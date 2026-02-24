Un comisario denuncia ante la Guardia Civil al exDAO de la Policía Nacional por coaccionarle para aceptar un traslado

El ex director adjunto operativo, José Ángel González (Marta Fernández Jara - Europa Press)

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes ante la Guardia Civil al exdirector adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, por presuntos delitos de abuso de autoridad, coacciones y contra la integridad moral. La denuncia, presentada en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid), abre un nuevo frente judicial para quien hasta la pasada semana ocupaba el máximo puesto operativo de la Policía Nacional y fue cesado tras conocerse la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual presentada por una subordinada.

Fuentes conocedoras de la denuncia han señalado a EFE que el comisario atribuye a González haberle presionado para que aceptara un destino determinado. Según su relato, los hechos se remontan a octubre de 2024, cuando fue cesado de su responsabilidad y trasladado de manera forzosa. La denuncia se ha formalizado una semana después del cese del exDAO y en un momento de especial tensión en la cúpula policial.

El denunciante ha optado por presentar la denuncia ante la Guardia Civil, y no ante instancias policiales, con el objetivo de que los hechos sean investigados por un cuerpo distinto al que pertenecen tanto él como el denunciado, según las fuentes consultadas.

El comisario sostiene que fue coaccionado para aceptar el destino al que fue trasladado tras su cese. En su denuncia atribuye al entonces máximo responsable operativo del Cuerpo la responsabilidad de las presiones que, según su versión, sufrió en el proceso que culminó con su relevo en octubre de 2024.

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por agresión sexual

De acuerdo con la información conocida, el mando había sido destinado como jefe de comisaría local en 2023. Durante su etapa al frente de esa responsabilidad elaboró informes en los que advertía de la evolución de la delincuencia y de las dificultades operativas existentes en su demarcación. Esa documentación habría sido remitida a comienzos de 2024 a la Jefatura Superior de Policía de Madrid sin que, según su relato, obtuviera respuesta.

El comisario, que actualmente se encuentra de baja médica, ha decidido denunciar los hechos después de la salida de González de la dirección adjunta operativa. Su identidad no ha trascendido públicamente y, según The Objective, ha optado por mantenerse en el anonimato por temor a posibles represalias.

Un nuevo frente para el exDAO

La denuncia se suma a la causa abierta en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid tras la querella presentada por una funcionaria policial que acusa al exDAO de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas. La admisión a trámite de esa querella precipitó el cese de González como número dos de la Policía Nacional.

La acumulación de denuncias ha intensificado la crisis en la cúpula policial. La salida del ex director adjunto operativo se produjo la pasada semana y ha obligado al Ministerio del Interior a iniciar el proceso para designar a su sustituto.

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), ha contactado este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial.

Mientras se completa ese relevo, la subdirectora general de Recursos Humanos, Gemma Barroso, ha asumido de forma interina la dirección operativa del Cuerpo. El cargo de director adjunto operativo es el responsable de coordinar la actividad policial en todo el territorio nacional y constituye el principal puesto uniformado dentro de la estructura de mando de la Policía Nacional.