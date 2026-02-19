Interior pone escolta a la policía que denunció al DAO: su identidad se filtró en chats policiales y ella se siente amenazada

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande- Marlaska y el ya ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González

El Ministerio del Interior ha decidido poner escolta a la agente que ha denunciado por agresión sexual al ya ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. La nueva jefa operativa de la Policía Nacional, Gemma Barroso, ha llamado este jueves a la denunciante y le ha ofrecido protección policial. La mujer ha decidido aceptar porque se siente amenazada después de que descubriera que su identidad se había hecho pública en chats policiales y de que se están filtrando datos sobre su pasado en el Cuerpo.

La propuesta parte de Barroso, que era, precisamente, la jefa directa de la víctima cuando esta agente pidió la baja en julio de 2025. La medida se adopta después de que Luis Piedrafita, abogado de la mujer, hubiera reclamado al ministro Fernando Grande-Marlaska que adoptase “todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida” y que el propio ministro anunciase en el Congreso de los Diputados que estaba dispuesto a dimitir “si la víctima cree que le he fallado”.

Interior ha abierto también una información reservada que afecta a la mano derecha de José Ángel González (el ex DAO acusado), Óscar San Juan, quien ha sido cesado después de haber presionado, presuntamente, a la víctima para que no denunciara, que al parecer llegó a tener una breve relación sentimental con el DAO. El ministro asegura que él tuvo conocimiento de la denuncia esta misma semana y ahora quiere conocer quién sí conocía la denuncia en su equipo más cercano y quién intervino en la decisión de que esta agente comenzara a trabajar en la subdirección de Recursos Humanos, en el mismo edificio en que estaba el despacho del DAO.

La policía, con rango de inspectora, ya había trasladado a su defensa que se sentía amenazada. El mismo día que el juzgado le comunicó que su denuncia había sido admitida a trámite, su identidad ya circulaba por chats de policías, donde se empezó a intercambiar información sobre su pasado para intentar desacreditarla, vinculándola sentimentalmente con otro policía (ex portavoz de un sindicato) que está siendo investigado por administración desleal, apropiación indebida y malversación de caudales. En esos chats se decía que esta policía ya había denunciado antes por acoso a otro compañero.

Denuncia en enero

La víctima de José Ángel González es una inspectora que presentó en enero una querella contra el máximo responsable operativo de la Policía Nacional por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando ella se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada y recibió orden de recoger a González en un coche policial camuflado para llevarlo a su residencia oficial. Fue allí cuando la mujer alegó que sufrió una agresión sexual pese a sus negativas, que grabó (una prueba que ha aportado al juzgado). En julio del año pasado tuvo que cogerse una baja laboral. Según su testimonio, recibió coacciones posteriores y presiones para silenciarla con ofertas de ascensos.

