El jefe de la Policía de Alcalá de Henares (Madrid), investigado por presunta violencia de género y lesiones

El Grupo Municipal Socialista de Alcalá de Henares solicitó la destitución inmediata del comisario jefe de la Policía Local tras la difusión de las denuncias en su contra. Tal como recogió el medio Europa Press, la formación reclamó que la alcaldesa Judith Piquet asuma responsabilidades políticas, señalando que la permanencia del mando bajo investigación judicial compromete la confianza ciudadana en la protección de víctimas y en la seguridad pública. Según declaró el portavoz socialista Javier Rodríguez Palacios en la información reportada por Europa Press, “la ejemplaridad no es opcional en quien dirige la Policía Local” y mantenerlo en el puesto supone un daño a la credibilidad institucional y “un mensaje devastador para las víctimas de violencia machista”.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz está tramitando una investigación sobre el funcionario, quien actualmente encabeza la Policía Local de Alcalá de Henares y previamente dirigió el cuerpo policial en Torrejón. Según informó Europa Press, las diligencias, que han sido declaradas secretas, analizan la posible comisión de delitos relacionados con violencia de género, lesiones y maltrato en el entorno familiar. El inicio del proceso judicial correspondió a la presentación de denuncias por parte de dos trabajadoras municipales: una agente de la Policía Local de Torrejón y una conserje del Ayuntamiento de ese municipio, conforme adelantó el diario El Mundo y confirmó Europa Press.

La situación, según detalló Europa Press, activó un fuerte debate dentro del municipio madrileño. Los representantes socialistas insistieron en la necesidad de apartar de inmediato de sus funciones al investigado, argumentando que su continuidad refuerza la impresión de impunidad cuando los responsables de instituciones de seguridad enfrentan acusaciones graves. “Es inadmisible que quien tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas y garantizar la seguridad ciudadana permanezca en el cargo bajo la sombra de acusaciones tan graves”, afirmaron desde el Grupo Municipal Socialista en declaraciones a Europa Press. Este grupo político vinculó el caso al reciente procedimiento abierto contra el alcalde de Móstoles, también del Partido Popular, por acusaciones de acoso, sugiriendo que existe un patrón preocupante de conductas bajo investigación que requiere una respuesta contundente por parte del PP de Madrid.

La investigación se encuentra en una fase preliminar y la documentación judicial permanece bajo reserva, por lo que no han trascendido detalles concretos sobre las circunstancias de los hechos denunciados ni sobre la situación procesal del comisario jefe. Europa Press subrayó que las actuaciones judiciales abiertas por la Sección de Violencia sobre la Mujer aportan un marco institucional especialmente dedicado a estos incidentes, lo que otorga un perfil significativo al proceso.

La alcaldesa Judith Piquet no ha emitido declaraciones públicas sobre la exigencia del cese planteada por la oposición, ni sobre las acciones adoptadas por el ejecutivo local a raíz de la investigación que involucra al jefe policial. El desarrollo judicial de la causa, según detalló Europa Press, continuará bajo secreto de sumario en el Tribunal de Torrejón mientras se recopilan elementos de prueba y se realizan diligencias complementarias relacionadas con las denuncias formales de violencia y maltrato.

El caso mantiene la atención mediática y política debido a la gravedad de los delitos investigados en el seno de la institución policial que concentra las competencias de seguridad ciudadana en Alcalá de Henares, así como al impacto que la situación pueda tener en la percepción pública de la integridad de los cuerpos policiales municipales, según recogió Europa Press.