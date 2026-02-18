Espana agencias

El DAO dice que renunció para no perjudicar el "buen nombre" de la Policía y para defenderse "en condiciones"

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado que renunció en cuanto tuvo constancia de la denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual, para no perjudicar el "buen nombre" del Cuerpo y para defenderse "en condiciones".

"En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones", ha expresado en sus primeras declaraciones tras dejar el cargo, emitidas este miércoles por 'Y ahora Sonsoles' de 'Antena 3'.

González presentó su dimisión este martes, renunciando al cargo como máximo mando de la Policía Nacional tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

El ex DAO ha precisado que no se ha tratado de un cese, sino de una renuncia propia que formalizó por escrito. "Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié, lo hice por escrito, además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía", ha defendido.

EuropaPress

