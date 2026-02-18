España

La dirección nacional de Vox expulsa cautelarmente a Ortega Smith por no abandonar la portavocía de Madrid

El proceso disciplinario puesto en marcha por la ejecutiva obedece a la persistencia del miembro fundacional en ocupar un cargo ya adjudicado a otra figura, agravando las diferencias internas acumuladas en los últimos meses

Guardar
El cofundador del partido de
El cofundador del partido de ultraderecha acumula a sus espaldas varios encontronazos con la cúpula del partido, de la que fue expulsado. / Imagen de archivo

Tras varios meses de desavenencias en Vox, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha decidido expulsar de manera cautelar y unánime a Javier Ortega Smith. El motivo es la desobediencia del cofundador del partido de ultraderecha de abandonar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Esta medida disciplinaria se enmarca dentro del procedimiento regulado por los propios estatutos de Vox, que consideran la infracción cometida como “muy grave”.

Pocos días antes, la Ejecutiva de Vox aprobó el cese de Ortega Smith como portavoz municipal, una decisión tomada el pasado 12 de febrero. En su sustitución, se ha nombrado a Arantxa Cabello como nueva responsable del grupo en el consistorio madrileño, según ha avanzado Voz Pópuli. Ante la negativa de Ortega Smith a cumplir la orden de dejar su puesto, el partido ha puesto en marcha el citado procedimiento disciplinario que conlleva su salida provisional de la formación hasta tomar una decisión definitiva.

Trayectoria de Ortega Smith en Vox: de secretario general a estar expulsado de la cúpula directiva

Ortega Smith ha acumulado varios desencuentros con la dirección de Vox, especialmente en los últimos meses. Fundador y antiguo número dos del partido, ha perdido progresivamente responsabilidades dentro de la estructura de la formación liderada por Santiago Abascal. Después de haber ocupado cargos como secretario general y vicepresidente, en enero de 2024 su figura quedó relegada a la de vocal y, finalmente, desapareció de la cúpula directiva el pasado mes de diciembre, según ha recogido Europa Press.

En el ámbito parlamentario, Ortega Smith fue portavoz adjunto del grupo de Vox en el Congreso hasta noviembre. A partir de ese momento, ha visto cómo le retiraban la presidencia en las comisiones de Interior y Justicia. Hasta la reciente decisión, su única responsabilidad se circunscribía a la Portavocía municipal, ahora también revocada. Los conflictos han incluido asistir a eventos como la presentación del ‘think tank’ de Iván Espinosa de los Monteros —quien representa una figura incómoda para el partido— y su presencia en la tribuna de autoridades durante el desfile militar del 12 de octubre, acto al que Abascal rechazó acudir para no coincidir con miembros del Gobierno.

Javier Ortega Smith (VOX) le lanza una botella a la cara al concejal Eduardo Rubiño (Más Madrid).

Episodios previos al cese

Cuando Vox le relevó de sus funciones parlamentarias en noviembre, Ortega Smith manifestó su “sorpresa” y calificó la decisión como “equivocada e injusta”. Posteriormente, se produjo un intercambio de declaraciones con Abascal, quien respondió a su antiguo número dos utilizando una metáfora futbolística: “Hay que aprender a ceder paso” y en el partido “hay un gran banquillo”. Por su parte, Ortega Smith se comparó con un “delantero” experimentado que sabe “meter goles”.

Los comentarios en relación al relevo de funciones de Ortega Smith también han llegado desde otros partidos. El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, calificó al cofundador de Vox como “una persona coherente con sus ideas”. El regidor madrileño, a finales de diciembre de 2025, subrayó la importancia de mantener principios firmes pese a las discrepancias internas. El propio Ortega Smith había calificado, anteriormente, su discrepancia con Abascal: “Me parece una decisión equivocada e injusta”. El proceso abierto a Ortega Smith y los antecedentes acumulados ponen de manifiesto la creciente distancia entre el dirigente y la cúpula de Vox, una circunstancia que ha desembocado en su salida provisional de la formación.

