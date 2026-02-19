Cuál es el efecto del estrés en el cuerpo

Una mujer estresada (Freepik)

El estrés es una reacción natural del organismo ante situaciones que percibe como desafiantes o amenazantes. Todos en algún momento lo hemos vivido o lo haremos. Sin embargo, cuando se vuelve constante, sus efectos pueden afectar seriamente la salud tanto física como mental.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el estrés prolongado impacta tres áreas clave de la vida de las personas: el cuerpo, el estado de ánimo y el comportamiento. Reconocer sus síntomas es el primer paso para prevenir complicaciones mayores. Si bien el estrés forma parte de la vida moderna, su persistencia no debe normalizarse. Identificar cambios en el cuerpo, el estado de ánimo y el comportamiento permite buscar estrategias de manejo saludables, como la actividad física regular, técnicas de relajación o apoyo profesional.

Los profesionales de la salud mental aseguran que el estrés no controlado puede afectar a la vida de una persona de manera integral. Escuchar al cuerpo y atender las señales emocionales y conductuales puede marcar la diferencia entre una reacción temporal y un problema crónico de salud.

Impacto del estrés en el cuerpo

El organismo responde al estrés liberando hormonas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para reaccionar rápidamente. Esta respuesta, útil en situaciones de emergencia, puede convertirse en un problema cuando se mantiene durante semanas o meses.

Entre los síntomas físicos más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza y el dolor muscular, especialmente en cuello y espalda. Muchas personas también experimentan dolor en el pecho, que en ocasiones puede confundirse con problemas cardíacos, así como una sensación persistente de cansancio.

El sistema digestivo tampoco queda al margen, señala la Clínica Mayo. El malestar estomacal es común, y puede manifestarse como acidez, diarrea o estreñimiento. Además, el estrés suele provocar problemas de sueño: dificultad para conciliarlo, despertares frecuentes o descanso poco reparador.

Otro efecto relevante es el cambio en el deseo sexual, que puede disminuir considerablemente en periodos de tensión prolongada. A esto se suma una mayor propensión a enfermarse. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más vulnerable a infecciones comunes como resfriados y gripes.

Consecuencias en el estado de ánimo

Más allá de los síntomas físicos, el estrés influye profundamente en el bienestar emocional, siendo la ansiedad una de las manifestaciones más habituales. Las personas pueden sentirse en constante alerta, preocupadas o incapaces de relajarse.

También es frecuente la agitación, esa sensación de nerviosismo permanente que dificulta la concentración y la toma de decisiones. A esto se suma la falta de motivación, que puede afectar el rendimiento laboral o académico.

Los problemas de memoria constituyen otro síntoma significativo. El exceso de estrés interfiere con la capacidad de retener información y recordar detalles importantes. Muchas personas describen además una sensación de estar abrumadas, como si las responsabilidades superaran por completo su capacidad de afrontarlas.

El malhumor y la tristeza completan el panorama emocional. Los cambios bruscos en el carácter, la irritabilidad constante o ciertos sentimientos de desánimo pueden ser señales de que el estrés está alcanzando niveles perjudiciales.

Lo que produce el estrés en el comportamiento

El estrés no solo se siente y se piensa: también se actúa. Según la Clínica Mayo, puede provocar alteraciones importantes en los hábitos cotidianos. Uno de los cambios más comunes es la modificación en los patrones de alimentación. Algunas personas comen en exceso como forma de consuelo, mientras que otras pierden el apetito y comen por debajo de lo normal. Ambos extremos pueden afectar la salud a mediano y largo plazo.

Los arrebatos de ira son otra consecuencia frecuente. Situaciones menores pueden detonar reacciones desproporcionadas, afectando relaciones familiares, laborales y sociales.

El aislamiento social es otro indicador importante. Las personas estresadas pueden alejarse de amigos y familiares, prefiriendo permanecer en casa y reduciendo su interacción con los demás. Asimismo, suelen disminuir su nivel de actividad física, lo que a su vez puede empeorar tanto el estado de ánimo como la salud general.