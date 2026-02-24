España

La Audiencia de Valencia ordena abrir juicio oral contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido

El juzgado de instrucción número 15 volvió a denegar hace unas semanas la apertura de juicio por no apreciar indicios de delito

19/09/2022 La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra junto a sus abogados (Rober Solsona - Europa Press)

La Audiencia de Valencia ha ordenado a la Plaza 15 de Instrucción del Tribunal de Instancia abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según ha adelantado la Cadena Ser.

La institución judicial provincial señala que el instructor “no puede negar a las acusaciones” la apertura del juicio oral “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta” valorada “razonablemente” por ellas como delictiva, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El procedimiento contra Oltra se inició tras la denuncia de que funcionarios de la Conselleria de Igualdad, que entonces dirigía Oltra, habrían manipulado o no tramitado adecuadamente la denuncia de la menor tutelada tras los abusos de su exmarido, que fue condenado por esos hechos. En los primeros momentos de la investigación, en 2022, el TSJCV acordó la imputación de Oltra y de otros altos cargos, sobre la base de la posibilidad de que existieran indicios de encubrimiento, lo que motivó una intensa polémica política y mediática e incluso la dimisión de Oltra de todos sus cargos.

El recurso de las acusaciones

Durante todo su recorrido, el proceso ha experimentado una serie de altibajos: en junio de 2025 el juez de instrucción denegó la apertura de juicio oral y acordó el archivo provisional de la causa, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, que no encontró hechos constitutivos de infracción penal, lo que dejaba sin efecto el procesamiento ordenado por instancias anteriores. Esa decisión de archivo fue confirmada en diciembre de 2025 al desestimar los recursos de las acusaciones populares, que reclamaban continuar con la investigación.

Sin embargo, tanto la víctima como las acusaciones populares, entre ellas partidos políticos como Vox y otras asociaciones, recurrieron esas decisiones de archivo y exigieron que la causa siguiera adelante, argumentando que sí existían indicios suficientes para un juicio. El recurso de la víctima incluso señalaba un cambio radical en el criterio del instructor y solicitaba que se practicaran nuevas diligencias e incluso que comparecieran testigos clave para esclarecer por qué la menor fue presentada esposada en el juicio contra el exmarido.

Cada dos horas hay una violación en España: 2023 fue el año con más delitos contra la libertad sexual de la serie histórica.

Frente a esto, la defensa de Oltra sostuvo en febrero de 2026 que no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen el procesamiento, defendiendo que las resoluciones anteriores estaban ajustadas a derecho y que las acusaciones no habían aportado hechos concretos que sustentasen la apertura de juicio oral.

Cae una banda de Madrid con más de 3.000 kilos de cocaína que usaba un convoy de vehículos para “blindar” el transporte

La Justicia niega la nacionalidad española a un ciudadano de Ghana que vivió diez años en el país y fue detenido tres veces

La Guardia Civil acusa a Adif de retirar y realizar pruebas sobre material del accidente de Adamuz sin autorización judicial

El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

El Gobierno saca a la luz los archivos ocultos del 23F, pero mantiene en el cajón la ley para desvelar los secretos del franquismo

ECONOMÍA

Estas son las ayudas y subvenciones que hay España para las familias monoparentales

El ERE y las ventas en América Latina cuestan 4.318 millones de euros en pérdidas a Telefónica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Infraestructuras al límite: la baja inversión en ellas dispara el riesgo de apagones y ciberataques y amenaza el crecimiento de España

A los autónomos se les perdonarán deudas de hasta 10.000 €: el Supremo amplía la ley de segunda oportunidad a estos trabajadores

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”

Pedri y Ferran Torres revelan las cifras de las multas de Flick por llegar tarde: “Mejor no aparezcas”

Una mujer apuñala a su marido al creer que los insultos que le dirigía al árbitro en el Atalanta-Nápoles iban hacia ella