El Congreso frustra la ofensiva de Vox contra el burka: el ‘no’ de Junts deja sin recorrido la ley

La proposición para prohibir el velo integral solo logra el respaldo del PP y no supera la toma en consideración en el Pleno

Mujeres musulmanas con burka (Europa
Mujeres musulmanas con burka (Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. La iniciativa, debatida en el Pleno para su toma en consideración, no ha superado el primer filtro parlamentario al no reunir los apoyos suficientes para iniciar su tramitación, al reunir 177 votos en contra, 170 a favor y una abstención —la de Cristina Valido García, de Coalición Canaria—. El texto solo ha contado con el respaldo del Partido Popular, mientras que el rechazo del resto de los grupos —con especial relevancia el de Junts per Catalunya— ha sellado su archivo.

La aritmética parlamentaria no dejaba margen a la sorpresa. Sin el sí de Junts, cuyos siete escaños resultan determinantes en el actual equilibrio de fuerzas, la proposición estaba abocada al fracaso. Y así ha ocurrido. La Cámara ha rechazado siquiera abrir el debate legislativo en comisión sobre un texto que planteaba vetar el velo integral —burka y niqab— tanto en el espacio público como en espacios privados con proyección de uso público.

Vox, el partido que lidera Santiago Abascal, defendía la reforma como una medida de protección de la dignidad de las mujeres y de la seguridad ciudadana. A su juicio, el uso de estas prendas supone una degradación incompatible con los valores occidentales y con el principio de igualdad. Pero ese enfoque no ha concitado más apoyos que los de la derecha parlamentaria.

Junts se desmarca de Vox y registra su propia ley

La clave política de la jornada ha estado en el movimiento de Junts. La formación que encabeza Carles Puigdemont no solo ha votado en contra de la proposición de Vox, sino que ha registrado su propio proyecto de ley para prohibir el burka y otros velos integrales en espacios públicos. Un gesto que combina distancia política y coincidencia de fondo.

La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ha sido explícita: “Ni burka ni Vox”. Junts sostiene que la iniciativa de Vox está “muy mal hecha” y que no superaría “ni un solo filtro europeo”, por lo que sería inaplicable. Según su argumento, no se trata solo de una discrepancia ideológica, sino también técnica y jurídica.

La portavoz de Juts, Míriam Nogueras, opina sobre la prohibición del burka propuesta por Vox. (Congreso de los Diputados)

El texto registrado por los independentistas plantea igualmente la prohibición de los elementos que cubran el rostro en el espacio público, al considerar que funcionan “como un instrumento de invisibilización” de las mujeres y proyectan un mensaje “incompatible” con la igualdad. La propuesta excluye los supuestos justificados por razones sanitarias o laborales. Además, introduce un elemento político añadido: la delegación a Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, una reivindicación clásica del independentismo.

El movimiento de Junts responde también a su propio equilibrio interno y al contexto catalán, donde el debate sobre inmigración y convivencia ha ido ganando espacio. Rechazar la iniciativa de Vox le permite marcar distancias con la derecha radical, mientras que registrar una ley propia le evita aparecer como ajeno a una discusión que interpela a parte de su electorado.

Un debate que no se cierra

El rechazo a la proposición de Vox no implica que la cuestión quede aparcada. El PSOE ha votado en contra del texto, pero su portavoz, Patxi López, ha reconocido que el debate merece ser abordado. “¿Nos parece bien el burka? No. ¿Debería haber un debate tranquilo y sereno? Sí”, ha señalado, al tiempo que ha acusado a Vox de pretender “avivar el odio al diferente”.

El PSOE admite la complejidad del asunto, en el que pueden entrar en tensión la libertad religiosa y la defensa de los derechos de las mujeres. López ha avanzado que su grupo estudiará la proposición registrada por Junts cuando se tramite, insistiendo en que cualquier discusión debe alejarse de planteamientos “xenófobos”.

En la misma línea se ha pronunciado el Partido Nacionalista Vasco, que ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos. La intención de los jeltzales es analizar con expertos los derechos que pueden entrar en colisión, atender a la jurisprudencia europea y garantizar la convivencia.

Vista del hemiciclo durante una
Vista del hemiciclo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados (Alberto Ortega - Europa Press)

También han votado en contra Sumar y Podemos, mientras que Coalición Canaria se ha abstenido.

Desde Vox, su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha cargado con dureza contra Junts después de que anunciasen su oposición a la propuesta y le acusa de actuar por “cálculo electoral” y de favorecer, a su juicio, la “islamización” de Cataluña. Millán ha defendido que su propuesta responde a la necesidad de frenar lo que considera una degradación de la mujer y una amenaza a la cultura española.

