El restaurante de Zaragoza en el que sentirte en un bosque encantado de ‘El Señor de los Anillos’: carta fusión y menú de mediodía

En sus más de 800 metros cuadrados, la decoración juega un papel imprescindible, con cabañas que recuerdan a las casas hobbit y una atmósfera casi cinematográfica

Interior del restaurante Voltereta Nueva
Interior del restaurante Voltereta Nueva Zelanda, en Zaragoza (Web Voltereta)

Elegir un restaurante para una fecha especial va mucho más allá de la comida. El precio y la ubicación, pero también el ambiente o la decoración, toman una importancia crucial a la hora de hacernos escoger entre unas y otras propuestas, factores que los empresarios y restauradores tienen cada vez más en cuenta. Es la decoración precisamente la que ha llamado la atención de los zaragozanos en este restaurante, un espacio que nos hace viajar a tierras lejanas llenas de hobbits y encantadores embrujos.

Hablamos de Voltereta Nueva Zelanda, un espacio único que, en sus poco más de dos años de vida, se ha convertido en uno de los restaurantes más comentados de Zaragoza gracias a su experiencia inmersiva y a las más de 13.000 reseñas que acumula de sus clientes. Ubicado en el entorno de la Plaza San Francisco, Voltereta destaca por una escenografía extremadamente cuidada y una ambientación que transporta al comensal a un universo completamente distinto nada más cruzar la puerta.

Porque la experiencia comienza incluso antes de poner el primer pie en este espacio, con una misteriosa puerta con intrincados diseños mágicos que nos da la bienvenida a Voltereta Nueva Zelanda. En su interior se abre todo un mundo lleno de magia, con pequeñas cabañas hobbit, senderos y hasta una cascada que completa una escena digna de los libros de Tolkien.

Entrada del restaurante Voltereta Nueva
Entrada del restaurante Voltereta Nueva Zelanda, en Zaragoza (Web de Voltereta)

Son muchos, de hecho, los que han vinculado esta preciosa decoración con los escenarios de ‘El Señor de los Anillos’, más de 800 m2, organizados en distintas zonas que permiten a cada uno de los comensales disfrutar de una cena en un ambiente único. Cada rincón nos invita a pararnos a mirar y fotografiar, con estanterías llenas de pócimas y luces de ambiente que completan la experiencia.

En cuanto a lo estrictamente gastronómico, la propuesta se basa en recetas inspiradas en la cocina fusión, con guiños a distintas gastronomías internacionales y platos pensados para compartir. La carta incluye desde croquetas hasta baos y gyozas, pasando por arroces, carnes y originales postres. Además, cuenta con un menú de mediodía entre semana por 16,90 euros que incluye primero, principal y postre.

Platos del restaurante Voltereta Nueva
Platos del restaurante Voltereta Nueva Zelanda (Web de Voltereta)

Las opiniones de los clientes

En los poco más de dos años que este restaurante lleva funcionando en Zaragoza, ya son miles los vecinos y turistas que han entrado a disfrutar del ambiente y la cocina. Por supuesto, las opiniones sobre la experiencia son variadas. Uno de los aspectos más valorados por los clientes es la ambientación, que muchos describen como sorprendente o espectacular. "Es una pasada la tematización del restaurante, superchulo. Todas las ideas que hay detrás, como el acceso al restaurante, la carta...“, señala uno de los clientes en su reseña.

En cuanto a la oferta gastronómica, las opiniones se encuentran divididas. “Para mi gusto, la comida está muy rica y bien elaborada”, apuntan algunos clientes, que subrayan que los sabores acompañan a la experiencia visual del local. Otros, en cambio, afirman que no se trata de la razón principal por la que volverían a Voltereta: "La comida está buena, pero tampoco es nada extraordinario o exclusivo", aseguran otros. La tortilla trufada, la tempura japonesa de verduras o la tarta de Filipinos y chocolate blanco son algunas de las recetas más valoradas por los comensales.

Otro de los puntos que más se repiten en las reseñas es el trato del personal, alabado como cercano, atento y profesional. “El servicio excelente en nuestro caso, desde la entrada el trato es muy bueno y la atención igual”, aseguran en uno de sus comentarios, aunque otros destacan lentitud en el servicio por la gran afluencia que suele tener el restaurante.

