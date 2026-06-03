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Un nuevo análisis de orina detecta el riesgo de autismo en niños

Entre el 80 y el 90 % de los niños con autismo tienen niveles extremadamente altos de metabolitos derivados de microbios

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Una nueva prueba de orina logra detectar el riesgo de autismo en niños antes que los exámenes actuales (Magnific)
Una nueva prueba de orina logra detectar el riesgo de autismo en niños antes que los exámenes actuales (Magnific)

Un innovador análisis de orina puede detectar riesgo de autismo en niños de dos a 11 años, lo que supone un adelanto a los exámenes disponibles actualmente. La prueba ha sido desarrollada por un equipo de la Arizona State University (Estados Unidos) que abre la puerta a diagnósticos e intervenciones más tempranas y una atención más ajustada a la biología de cada caso.

La prueba, cuyos resultados han sido publicados en la revista Molecular Psychiatry, ha analizado 17 metabolitos de origen microbiano presentes en la orina y ha utilizado técnicas de investigación avanzadas con las que el equipo midió la concentración de metabolitos derivados de microorganismos en 52 niños diagnosticados con trastorno del espectro autista y en 47 niños con desarrollo típico de entre 2 y 11 años.

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El trabajo identifica un patrón biológico repetido en muchos menores con autismo: concentraciones elevadas de metabolitos intestinales concretos. Entre ellos figuran compuestos derivados de tirosina, triptófano y fenilalanina, aminoácidos implicados en rutas de neurotransmisores, además de otras moléculas asociadas a actividad de levaduras y hongos.

La herramienta de clasificación recibe el nombre de sistema MDM, siglas en inglés de “metabolitos derivados de microbios”. Su funcionamiento consiste en asignar una puntuación según cuántos metabolitos en la orina del niño superan un rango de referencia considerado habitual.

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El nuevo test de orina para autismo

Casi todos los niños con autismo incluidos en el estudio presentaban al menos un metabolito por encima del valor máximo observado en el grupo de control. En algunos casos, esas concentraciones fueron entre 100 y 1.000 veces más altas.

De media, los menores con trastorno del espectro autista tenían alrededor de tres metabolitos elevados, mientras que los niños con desarrollo típico no presentaban ninguno. Los investigadores subrayan, no obstante, que el tamaño de la muestra es moderado y que ya se está realizando una confirmación adicional para validar la precisión del test.

La primera autora del estudio, Christina Flynn, investigadora formada en ingeniería química en la universidad estadounidense, ha expresado en declaraciones recogidas por Medical Xpress que lo que se ha descubierto es “que entre el 80 y el 90 % de los niños con autismo tienen niveles extremadamente altos de uno o más metabolitos derivados de microbios”. Flynn ha añadido que “usar esta prueba te dirá qué niños pequeños tienen alto riesgo de recibir un diagnóstico de autismo y orientará el tratamiento en quienes ya han sido diagnosticados para ayudarles a llevar la mejor vida posible”.

Flynn ha defendido además en declaraciones recogidas por Medical Xpress que una prueba biológica puede reducir el estigma y las reticencias al diagnóstico. “A veces la vacilación diagnóstica ocurre porque los padres sienten que no son lo bastante buenos y que están siendo juzgados. Pero no es así, porque si podemos detectarlo en la orina, es una condición basada en la biología”, ha aclarado.

La prueba ya avanza hacia una disponibilidad más amplia. El laboratorio asociado Analutos, con sede en el Reino Unido, ya la ofrece a escala internacional, mientras los investigadores reclaman estudios con poblaciones más grandes y diversas para entender mejor cómo se relacionan estos metabolitos con el desarrollo del autismo.

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