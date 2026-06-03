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El consejo de Mamen Mendizábal a Marc Giró en ‘Cara al show’: “No te creas la más guapa”

La periodista, compañera de cadena en esta nueva etapa del presentador, ha promocionado la nueva temporada de ‘Anatomía de...’

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Mamen Mendizábal
La periodista ha acudido al programa de La Sexta, cadena a la que también pertenece, para promocionar 'Anatomía de...'. / Captura de pantalla

Tras una Candela Peña que ha sustituido La 1 por La Sexta, una noche, con tal de promocionar La desconocida, ha aparecido en el plató junto a Marc Giró, la periodista Mamen Mendizábal. La periodista, y compañera de cadena, ha acudido a Cara al show con tal de profundizar en el programa que ahora conduce: Anatomía de... Durante su intervención, Mendizábal ha dejado un consejo al presentador sobre cómo sobrevivir en la cadena. La recomendación que Mendizábal escribió a mano y que Giró terminó revelando fue literal: “No te creas la más guapa que siempre llega una nueva”. Tras observarlo, el presentador intentó guardar el papel en silencio, pero la periodista le empujó a hacerlo público con una frase rotunda: “La gente tiene que saberlo”.

La escena se ha producido durante una entrega del programa de La Sexta que ha incluido las dos entrevistas, además de la sección de Yolanda Ramos. Como ya es habitual, Giró destaca sutilmente a una mujer relevante, en el pasado o el presente, con un pequeño letrero sobre su mesa. Esta noche ha sido el turno de Silvia Salis, alcaldesa italiana de Génova que se dio a conocer internacionalmente tras facilitar una DJ jam a plena luz del día en la ciudad.

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El consejo de Mamen Mendizábal a Marc Giró pasa por “hacer siempre lo mismo”

La conversación ha derivado hacia la trayectoria de Mamen Mendizábal en la cadena, después de que Giró subrayara que lleva dos décadas vinculada a La Sexta. “La mitad de mi vida”, respondió ella, antes de resumir ese recorrido con una valoración de aprendizaje y variedad dentro del mismo canal. En esa intervención, la periodista ha explicado: “Me lo he pasado muy bien, me han permitido, a través de mi trabajo, divertirme mucho y hacer cosas muy diferentes en la misma cadena. Me he probado, he experimentado, he aprendido”.

Mendizábal ha añadido que lo habitual es tener que cambiar de cadena para asumir registros distintos y puso como ejemplo al propio Giró. El presentador ha corregido el planteamiento en tono humorístico: “No, yo quiero hacer siempre lo mismo, lo único que sé”. A partir de ahí, Giró le ha pedido un consejo “para sobrevivir en La Sexta”, formulado como una petición para un novato. Mendizábal cogió un bolígrafo, escribió la respuesta en una hoja y se la enseñó al conductor del espacio, que primero la leyó para sí.

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La reserva inicial de Marc Giró ha quedado resumida en una frase que ha marcado la tensión cómica del momento: “Es que es un poco fuerte, creo que nos ponemos en riesgo tanto tú como yo”. Mendizábal no ha aceptado el silencio y le ha animado a compartirlo con la audiencia. Ha sido entonces cuando Giró ha hecho pública la nota de la periodista y ha leído la frase exacta que ella había escrito. La réplica del presentador ha llevado la broma un paso más allá: “¿Cómo va a llegar alguien más guapa que yo? Pueden llegar más listas, más rápidas, pero con nosotras han tocado techo”.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

En esa misma entrevista, Mendizábal también ha abordado la nueva entrega de Anatomía de..., programa cuyo primer capítulo ha estado centrado en Jesús Gil, una figura sobre la que ha dejado una reflexión ligada al cambio de mirada televisiva y social. Del mismo modo, la periodista ha sentenciado que Gil fue alguien “al que le reímos las gracias que hoy en día no reiríamos”.

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