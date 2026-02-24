Tendencias

Por qué la ansiedad puede aparecer incluso en relaciones de pareja estables

Identificar los factores que alimentan la inquietud puede favorecer el disfrute pleno de los vínculos afectivos sin que el temor condicione la experiencia compartida

La ansiedad en la pareja
La ansiedad en la pareja puede presentarse incluso en relaciones estables y sin conflictos visibles, según especialistas en psicología clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad en la pareja emerge como una reacción frecuente, incluso en vínculos donde predominan la estabilidad y la ausencia de conflictos aparentes. Según especialistas en psicología clínica, este fenómeno suele responder a mecanismos de defensa emocional, muchas veces originados en experiencias previas o en patrones de apego aprendidos.

El impacto de la ansiedad en la vida afectiva no distingue entre personas con antecedentes traumáticos y aquellas que buscan preservar la seguridad emocional. The Balance, clínica especializada en salud mental, señala que los síntomas pueden variar desde la inquietud ante pequeños cambios en la rutina hasta el temor anticipado a un posible abandono.

De acuerdo con el estudio Anxiety in Relationships: Causes, Symptoms and Implications, publicado en SSRN, la mente tiende a interpretar señales neutras como amenazas potenciales, activando respuestas de alerta en situaciones que objetivamente no representan peligro.

Cómo se manifiesta la ansiedad en relaciones de pareja

Diversos factores contribuyen a la aparición de ansiedad en contextos afectivos. El trauma originado en relaciones anteriores representa una de las causas más frecuentes. Según un análisis realizado por la Bowling Green State University, quienes han sufrido engaños, rupturas dolorosas o situaciones de violencia pueden desarrollar una predisposición a anticipar el rechazo o el abandono, incluso cuando la relación actual se percibe como estable.

Thriveworks, red de psicólogos clínicos, añade que la mente aprende a asociar la calma con la posibilidad de amenaza, lo que conduce a una vigilancia permanente ante cualquier señal ambigua.

La interpretación de gestos, silencios o cambios de humor adquiere un peso desproporcionado en la experiencia diaria. Este fenómeno, conocido como hipervigilancia emocional, se ve reforzado por la tendencia al catastrofismo: imaginar el peor desenlace posible ante situaciones neutras o de poca relevancia.

El catastrofismo y la tendencia
El catastrofismo y la tendencia a imaginar escenarios negativos favorecen la aparición de ansiedad ante situaciones cotidianas de poca relevancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Balance explica que la ausencia de respuestas inmediatas, como un mensaje tardío o una conversación postergada, puede desencadenar pensamientos de desinterés o ruptura inminente. Este patrón mental genera una espiral de preocupación difícil de romper sin intervención consciente.

La teoría del apego ansioso, ampliamente citada en la literatura científica sobre relaciones, sostiene que se caracteriza por la búsqueda constante de pruebas de afecto y la dificultad para tolerar la incertidumbre. Las personas con este patrón suelen experimentar alivio ante muestras explícitas de cariño, pero regresan rápidamente a un estado de duda si no desafían sus propios pensamientos recurrentes.

Estrategias para afrontar la ansiedad en la pareja

Especialistas en psicología y terapia de pareja coinciden en que la gestión de la ansiedad requiere una revisión activa de los pensamientos automáticos. Thriveworks recomienda hacer una pausa antes de reaccionar ante situaciones ambiguas y preguntarse si existen pruebas objetivas de que algo no marcha bien, o si se trata de un hecho aislado sin mayor trascendencia.

Focalizar la atención en el presente y en los aspectos positivos de la convivencia representa otra estrategia relevante. Actividades cotidianas, como caminar o conversar en pareja, pueden fortalecer el vínculo y ayudar a la mente a alejarse de preocupaciones infundadas.

Asimismo, reconectar con experiencias agradables consolida la seguridad emocional y permite disfrutar el bienestar compartido sin que la ansiedad condicione cada interacción.

Focalizar la atención en el
Focalizar la atención en el presente y fortalecer el vínculo a través de actividades compartidas ayuda a reducir la ansiedad en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos donde la ansiedad resulta persistente o interfiere con la calidad de vida, la intervención profesional puede ser clave. La terapia cognitivo-conductual y la terapia focalizada en emociones han mostrado eficacia para modificar patrones ansiosos y promover relaciones más saludables.

Un estudio publicado por la National Institutes of Health destaca que las intervenciones psicoterapéuticas contribuyen a una mejora significativa en la satisfacción de pareja y la reducción de síntomas ansiosos.

Impacto en la comunicación y el bienestar del vínculo

La hipervigilancia emocional y la búsqueda constante de consuelo pueden dificultar la comunicación en la pareja. Según The Balance, este comportamiento refuerza la inseguridad y perpetúa los miedos que se pretendía evitar. El ciclo de ansiedad se mantiene activo cuando se interpreta cada detalle como una posible señal de peligro, lo que afecta tanto la estabilidad emocional como la autenticidad del vínculo.

La identificación de estos mecanismos resulta fundamental para evitar que la ansiedad defina la calidad de la relación. Los expertos consultados por Thriveworks subrayan la importancia de reconocer los propios patrones y buscar estrategias adaptativas, priorizando el bienestar conjunto y la construcción de una base de confianza mutua.

El perfeccionismo y las expectativas
El perfeccionismo y las expectativas poco realistas aumentan la vulnerabilidad a la ansiedad, reforzando la importancia del autoconocimiento y la confianza mutua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción que cada persona tiene de sí misma y de la relación influye directamente en la aparición y mantenimiento de la ansiedad. La autoexigencia, el perfeccionismo y las expectativas poco realistas pueden incrementar la vulnerabilidad emocional. Bowling Green State University resalta que el entorno social y familiar, así como las experiencias tempranas, moldean la manera en que se afrontan los desafíos afectivos en la vida adulta.

La ansiedad en la pareja no constituye necesariamente una señal de alarma grave ni implica la falta de amor. Comprender las causas y los mecanismos implicados habilita la posibilidad de gestionarla de manera constructiva, favoreciendo la construcción de relaciones más seguras y satisfactorias.

