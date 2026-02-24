España

Juan Rescalvo, psicólogo: “Confundes pedir ayuda con debilidad, cuando realmente es humildad”

El especialista explica que centrar la mirada solo en los errores y la excelencia inalcanzable solo incrementa la insatisfacción vital y los niveles de estrés

El psicólogo Juan Rescalvo explica
El psicólogo Juan Rescalvo explica que saber escucharse es más importante que la resistencia sin sentido.

La insatisfacción que muchas personas sienten frente a sus propios logros responde con frecuencia a una percepción distorsionada de sí mismas. El psicólogo Juan Rescalvo, y también divulgador en TikTok (@juanrescalvopsicologo), sostiene que el foco en los errores y el perfeccionismo obstaculizan el bienestar. Su mensaje, dirigido a quienes buscan respuestas en el autocuidado y la productividad, subraya una idea: “Lo importante no es lo que consigues, es en quién te conviertes”.

En uno de sus últimos videos, Rescalvo comparte un patrón recurrente de autoevaluación negativa: “Ves el error y no la valentía de intentarlo; ves lo que falta y no el esfuerzo que pusiste; confundes pedir ayuda con debilidad, cuando es humildad”. La tendencia a medir el propio valor únicamente por los resultados obtenidos, advierte, priva a las personas de reconocer la calidad de sus intentos y aprendizajes. Los que lo sufren se reducen a sí mismos a un resultado que no depende solo de ellos. Por ello, el psicólogo destaca la importancia de desarrollar una autopercepción más profunda y compasiva. Para los que no lo hacen, tiene un mensaje claro: “Te estás mirando mal”.

El valor del proceso sobre el resultado final

Para Rescalvo, la clave está en considerar que cada paso tiene valor propio, aunque no lleve al destino esperado. “Cada intento es un acierto, porque entrena habilidades; si en algún momento tienes que cambiar de ruta porque no te compensa seguir por esa dirección, esos intentos también tuvieron valor”, defiende. Esta perspectiva, según el psicólogo, permite redefinir el fracaso, ya no como una evidencia de incapacidad, sino como parte del proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Para saber que somos víctimas de nosotros mismos, basta con plantearse la pregunta que el experto propone: “¿Te quedas en los errores o profundizas en los aciertos?”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

En este sentido, Rescalvo plantea otra pregunta relacionada con los retos, las metas y la perspectiva: “¿Desde cuándo tenemos que ser perfectos?”. Con este planteamiento, sintetiza una crítica al mandato social de la perfección. Su propuesta se orienta a visibilizar que pedir ayuda, reconocer el esfuerzo y tolerar el error no debilitan, sino que refuerzan la resiliencia y la capacidad de adaptación personal.

El especialista cuestiona la búsqueda de perfección en el autocuidado diario. Así lo señala en otra de sus publicaciones: “No sabes ver lo importante. Te equivocas y ves el error, no la valentía de haberlo intentado. Lo consigues y ves lo que falta para ser perfecto, no el esfuerzo que has sido capaz de poner”. Por ello,

El psicólogo propone una herramienta práctica para clarificar necesidades individuales: “Puedes asignar porcentajes a cada una de las áreas en función de lo importantes que sean para ti”. Para él, el bienestar global depende de un equilibrio entre distintos aspectos: autocuidado, amor, familia, desarrollo personal, salud y vida social. Para terminar, lanza un mensaje: “No necesitas ser perfecto, necesitas tener una vida equilibrada, y lo que cada persona necesita para tener una vida equilibrada es diferente, pero estoy seguro de que no necesitas una vida perfecta”.

