrid presentó una necesidad de financiación, tras un deterioro de cuatro puntos respecto a 2022. La tasa media de ahorro bruto se situó en el 7,2% de los ingresos corrientes, y fue Galicia la única comunidad con una tasa negativa. Por universidades, únicamente las madrileñas Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid presentaron en 2023 un déficit tanto no financiero como corriente.

