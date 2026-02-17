La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica, 20 de junio de 2018. (Reuters/Yves Herman)

Trabajar como funcionario en la Unión Europea es, para muchos jóvenes graduados, una oportunidad profesional difícil de igualar: estabilidad laboral, salarios competitivos y la posibilidad de participar directamente en políticas que afectan a millones de personas.

Con esa idea de fondo, la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) ha lanzado una nueva convocatoria de oposición general dirigida a graduados y graduadas de todos los ámbitos, con sueldos que pueden alcanzar los 5.500 euros mensuales, y cuyo plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 10 de marzo.

La Unión Europea busca incorporar nuevo talento a su función pública mediante la creación de una lista de reserva. A partir de esa lista, las instituciones podrán contratar a nuevos funcionarios en la categoría de administrador, (grado AD 5), uno de los niveles de entrada habituales para quienes comienzan su carrera profesional dentro de la administración europea.

Se trata de una convocatoria amplia, abierta a candidatos de distintas disciplinas, y pensada para captar perfiles con formación universitaria que puedan integrarse en equipos multiculturales y desempeñar tareas de responsabilidad.

En qué consiste el trabajo

La función general de estos administradores consiste en apoyar a los responsables de la toma de decisiones dentro de las instituciones europeas. Su trabajo se traduce en contribuir al desarrollo de políticas y programas que tienen impacto en toda la UE, desde cuestiones económicas hasta asuntos sociales, medioambientales o tecnológicos.

Las personas seleccionadas suelen trabajar en ámbitos como el diseño y formulación de políticas públicas, la aplicación práctica de esas políticas y su ejecución operativa, o la gestión de recursos dentro de los organismos comunitarios.

Uno de los elementos destacados de esta convocatoria es que no se exige experiencia profesional previa. La EPSO dirige esta oposición específicamente a graduados y graduadas que estén comenzando su trayectoria laboral, siempre que cumplan los requisitos básicos establecidos.

Entre ellos, se encuentra tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE y gozar de plenos derechos como ciudadano europeo. Además, los aspirantes deberán acreditar un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión y un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua oficial.

En cuanto a la formación, se requiere haber completado un ciclo de estudios universitarios de al menos tres años, acreditado mediante un título obtenido como máximo el 30 de septiembre de 2026. Esto abre la puerta a jóvenes que estén finalizando su carrera o que se hayan graduado recientemente, ampliando el acceso a perfiles diversos.

Cómo es el proceso de selección

El proceso de selección incluye varias pruebas que se realizarán en línea. Los candidatos deberán superar exámenes de razonamiento, pruebas de conocimientos sobre la Unión Europea, competencias digitales y también una prueba de redacción libre sobre temas relacionados con la UE. La convocatoria ofrece información detallada sobre las funciones habituales y las competencias que se evaluarán, lo que permite a los aspirantes prepararse con antelación.

Otro aspecto relevante es la cuestión lingüística. Las personas candidatas podrán elegir libremente dos de las veinticuatro lenguas oficiales de la UE para realizar las pruebas. Sin embargo, las entrevistas específicas de contratación que puedan realizar posteriormente las instituciones suelen desarrollarse en inglés o francés, aunque también pueden utilizarse otras lenguas dependiendo de las necesidades del puesto y de los conocimientos reflejados en la candidatura.

La UE destaca que trabajar en sus instituciones implica formar parte de una comunidad de expertos y acceder a numerosas oportunidades de desarrollo personal y profesional. La convocatoria también subraya el compromiso de las instituciones europeas con la diversidad y la inclusión.

El plazo para presentar candidaturas comenzó el 5 de febrero de 2026 y finalizará el 10 de marzo de 2026 a las 12:00 del mediodía (hora de Bruselas). Además, los aspirantes deberán aportar una copia escaneada de su documento de identidad o pasaporte antes de esa fecha, y posteriormente, hasta el 7 de octubre de 2026, podrán presentar los documentos justificativos que respalden la información incluida en su solicitud.