España

José Manuel Felices, doctor, explica el mejor método para controlar los nervios: “Funciona en un minuto”

El experto da dos posibles alternativas, una relacionada con la medicina y otra con la respiración

Guardar
José Manuel Felices habla de
José Manuel Felices habla de los nervios. (Montaje Infobae)

Los nervios al hablar en público afectan a personas de todas las edades y profesiones. Desde estudiantes que se preparan para una exposición, hasta opositores que enfrentan pruebas clave o trabajadores que deben presentar resultados ante sus compañeros, la ansiedad escénica puede convertirse en un obstáculo difícil de superar. La reacción física es inmediata: el pulso se acelera, las manos sudan y la voz tiembla. Para muchos, estos síntomas son tan intensos que llegan a bloquear el pensamiento y dificultan la comunicación, incluso cuando dominan el tema que van a exponer.

En este contexto, la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas se ha vuelto un objetivo para todos los públicos. Las redes sociales y los foros de internet están repletos de recomendaciones, desde remedios naturales hasta fármacos que prometen eliminar los síntomas del miedo. Sin embargo, no todas las opciones son iguales ni resultan seguras para todos. El doctor José Manuel Felices, especialista en salud y divulgador, advierte a través de su perfil de TikTok (@doctorfelices) sobre la importancia de distinguir entre métodos que simplemente ocultan el problema y aquellos que ofrecen un control real y seguro de la ansiedad.

Felices señala que, para abordar el miedo a hablar en público, es fundamental entender cómo funciona el cuerpo ante una situación estresante. La clave, según su experiencia, está en encontrar una técnica que reduzca de forma rápida los síntomas físicos, pero que también permita a la persona enfrentarse a la situación sin poner en riesgo su salud. Su propuesta es sencilla y accesible: una práctica natural que, según afirma, “funciona en un minuto” y puede aplicarse en cualquier situación donde los nervios amenacen con tomar el control.

La solución para los nervios: los betabloqueantes

Entre los recursos más extendidos para combatir los nervios destacan los betabloqueantes. Millones de estudiantes y opositores los han utilizado alguna vez para calmar los temblores y la sudoración antes de un evento importante. Estos medicamentos actúan bloqueando los efectos de la adrenalina, la hormona que dispara la reacción de alarma en el cuerpo. “Tu corazón va más despacio y tus manos no sudan”, explica el doctor Felices sobre su efecto inmediato.

El psicólogo Sebastián Saravia conversa en 'El Puente' sobre las diferencias cruciales entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Descubre los síntomas, las causas y las técnicas para afrontarlos.

A pesar de la aparente eficacia de estos fármacos, el médico insiste en que no son una solución adecuada para todo el mundo. Subraya que los betabloqueantes pueden provocar “graves problemas si eres asmático” y que, en personas con la tensión baja, existe el riesgo de “desmayarse en plena exposición”. Además, Felices destaca un aspecto esencial: estos medicamentos solo eliminan los síntomas externos, pero no resuelven el miedo de fondo. Utiliza una imagen clara para ilustrarlo: “Es como tener un incendio en casa y cortar el cable de la alarma para que no suene”.

El uso indiscriminado de betabloqueantes, sin la supervisión de un profesional, puede acarrear consecuencias graves. Por ello, el especialista desaconseja recurrir a ellos como solución habitual frente al miedo escénico. En su lugar, invita a los afectados a explorar métodos naturales y seguros que permitan obtener resultados igual de rápidos, pero sin poner en juego el bienestar general.

La respiración como medida natural

Para quienes buscan una alternativa sin riesgos, el doctor propone un truco sencillo basado en la fisiología del sistema nervioso. Felices recomienda realizar cinco respiraciones profundas por la nariz antes de hablar en público. Esta práctica activa el nervio vago, una estructura fundamental que actúa como “el freno de mano de tu cuerpo” y ayuda a controlar el ritmo cardíaco y la sudoración.

Respirar cinco veces de forma
Respirar cinco veces de forma profunda como media natural. (Freepik)

“Hazlo cinco veces antes de hablar en público y tu nervio vago controlará tu corazón y el sudor de tus manos sin pastillas ni riesgos“, aconseja el especialista. La explicación fisiológica es sencilla: al estimular el nervio vago mediante la respiración, disminuye la respuesta de alarma y el cuerpo recupera el equilibrio en cuestión de segundos. Esta técnica no solo es eficaz, sino que puede aplicarse en cualquier lugar y momento, sin necesidad de preparación previa.

El mensaje final de Felices es claro: la mejor forma de superar el miedo escénico no consiste en silenciar los síntomas con pastillas, sino en aprender a dominar la ansiedad con herramientas naturales y accesibles. “La próxima vez, no drogues a tu miedo, domínalo”, resume el doctor. Practicar la respiración profunda antes de una exposición puede marcar la diferencia y devolver la seguridad a quienes temen enfrentarse al público, sin poner en riesgo la salud ni depender de soluciones artificiales.

Temas Relacionados

CienciaRedes SocialesTikTokMédicos EspañaMédicosAnsiedadVirales EspañaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lo que aprenden los niños de escuchar a sus padres a escondidas, según una psicóloga

Los niños son una esponja y siempre están escuchando, advierte esta experta

Lo que aprenden los niños

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Se trataría de una persona de aparente buen estado de salud, de origen europeo, con una talla aproximada de 1,60 metros, piel blanca, cabello original de color marrón o marrón oscuro y ojos de color marrón

La Guardia Civil solicita colaboración

Pedro Sánchez asegura que se investigarán las responsabilidades en el accidente de Adamuz para “hacer justicia”

El presidente ha comparecido en el pleno en el Congreso por primera vez en 2026

Pedro Sánchez asegura que se

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Pensamos que con esfuerzo podríamos alcanzarlo todo, pero eso de base es una falacia”

El experto señala que este sacrificio excesivo puede llevar a un bloqueo, a mayor estrés y a una sensación de desesperanza que motiva el abandono

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Pensamos que

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos son los tres hábitos que necesitas para no perder memoria con la edad”

A medida que envejecemos es importante estimular el hipocampo para proteger la función cerebral

Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos son
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil solicita colaboración

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Pedro Sánchez asegura que se investigará el accidente de Adamuz para “hacer justicia” y pide no usar “la tragedia para crispar”

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad de una menor, hija de sefardíes, por no haberse presentado de forma presencial ante el notario

El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

La alianza de las izquierdas para frenar a PP y Vox se enreda en dos modelos, vetos cruzados y sin cabeza de cartel

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Cenar en San Valentín será un 20% más caro: el precio medio rondará los 31 euros por persona

DEPORTES

Un penalti para acabar con

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después