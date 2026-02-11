José Manuel Felices, doctor, explica el mejor método para controlar los nervios: “Funciona en un minuto”

José Manuel Felices habla de los nervios. (Montaje Infobae)

Los nervios al hablar en público afectan a personas de todas las edades y profesiones. Desde estudiantes que se preparan para una exposición, hasta opositores que enfrentan pruebas clave o trabajadores que deben presentar resultados ante sus compañeros, la ansiedad escénica puede convertirse en un obstáculo difícil de superar. La reacción física es inmediata: el pulso se acelera, las manos sudan y la voz tiembla. Para muchos, estos síntomas son tan intensos que llegan a bloquear el pensamiento y dificultan la comunicación, incluso cuando dominan el tema que van a exponer.

En este contexto, la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas se ha vuelto un objetivo para todos los públicos. Las redes sociales y los foros de internet están repletos de recomendaciones, desde remedios naturales hasta fármacos que prometen eliminar los síntomas del miedo. Sin embargo, no todas las opciones son iguales ni resultan seguras para todos. El doctor José Manuel Felices, especialista en salud y divulgador, advierte a través de su perfil de TikTok (@doctorfelices) sobre la importancia de distinguir entre métodos que simplemente ocultan el problema y aquellos que ofrecen un control real y seguro de la ansiedad.

Felices señala que, para abordar el miedo a hablar en público, es fundamental entender cómo funciona el cuerpo ante una situación estresante. La clave, según su experiencia, está en encontrar una técnica que reduzca de forma rápida los síntomas físicos, pero que también permita a la persona enfrentarse a la situación sin poner en riesgo su salud. Su propuesta es sencilla y accesible: una práctica natural que, según afirma, “funciona en un minuto” y puede aplicarse en cualquier situación donde los nervios amenacen con tomar el control.

La solución para los nervios: los betabloqueantes

Entre los recursos más extendidos para combatir los nervios destacan los betabloqueantes. Millones de estudiantes y opositores los han utilizado alguna vez para calmar los temblores y la sudoración antes de un evento importante. Estos medicamentos actúan bloqueando los efectos de la adrenalina, la hormona que dispara la reacción de alarma en el cuerpo. “Tu corazón va más despacio y tus manos no sudan”, explica el doctor Felices sobre su efecto inmediato.

El psicólogo Sebastián Saravia conversa en 'El Puente' sobre las diferencias cruciales entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Descubre los síntomas, las causas y las técnicas para afrontarlos.

A pesar de la aparente eficacia de estos fármacos, el médico insiste en que no son una solución adecuada para todo el mundo. Subraya que los betabloqueantes pueden provocar “graves problemas si eres asmático” y que, en personas con la tensión baja, existe el riesgo de “desmayarse en plena exposición”. Además, Felices destaca un aspecto esencial: estos medicamentos solo eliminan los síntomas externos, pero no resuelven el miedo de fondo. Utiliza una imagen clara para ilustrarlo: “Es como tener un incendio en casa y cortar el cable de la alarma para que no suene”.

El uso indiscriminado de betabloqueantes, sin la supervisión de un profesional, puede acarrear consecuencias graves. Por ello, el especialista desaconseja recurrir a ellos como solución habitual frente al miedo escénico. En su lugar, invita a los afectados a explorar métodos naturales y seguros que permitan obtener resultados igual de rápidos, pero sin poner en juego el bienestar general.

La respiración como medida natural

Para quienes buscan una alternativa sin riesgos, el doctor propone un truco sencillo basado en la fisiología del sistema nervioso. Felices recomienda realizar cinco respiraciones profundas por la nariz antes de hablar en público. Esta práctica activa el nervio vago, una estructura fundamental que actúa como “el freno de mano de tu cuerpo” y ayuda a controlar el ritmo cardíaco y la sudoración.

Respirar cinco veces de forma profunda como media natural. (Freepik)

“Hazlo cinco veces antes de hablar en público y tu nervio vago controlará tu corazón y el sudor de tus manos sin pastillas ni riesgos“, aconseja el especialista. La explicación fisiológica es sencilla: al estimular el nervio vago mediante la respiración, disminuye la respuesta de alarma y el cuerpo recupera el equilibrio en cuestión de segundos. Esta técnica no solo es eficaz, sino que puede aplicarse en cualquier lugar y momento, sin necesidad de preparación previa.

El mensaje final de Felices es claro: la mejor forma de superar el miedo escénico no consiste en silenciar los síntomas con pastillas, sino en aprender a dominar la ansiedad con herramientas naturales y accesibles. “La próxima vez, no drogues a tu miedo, domínalo”, resume el doctor. Practicar la respiración profunda antes de una exposición puede marcar la diferencia y devolver la seguridad a quienes temen enfrentarse al público, sin poner en riesgo la salud ni depender de soluciones artificiales.