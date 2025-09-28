Atenea, el nuevo ‘think tank’ de Espinosa de los Monteros con el que pretende convertirse en referente intelectual de la derecha

25/09/2025 El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros (2d), presenta 'Atenea', su nuevo 'think tank', a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España).a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Espinosa de los Monteros define 'Atenea' como un espacio para crear debate e intercambiar ideas 'a la derecha de la izquierda'. Esta iniciativa ha sido apoyada por miembros y exmiembros de los partidos PP y Vox. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, ha presentado en Madrid la fundación Atenea, un nuevo think tank que aspira a convertirse en un referente intelectual de la centroderecha con el fin de crear una unidad de oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El acto, celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid el pasado viernes 26 de septiembre, ha sido el regreso de Espinosa a la escena pública tras su salida del partido en 2023.

Su iniciativa surge con el objetivo de sumar esfuerzos desde la sociedad civil y promover el debate de ideas en el espacio de la derecha política. En palabras de Espinosa, este nuevo proyecto es un espacio orientado a “ayudar a una España mejor”. Pero además, sería una idea que busca distanciarse de la militancia partidista: “No pretendemos sustituir a ningún partido, sino impulsar un proyecto independiente desde la sociedad civil”, ha proclamado el exdirigente en la conferencia.

“Empecemos a ser más generosos y tolerantes entre nosotros”

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de Atenea, Espinosa de los Monteros ha pedido a los principales partidos de la oposición “un cese de hostilidades” entre PP y Vox, convencido de que ambos deben encaminarse hacia una futura coalición. “Empecemos a ser más generosos y tolerantes entre nosotros. Importa España, no nuestro interés particular”, ha remarcado ante la audiencia formada por figuras del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, conversa con el empresario Víctor de Aldama y el líder de Desokupa, Daniel Esteve, durante la presentación de 'Atenea'.

Concretamente, el acto contó con la presencia de destacados representantes de la derecha española entre los que se encontraban Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Javier Ortega Smith (Vox), el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, el empresario Miguel Garrido (CEIM), el torero Cayetano Rivera y el exdeportista Pedro García Aguado. Asimismo, y aunque no pudo asistir, el secretario general del PP, Miguel Tellado, manifestó su intención de colaborar con Atenea en próximos eventos.

La fundación, además, ha integrado en su junta directiva a personalidades de perfiles diversos. Ricardo Garrudo, empresario y uno de los fundadores de Vox en Cantabria, será vicepresidente. Mientras que Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y exdiputada de Vox, ocupará el cargo de secretaria tesorera. Del mismo modo, José Ramón Bauzá, ex eurodiputado de Ciudadanos y expresidente de Baleares, y Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos y exasesor del PP, completarán el órgano directivo. Espinosa también ha subrayado que Atenea estará libre de subvenciones y solo colaborará con organizaciones situadas en la “no izquierda”.

El mensaje central de la presentación ha girado en torno a la necesidad de unidad política ante unas hipotéticas elecciones en las que, según el exportavoz de Vox, solo un bloque alternativo al actual Ejecutivo podría generar ilusión en el electorado. Y es que, sin el entendimiento de PP y Vox, los comicios tendrían un resultado similar al del 23 de julio. Por lo que, ha propuesto la aprobación de un “decreto urgente de desmontaje del pensamiento político e ideológico del sanchismo”.

Tras dejar la dirección de Vox, Espinosa se mantuvo alejado del primer plano. De esta forma, su retorno coincide con una etapa de fragmentación de la derecha en el tablero político, escenario en el que el exdiputado insiste en reclamar mayor tolerancia y el abandono de los “duelos fratricidas” para presentar a los españoles una alternativa sólida. En sus palabras, ha apelado a que Vox sea “más tolerante” para trabajar con otros partidos, como ha recogido Demócrata. Para ello, Atenea serviría como una herramienta con la que canalizar diferentes propuestas y debates con los que ejercer una idea centralizada en la centroderecha española.