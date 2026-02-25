Dimite el comisario jefe de la Policía de Alcalá de Henares denunciado por violencia de género y maltrato familiar

El ex comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno (Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz)

El comisario jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, ha presentado este miércoles su dimisión después de que ha trascendido que dos mujeres lo habían denunciado por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. La renuncia se ha producido a iniciativa del propio mando policial, que ha solicitado formalmente su baja al Ayuntamiento dirigido por Judith Piquet (PP), pese a que el Gobierno municipal se ha resistido hasta ahora a cesarlo a pesar de la gravedad de las acusaciones.

Moreno ha pedido además su traslado a la Policía Local de Torrejón de Ardoz, donde ya ha ocupado el mismo puesto antes de su llegada a Alcalá de Henares y municipio en el que habrían ocurrido los hechos denunciados. En su solicitud ha alegado “motivos estrictamente personales”. El excomisario conserva allí su plaza como funcionario, por lo que mientras no exista una sentencia condenatoria firme no puede ser apartado de manera definitiva del servicio.

La dimisión ha llegado pocos días después de que se han hecho públicas las denuncias presentadas el pasado enero, aunque la existencia de acusaciones contra Moreno ha sido conocida de forma extraoficial desde hacía más de un año. La alcaldesa ha defendido su continuidad al frente del cuerpo municipal al considerar que no correspondía adoptar medidas disciplinarias hasta que la justicia se pronuncie y al sostener que los hechos investigados no están relacionados con su etapa en Alcalá.

En un comunicado dirigido a la plantilla policial y al que ha tenido acceso El País, Moreno se ha despedido de los agentes agradeciendo su trabajo y su “lealtad institucional”. “Ha sido un verdadero honor y una gran responsabilidad dirigir este Cuerpo”, ha escrito el ya excomisario, que ha asegurado marcharse “con el orgullo de haber formado parte de esta institución y con la tranquilidad de saber que el Cuerpo queda en manos de grandes profesionales”.

El tono institucional del mensaje contrasta con la percepción que parte de la plantilla tiene de su mando. Moreno no cuenta con un respaldo amplio entre los agentes y personas de su entorno lo describen como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, tanto en el plano personal como en el profesional. Antes incluso de que se han conocido las denuncias por violencia doméstica y de género, su nombre ya ha estado vinculado a acusaciones de acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias.

Reacciones políticas y sindicales

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha evitado valorar la dimisión más allá de confirmar que Moreno ha solicitado el reingreso en Torrejón de Ardoz “para defender su plaza”. Un portavoz municipal se ha limitado a señalar que el Consistorio respeta la decisión del excomisario, después de haber sostenido durante días su permanencia en el cargo.

La oposición municipal ha interpretado la salida como el desenlace de una situación que consideran insostenible. El portavoz socialista, Javier Rodríguez, ha calificado la jornada como “un día grande” para la ciudad y ha sostenido que la dimisión ha sido consecuencia directa de la presión política. “Hemos forzado la dimisión de una persona investigada por la justicia por violencia de género, violencia doméstica y maltrato familiar”, ha afirmado.

Rodríguez ha acusado a la alcaldesa de haber resistido durante días antes de aceptar la salida del comisario y ha criticado que Moreno vaya a reincorporarse a Torrejón de Ardoz. “Lo siento por las personas de Torrejón, porque el PP de Alcalá de Henares les exporta un problema”, ha añadido. Desde el Ayuntamiento de esa localidad han señalado que acaban de conocer la noticia y que por el momento no realizarán ninguna valoración.

Más Madrid también ha considerado que la dimisión era necesaria, aunque ha lamentado que no se hubiera producido antes. La formación ha calificado la renuncia de “tardía, pero necesaria” y ha reprochado al Gobierno municipal de PP y Vox haber mantenido al comisario en el puesto pese a la gravedad de las acusaciones. A su juicio, el Ejecutivo local ha optado por defender “una situación insostenible que ha terminado cayendo por su propio peso” y ahora debe asumir responsabilidades políticas por haber sostenido a Moreno al frente del cuerpo.

Desde el ámbito sindical, el sindicato CPPM ha interpretado la salida como una solución personal para el comisario, pero no como una reparación institucional. La organización ha asegurado que se trata de “una salida honrosa para él a título personal, pero en ningún caso para la Policía Local de Alcalá de Henares”, y ha subrayado que el cuerpo municipal nunca ha estado bajo sospecha ni vinculado a los asuntos que afectan a su ya exresponsable.

David Alonso, policía municipal y secretario general de la sección sindical, ha lamentado que el Ayuntamiento no haya adoptado antes una decisión más firme y ha criticado la “falta de contundencia” mostrada por la corporación. También ha reprochado la “equidistancia” mantenida por el Gobierno municipal, especialmente en un contexto en el que el consistorio participa en actos institucionales contra la violencia de género. El representante sindical ha trasladado además su apoyo a las agentes de la Policía Local de Torrejón de Ardoz que han denunciado a Moreno.

Las denuncias

Una de las denunciantes es una agente de la Policía Local de Torrejón de Ardoz con la que Moreno ha mantenido una relación sentimental. En agosto de 2025 ha trascendido que la mujer lo ha citado a un acto de conciliación en los juzgados de Alcalá de Henares después de acusarlo de acoso sexual y laboral, injurias, calumnias y vejaciones, una comparecencia a la que el comisario no ha acudido.

El conflicto ha terminado derivando en una denuncia formal presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar a finales de enero. En esa denuncia ha figurado también una segunda presunta víctima.