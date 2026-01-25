Los tres restaurantes con mejores reseñas de Barcelona: cocina hindú a buen precio, excelentes platos de fusión y un local clandestino

Terraza en la plaza Reial, en Barcelona. (Bruna Casas/Reuters)

El boca a boca, las recomendaciones de amigos y, por supuesto, las reseñas que un restaurante tenga en las diferentes plataformas web. Son razones de peso que nos inclinan a elegir uno u otro lugar para comer, cenar o incluso tomar un cóctel. Y es cada vez más este número, el de la puntuación que otorgan las opiniones de los usuarios, el que nos guía para elegir el escenario para una velada perfecta.

Un año más y por octavo consecutivo, la plataforma de reservas online TheFork ha querido dar fe de estas opiniones lanzando su ranking nacional, una lista en la que la entidad recoge los 100 restaurantes mejor valorados por los españoles a través de las reseñas que los propios comensales dejan en su página.

Alicante ha conseguido brillar en esta lista, obteniendo el número uno gracias a las valoraciones en su restaurante Baalbec. Sin embargo, es Barcelona la que lidera en cantidad el palmarés de los restaurantes mejor valorados, de acuerdo con las valoraciones de miles de comensales recogidas por TheFork. Cinco establecimientos de la capital catalana figuran en el privilegiado top 10, un logro que coloca a la Ciudad Condal por encima de otras como Madrid o Valencia.

Casa Bangla

Casa Bangla, en Barcelona. (Cedida)

En el segundo puesto de la lista encontramos el primer local barcelonés: Casa Bangla, especializado en cocina india y con una nota media de 9,8 sobre 10. Llama la atención su buenísima relación calidad-precio, con menús del día que parten desde los 9,99 euros por cabeza. También su oferta culinaria, arraigada en la tradición hindú a la vez que impregnada de modernidad, todo ello en medio del ambiente vibrante de Rambla Raval.

Zaytun

Restaurante Zaytun, en Barcelona. (Cedida)

Justo después, en el tercer puesto, aparece otro barcelonés, Zaytun, con un 9,7 de puntuación. Liderado por el chef Juanan Vizcaíno, esta cocina se enfoca en la fusión de sabores, especialmente de los catalanes con los jiennenses, lugar de origen de su familia. Pero esta cocina bebe también de gastronomías del mundo, con influencias orientales y viajeras que resultan en una cocina sabrosa y única. Situado en el barrio de Sants, ha triunfado con platos como la bomba deconstruida o el meloso de cordero.

Speakeasy

Restaurante Speakeasy, en Barcelona. (Cedida)

Un poco más abajo en el ranking, en el puesto número seis, aparece otro nombre barcelonés, esta vez Speakeasy. Las reseñas de los usuarios avalan la calidad de este rincón de la ciudad catalana, abierto desde febrero de 2002 e inspirado en los años de la Ley Seca estadounidense. Este restaurante clandestino, alojado en el almacén de la popular coctelería Dry Martini, ha conquistado a los usuarios de la aplicación gracias a un interior lujoso, un ambiente de exclusividad y una cocina excepcional, con platos como el arroz con langosta y los tacos de atún y, cómo no, a los cócteles, como el dirty martini y el whisky sour.

Âme (8º) y Prodigi (9º)

En la lista de los mejor valorados aparecen incluso restaurantes con sello Michelin, como es el caso de Âme, un bistró que busca rendir homenaje a la cocina francesa tomando como base los productos locales de temporada. Con un espacio reducido y pocas mesas, este local ubicado a pocos metros de la Diagonal ha triunfado entre los comensales gracias a sus dos menús degustación, por 84 y 98 euros.

Cierra la lista de catalanes Prodigi, en el puesto noveno y también con presencia en la guía francesa, esta vez con una estrella. Jordi Tarré es chef y propietario de este restaurante de cocina contemporánea catalana, discípulo de grandes iconos de la alta cocina como Hisop o El Celler de Can Roca. Cuentan con menú de mediodía (38 €), una degustación (90 €) y opciones a la carta.