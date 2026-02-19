Jorge Ángel, enfermero: “Ducharte con tu pareja reduce el estrés y fortalece la relación”

A través de su canal de TikTok, el enfermero, quien cuenta con cerca de seis mil seguidores, divulga sobre sus conocimientos médicos. / Freepick

Cada pareja tiene sus rituales propios con tal de encontrar la intimidad: un vino conjunto al acabar el día, un paseo mañanero... o incluso una ducha en compañía. Y es que son varios los creadores de contenido que se decantan por esta última práctica. Un ejemplo rotundo es Jorge Ángel, enfermero, quien divulga a través de su canal de TikTok sobre contenido médico sencillo. Y es que, a partir de vídeos como aquel en el que ironiza sobre la ducha en pareja, Ángel cuenta con cerca de seis mil seguidores.

De igual manera que seguidores, el enfermero Jorge Ángel también cuenta con detractores. Una de sus últimas publicaciones ha provocado cierto debate en redes sociales. El motivo es que la recomendación de bañarse en pareja fue vinculada por el enfermero a la reducción del estrés y el fortalecimiento de la relación sexoafectiva, al tiempo que fue cuestionada.

El profesional de la salud ironizó sobre la practicidad de la idea y compartió anécdotas personales, al tiempo que cuestionó limitaciones de convertir la ducha compartida en una recomendación general. No obstante, expertos en psicología afirman que esta práctica puede mejorar la confianza y la autoestima de las parejas, además de favorecer la intimidad y reducir tensiones.

La psicología se decanta por las duchas conjuntas

El psicólogo Alejandro Rodríguez destaca que la ducha compartida suele percibirse como una fantasía, pero que su repetición puede traducirse en mayores niveles de cercanía emocional y física. “En una pareja es importante fortalecer los lazos que existen entre ambos. Estar bajo la ducha es una actividad muy personal, por eso, ¿qué mejor que compartirla? Existen muchos beneficios al ducharse juntos”, afirmó Rodríguez. Entre los principales beneficios mencionados se encuentran la creación de un espacio de vulnerabilidad, la promoción de la aceptación mutua y la posibilidad de eliminar inseguridades.

El testimonio de Jorge Ángel aporta una visión crítica sobre el aspecto práctico de la propuesta, al señalar que la diferencia de estatura o el espacio reducido pueden entorpecer la experiencia, además del riesgo de caídas. “Las veces que lo he hecho, he acaparado directamente todo el agua; creo que hay otras maneras de fortalecer los vínculos”, relata el enfermero en su publicación de TikTok.

Desde la perspectiva de la salud mental, se subraya que la ducha compartida puede ayudar a reducir el estrés gracias a la liberación de oxitocina y endorfinas, así como a la disminución de los niveles de cortisol, hormona asociada al estrés. Además, este espacio permite a las parejas tener conversaciones profundas y divertidas, lo que puede romper la rutina y fomentar nuevas experiencias.

¿Cuál es el mejor momento del día para una ducha?

La cuestión del mejor momento del día para ducharse también genera debate. De acuerdo con la microbióloga Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester, la ducha matutina resulta más eficaz para eliminar sudor, células muertas y bacterias acumuladas durante la noche; mientras que la ducha nocturna elimina alérgenos y suciedad recogidos durante el día, aunque no evita la transferencia de microbios a la ropa de cama. La especialista recomienda ajustar los hábitos según las preferencias personales y mantener una rutina estricta de higiene, incluyendo el lavado frecuente de las sábanas, para maximizar los beneficios de la ducha.

Por su parte, el dermatólogo Alok Vij, de la Cleveland Clinic, sostiene que la decisión sobre el horario ideal para ducharse depende de cada persona y que el bienestar individual debe guiar la elección. Tanto los especialistas en psicología como en microbiología coinciden en que la clave radica en la comunicación y el acuerdo mutuo entre los miembros de la pareja, además de la atención a la higiene y la seguridad física durante la ducha.

A nivel ambiental, se informa que compartir la ducha puede contribuir al ahorro de agua y energía, lo que representa un beneficio adicional para quienes buscan adoptar prácticas más sostenibles en el hogar. Esta práctica, además de tener un impacto positivo en la relación, puede ayudar a reducir costos y el consumo de recursos naturales.