Espana agencias

El jefe de la Policía de Alcalá de Henares (Madrid), investigado por presunta violencia de género y lesiones

La autoridad municipal enfrenta un proceso judicial tras denuncias presentadas por dos trabajadoras del consistorio, mientras partidos de la oposición exigen su destitución argumentando que estos hechos amenazan la confianza pública en la institución policial

Guardar

El Grupo Municipal Socialista de Alcalá de Henares solicitó la destitución inmediata del comisario jefe de la Policía Local tras la difusión de las denuncias en su contra. Tal como recogió el medio Europa Press, la formación reclamó que la alcaldesa Judith Piquet asuma responsabilidades políticas, señalando que la permanencia del mando bajo investigación judicial compromete la confianza ciudadana en la protección de víctimas y en la seguridad pública. Según declaró el portavoz socialista Javier Rodríguez Palacios en la información reportada por Europa Press, “la ejemplaridad no es opcional en quien dirige la Policía Local” y mantenerlo en el puesto supone un daño a la credibilidad institucional y “un mensaje devastador para las víctimas de violencia machista”.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz está tramitando una investigación sobre el funcionario, quien actualmente encabeza la Policía Local de Alcalá de Henares y previamente dirigió el cuerpo policial en Torrejón. Según informó Europa Press, las diligencias, que han sido declaradas secretas, analizan la posible comisión de delitos relacionados con violencia de género, lesiones y maltrato en el entorno familiar. El inicio del proceso judicial correspondió a la presentación de denuncias por parte de dos trabajadoras municipales: una agente de la Policía Local de Torrejón y una conserje del Ayuntamiento de ese municipio, conforme adelantó el diario El Mundo y confirmó Europa Press.

La situación, según detalló Europa Press, activó un fuerte debate dentro del municipio madrileño. Los representantes socialistas insistieron en la necesidad de apartar de inmediato de sus funciones al investigado, argumentando que su continuidad refuerza la impresión de impunidad cuando los responsables de instituciones de seguridad enfrentan acusaciones graves. “Es inadmisible que quien tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad ciudadana permanezca en el cargo bajo la sombra de acusaciones tan graves”, afirmaron desde el Grupo Municipal Socialista en declaraciones a Europa Press. Este grupo político vinculó el caso al reciente procedimiento abierto contra el alcalde de Móstoles, también del Partido Popular, por acusaciones de acoso, sugiriendo que existe un patrón preocupante de conductas bajo investigación que requiere una respuesta contundente por parte del PP de Madrid.

La investigación se encuentra en una fase preliminar y la documentación judicial permanece bajo reserva, por lo que no han trascendido detalles concretos sobre las circunstancias de los hechos denunciados ni sobre la situación procesal del comisario jefe. Europa Press subrayó que las actuaciones judiciales abiertas por la Sección de Violencia sobre la Mujer aportan un marco institucional especialmente dedicado a estos incidentes, lo que otorga un perfil significativo al proceso.

La alcaldesa Judith Piquet no ha emitido declaraciones públicas sobre la exigencia del cese planteada por la oposición, ni sobre las acciones adoptadas por el ejecutivo local a raíz de la investigación que involucra al jefe policial. El desarrollo judicial de la causa, según detalló Europa Press, continuará bajo secreto de sumario en el Tribunal de Torrejón mientras se recopilan elementos de prueba y se realizan diligencias complementarias relacionadas con las denuncias formales de violencia y maltrato.

El caso mantiene la atención mediática y política debido a la gravedad de los delitos investigados en el seno de la institución policial que concentra las competencias de seguridad ciudadana en Alcalá de Henares, así como al impacto que la situación pueda tener en la percepción pública de la integridad de los cuerpos policiales municipales, según recogió Europa Press.

Temas Relacionados

Violencia de géneroPolicía Local de Alcalá de HenaresJudith PiquetJavier Rodríguez PalaciosEuropa PressTorrejónMadridLesionesMaltrato familiarGrupo Municipal SocialistaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La fiscal superior de Andalucía asegura que tiene "empeño" en que "no se dilate" la causa de Adamuz

Las autoridades judiciales reconocen la dificultad y extensión del proceso tras la tragedia de Adamuz, mientras la Fiscalía insiste en avanzar sin demoras, con especial atención a la transparencia y rigor en la recopilación de pruebas y peritajes técnicos

La fiscal superior de Andalucía

Compromís celebra que la jueza de la dana pida a Whatsapp y Telegram recuperar los mensajes del 'número dos' de Mazón

La magistrada de Catarroja solicita a dos aplicaciones que faciliten conversaciones clave de José Manuel Cuenca sobre la gestión de la dana, mientras Compromís exige esclarecer su papel y advierte que repetirá la convocatoria en el Congreso si es necesario

Compromís celebra que la jueza

Asociación de Tropa y Marinería avisa sobre la "falta de alojamiento" para los nuevos soldados en Fuerteventura

El colectivo que representa al personal de tropa insta a Defensa a tomar medidas inmediatas tras alertar que los militares recién destinados a la isla carecen de opciones habitacionales, exponiéndolos a dificultades económicas y precariedad al iniciar su carrera profesional

Asociación de Tropa y Marinería

Maíllo (IU) prefiere un consenso y evitar primarias en el nuevo proyecto de la izquierda y cree que Rufián irá con ERC

Antonio Maíllo propone que las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE busquen unidad para definir un liderazgo compartido, remarcando la necesidad de sumar nuevas sensibilidades y anticipando que ERC mantendrá a Gabriel Rufián como candidato propio

Maíllo (IU) prefiere un consenso

Condenado a nueve años por agresión sexual a una menor aduciendo un ritual de limpieza espiritual

La justicia ratifica la sentencia impuesta a un hombre de origen cubano, quien aprovechó que la adolescente estaba sola en casa para someterla a tocamientos y abusos bajo la excusa de realizar un supuesto acto espiritual, según el fallo judicial

Condenado a nueve años por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Oriol Junqueras (ERC): “No se

Oriol Junqueras (ERC): “No se nos ocurre ninguna razón por la que Cataluña no pueda gestionar el IRPF”

Oriol Junqueras afirma que ERC “ha decidido concurrir en solitario en Cataluña” ante la alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián

La dirección nacional de Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no abandonar la portavocía de Madrid

Rufián y Emilio Delgado urgen reordenar la izquierda ante el avance de la ultraderecha: “No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior”

El Gobierno de Rajoy condecoró al exDAO de la Policía en 2013: hoy el PP endurece el discurso y exige explicaciones a Marlaska por mantenerle en el cargo

ECONOMÍA

Las donaciones de padres a

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid