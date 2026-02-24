Los 10 mejores restaurantes para comer en Navarra, según la Guía Macarfi

Restaurante El Molino de Urdániz (Instagram / @elmolinodeurdaniz)

Más de 5.000 son los restaurantes que están de celebración tras la publicación de la nueva Guía Macarfi. Una guía gastronómica nacional, nacida en 2015, que tiene como objetivo evaluar la calidad de cada uno de los proyectos culinarios que triunfan en España. Esta amplia y detallada selección es el resultado del análisis de más de 2.000 gastrónomos locales que recorren España buscando las mejores cocinas y propuestas.

Un trabajo en equipo que tiene como resultado un detallado ranking, que este año abarca a toda la España peninsular y que, para 2027, pretende alcanzar también a las islas. Este lunes, la Guía Macarfi ha presentado su undécima edición, una nueva selección de restaurantes que ha destacado una cuidada selección de locales con acento ‘navarrico’. Desde locales de alta cocina marcados por la innovación hasta asadores de producto, pasando por propuestas alejadas del centro de Pamplona que reviven las zonas rurales de la Comunidad Foral.

El top 10 de la cocina navarra

En cada una de las comunidades autónomas que incluye la guía en esta edición, los embajadores de Macarfi han elegido entre 10 y 15 propuestas favoritas, restaurantes excelentes que nadie que visite la Comunidad Foral se debería perder. Estos son los 10 locales premiados por la Guía Macarfi en Navarra:

Molino de Urdániz: liderado por el cocinero David Yárnoz, este restaurante de alta cocina ofrece platos sofisticados a la par que creativos, con un menú degustación denominado ‘Clásicos y evolución’ (180 €) que incluye sabores locales como el espárrago, la chistorra, la trucha o la caza. Origen, su propuesta más informal, se encuentra en la planta baja. Dirección: Carretera Nacional 135, km 16,5, 31698 Urdániz Rodero Restaurante: ubicado en pleno centro de Pamplona y con cinco décadas de historia, este restaurante familiar es uno de los mejores lugares para comprender la esencia de la cocina navarra. Ofrece carta, dos menús degustación (99,50 € y 130 €) y una cuidada selección de vinos españoles. Dirección: Emilio Arrieta, 3, 31002 Pamplona Asador Bidea 2: en un pueblo ubicado a 5 kilómetros de Pamplona se encuentra este asador de producto, un lugar donde, según explica la Guía Macarfi, “verduras, setas, mariscos, pescados y, sobre todo, carnes pasan por las brasas como si fuera un ritual”. Dirección: Camino Viejo de Cizur, 2, 31190 Cizur Menor Europa Restaurante: ubicado en el Hotel Europa Pamplona, destaca por su ambiente elegante y cocina que combina tradición y modernidad, basada en productos locales y de temporada. Ofrece menús degustación (de 60 a 110 €), una carta variada y una selección de vinos, todo acompañado de un servicio profesional en el centro histórico de la ciudad. Dirección: Espoz y Mina, 11, 31002 Pamplona Alhambra Restaurante: abierto desde 1985, es un referente de la cocina navarra clásica que combina tradición y creatividad con énfasis en productos locales y de temporada. Ofrece carta, menús degustación con platos que incluyen caza y verduras frescas, y un servicio atento en un espacio amplio con comedores privados. Dirección: Francisco Bergamín, 7, 31002 Pamplona Restaurante Kabo: liderados por el chef Aaron Ortiz, en Kabo apuestan por la innovación y la transformación de productos locales en tres menús degustación (60, 80 y 110 €) que ofrecen una visión diferente de la gastronomía navarra, marcada por platos creativos con influencias de otras culturas. Dirección: Av. de Zaragoza, 10, 31003 Pamplona Carlos Oyarbide Bistronomiko: en este restaurante, Carlos Oyarbide (ex Zalacaín) ofrece una cocina de mercado clásica y personal, sin carta ni menú fijo, basada en productos de temporada seleccionados por el propio chef. El ambiente familiar y la atención en sala completan una experiencia gastronómica única y cambiante en San Adrián. Dirección: Amistad, 24, 31570 San Adrián El Choko de Remigio: en una pequeña sala del Hotel Remigio, este restaurante destaca por su cocina vegetal creativa basada en verduras de temporada propias o de productores locales. El menú degustación cambia según la estación y el equipo transmite pasión en cada plato, celebrando el producto sin artificios. Dirección: Plaza de los Fueros, 31500 Tudela Halconeras de Sancho IV: este curioso restaurante funciona como granja escuela entre semana y, los fines de semana, ofrece una cocina a la brasa centrada en productos locales y de temporada. La carta resalta carnes propias, pescados gallegos, verduras y postres caseros, con una apuesta por lo sencillo y auténtico. Dirección: Polígono Sardilla, E1, A24, 31360 Funes La Olla: este restaurante apuesta por una cocina tradicional actualizada con productos de temporada, platos emblemáticos y sugerencias fuera de carta. El equipo liderado por Fermín y Eduardo destaca por su atención al detalle, servicio impecable y una de las terrazas más valoradas de Pamplona. Dirección: Av. Roncesvalles, 2, 31002 Pamplona

Un restaurante novato que promete

En esta categoría ha destacado el restaurante navarro Mirador de Deyo, en el pequeño pueblo de Villamayor de Monjardín. El restaurante se encuentra dentro del hotel boutique que le da nombre, un comedor que presenta unas espectaculares vistas al valle de Santesteban y que sirve platos ideados bajo la asesoría de David Yárnoz (Molino de Urdániz). Su cocina, dicen desde Macarfi, “mezcla tradición vasco-navarra y producto de cercanía a la brasa”, con una carta que viaja desde las verduras y pescados del Cantábrico hasta las carnes locales, rematando la faena con postres franceses reinterpretados.

Además, la guía ha premiado a Zurita Barra y Mantel en esta misma categoría, aunque, según informaba Navarra Capital, el proyecto puesto en marcha por Leandro Gil y Carlos Zoco en noviembre de 2024 ha cesado su actividad en los últimos días.