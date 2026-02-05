El PSOE pide explicaciones por las denuncias de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y Ayuso responde que “es un caso fabricado”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid. (Europa Press)

Las acusaciones de acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista, alcalde del PP de Móstoles y el presunto encubrimiento de la cúpula del PP madrileño, reveladas por el periódico El País, han desencadenado una batalla política en la sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid.

Ante las preguntas de la diputada socialista, Mar Espinar, la dirigente popular no ha tenido reparos en afirmar que esta supuesta denuncia es un “caso fabricado” y una maniobra política del PSOE contra el PP. La dirigente madrileña ha asegurando que la izquierda está “manipulando cualquier cosa” e instrumentalizando los “verdaderos asuntos de las agresiones sexuales a mujeres” mientras el exalto cargo de Moncloa Francisco Salazar comparece en el Senado.

Más Madrid también ha tenido protagonismo en el pleno, cuando la portavoz Manuela Bergerot ha recriminado a la presidenta madrileña que haya “recibido al agresor” y no a la mujer denunciante. Y Ayuso, en su respuesta, ha insistido en que si una mujer es considerada víctima por su género y merece presunción de inocencia, esa misma garantía debería aplicarse a ella frente a las críticas políticas: “¿Dónde queda la mía ante sus ataques diarios?”, ha replicado.

En otro intercambio político, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha preguntado a la presidenta sobre la utilización por parte de la izquierda del “Estado de Derecho para todo”, incluidas “denuncias falsas”, lo que, en opinión de Ayuso, “perjudica a las verdaderas denunciantes” de violencia contra la mujer.

Denuncias internas que acabaron en el cajón

De acuerdo con una información publicada este jueves por El País, la exconcejala comunicó internamente que desde los inicios de la campaña electoral de 2023 recibió “comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas”, así como la difusión de rumores que afirmaban que había tenido una relación sexual con el actual alcalde.

Todo ello, según relató ese mismo medio, fue objeto de una denuncia interna dirigida a la presidenta regional y motivó reuniones tanto con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, como con Ana Millán, vicesecretaria de Organización y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. La afectada también acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido antes de abandonar oficialmente su acta de concejal, renunciar a la vida política y darse de baja como militante en octubre de 2024 ante la falta de respuesta.

Al ser preguntado por esta cuestión, Serrano ha rechazado cualquier señalamiento sobre malas prácticas contra el regidor de Móstoles, subrayando que la denuncia se trató estrictamente como una diferencia laboral dentro del ámbito municipal.

El PSOE pide explicaciones a Feijóo

El PSOE también ha reclamado respuestas inmediatas al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por tapar el caso. Así lo han trasladado fuentes socialistas a la agencia EFE, quienes han exigido al dirigente popular que actúe con celeridad en el seno de su propio partido.

Los socialistas sostienen que no solo se ignoraron las advertencias, sino que incluso se ejerció presión sobre la edil denunciante para que no procediera legalmente, convirtiendo, a su juicio, el encubrimiento en una maniobra política consciente por parte de la dirección regional.

El PSOE, sacudido por un reguero de denuncias por acoso sexual que señalan a personas de la confianza de Pedro Sánchez, ha subrayado que el proceder de los populares en este asunto dista radicalmente de su propia posición ante las denuncias de acoso. Según han defendido, mientras los socialistas aseguran “actuar de inmediato cuando hay indicios”, censuran que el partido rival “encubre” y “lo sabían y lo taparon”, asegurando que “no es un caso aislado” y vinculando esa actitud a un “modus operandi” en el PP ante estas situaciones.

Noticia con información de EFE