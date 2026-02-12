Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Tu mente es como Instagram, y tú estás cayendo en su algoritmo”

La neuropsicóloga Marta Jiménez utiliza la metáfora del algoritmo de las redes sociales para explicar cómo funcionan los bucles mentales. (Freepik)

Hay días en los que la cabeza funciona como una pantalla que no se apaga: una sucesión constante de pensamientos, imágenes mentales, frases que vuelven una y otra vez... Lo que empieza como una idea fugaz termina ocupando horas de atención. Así, sin apenas tomar conciencia de ello, la persona queda atrapada en una especie de repetición interna que lleva al desgaste y el agotamiento.

A ese fenómeno se le conoce como bucle o rumiación mental. Pensamientos recurrentes que se retroalimentan y que, en muchos casos, tienen un tono negativo: preocupaciones anticipadas, reproches por decisiones pasadas, miedos que se amplifican... Esta vorágine de mensajes tiene una finalidad: protegernos de lo que tememos; el problema es que, pese a la buena intención, sus efectos en el bienestar emocional, físico y mental suelen ser negativos.

En una sociedad acostumbrada a la inmediatez y a la hiperestimulación, cada vez más personas describen la sensación de no poder “parar la cabeza”. Atendiendo a esto, la neuropsicóloga Marta Jiménez (@martajimenezpsicologia en TikTok) compara el funcionamiento de la mente con el de las redes sociales.

La mente como un algoritmo que engancha

“Tu mente es como Instagram y tú estás cayendo en su algoritmo”, explica en uno de sus vídeos. “Instagram te lanza vídeos, imágenes, frases... Uno tras otro. Todo el día. Te enganchas a uno de gatos y el algoritmo dice: ‘Perfecto, este quiere gatos’. Y te los mete hasta en la sopa”.

Las rumiaciones o bucles mentales se producen cuando la persona no puede salir de la vorágine de pensamientos. (Freepik)

Igual que la plataforma digital detecta aquello que capta nuestra atención y nos ofrece más contenido similar, la mente aprende de nuestras reacciones. “Tu mente hace lo mismo. Te lanza pensamientos sin parar y, si te enganchas a uno, ese vuelve más fuerte, más ruidoso, más frecuente”, señala Jiménez.

Este mecanismo es automático: el cerebro genera pensamientos de forma continua, del mismo modo que una red social actualiza su feed. Sin embargo, la diferencia está en nuestra respuesta. Cuando un pensamiento despierta emoción (especialmente miedo, culpa o enfado) tendemos a quedarnos en él, analizarlo y darle vueltas. Esa atención actúa como una señal de refuerzo.

Y ahí, según explica la neuropsicóloga, aparece el riesgo: “Si es negativo, bienvenido al bucle mental”. El pensamiento no solo regresa, sino que lo hace con más intensidad. La preocupación inicial se convierte en una narrativa repetitiva que parece confirmar que algo no va bien.

Jiménez lo resume de la siguiente manera: “Cada vez que te enganchas a un pensamiento, le estás enseñando a tu mente a mandarte más de lo mismo”. Desde la neuropsicología, este proceso puede explicarse por los circuitos de refuerzo y la plasticidad cerebral: aquello a lo que prestamos atención se fortalece. No porque sea verdad, sino porque el cerebro aprende que es relevante.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El problema no es tener pensamientos negativos (algo inevitable y humano) sino creer que debemos analizarlos todos, responderlos o resolverlos de inmediato. En realidad, muchos de ellos son simples productos automáticos de la actividad mental. Intentar eliminarlos por la fuerza suele tener el efecto contrario: cuanto más luchamos contra un pensamiento, más espacio ocupa.

Por eso, la clave no está en impedir que aparezcan, sino en aprender a relacionarnos con ellos. “No puedes evitar que un pensamiento aparezca, pero sí puedes elegir no engancharte. Ahí empieza el control y tu calma mental”, afirma Jiménez.

Algunos de los consejos que suelen recomendar los psicólogos y otros expertos de la salud mental para evitar caer en bucles de pensamiento son, en primer lugar, tomar conciencia de lo que está ocurriendo, lo que permitirá interpretar el mensaje de la mente como un pensamiento automático y no como una verdad absoluta; en segundo lugar, sacarlo de la cabeza, pero no evitándolo, sino exteriorizándolo a través de la escritura.