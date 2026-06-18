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Kerim Alajbegović, la perla bosnia que ya es titular con su selección en el Mundial 2026

El jugador de 18 años ya se ha asentado en la selección absoluta y está en el radar de algunos grandes clubes europeos

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Kerim Alajbegovic lanzando un penalti con Bosnia (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)
Kerim Alajbegovic lanzando un penalti con Bosnia (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Bosnia debutó en el Mundial de 2026 empatando a uno ante la anfitriona Canadá. En la que es la segunda Copa del Mundo de su historia, la selección europea busca mejorar su resultado en Brasil 2014 y pasar la fase de grupos. Para ello cuenta con jugadores contrastados en la élite como Dzeko, Demirovic o Kolašinac y con una nueva perla llamada Kerim-Sam Alajbegović.

El extremo izquierdo ha llegado a la competición mundialista como uno de los nombres propios de su selección: a sus 18 años, el jugador nacido en Alemania ha entrado en la lista bosnia después de una primera temporada profesional en la que ha combinado producción ofensiva, un regreso asegurado al Bayer Leverkusen y proyección de futbolista determinante en banda.

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El atacante bosnio ha cerrado su curso en el Salzburgo, donde ha disputado competiciones europeas, con 13 goles y cuatro asistencias, debido a ello, el Bayer Leverkusen ya ha ejecutado su opción de recompra por 8 millones de euros.

Potencia asegurada desde la banda

Alajbegovic, nacido el 21 de septiembre de 2007, se formó en la cantera del Colonia antes de seguir una ruta parecida a la de Florian Wirtz y fichar por el Bayer Leverkusen en 2021, aunque no llegó a debutar con el primer equipo y el pasado verano salió rumbo al Salzburgo por 2 millones de euros.

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El jugador bosnio destaca por su perfil ofensivo, ya que es ambidiestro, puede actuar en ambos costados y prefiere partir desde la izquierda para trazar diagonales hacia dentro, con capacidad para generar ventajas tanto en el pase como en la conducción.

Kerim Alajbegovic disputando el Mundial ante Suiza (REUTERS/Lisi Niesner)
Kerim Alajbegovic disputando el Mundial ante Suiza (REUTERS/Lisi Niesner)

Su perfil se podría describir como el de un futbolista con golpeo seco y potente con las dos piernas, proclive a probar el disparo desde media y larga distancia. A su zancada y movilidad añade presencia en el segundo palo en centros laterales gracias a sus 1,85 metros.

En el uno contra uno supera rivales más por potencia que por habilidad. También introduce recursos más vistosos, como bicicletas o controles pisando el balón, dentro de un repertorio orientado a desequilibrar y a conectar la última jugada antes del remate.

La comparación interna en Bosnia también le favorece, pues la selección balcánica presume de dos extremos de gran proyección en este Mundial, Alajbegovic y Bajraktarevic, ambos verticales e incisivos, aunque el primero posee una mayor pegada.

Vuelta a Leverkusen

Su temporada en Austria ha tenido una consecuencia inmediata en el mercado, ya que el Bayer Leverkusen ha activado la recompra pactada con el Salzburgo y el nuevo contrato del futbolista se extenderá hasta junio de 2031.

Kerim Alajbegovic celebra la clasificación para la final de la Repesca tras anotar un penalti (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)
Kerim Alajbegovic celebra la clasificación para la final de la Repesca tras anotar un penalti (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Alajbegovic debutó como profesional el 23 de julio en una previa de la Liga de Campeones contra el Brann a los 17 años, marcó su primer gol tres días después en la Copa de Austria frente al Union Dietach y estrenó su cuenta liguera el 9 de agosto ante el Grazer AK.

Con Bosnia, el salto también ha sido acelerado, pues recorrió todas las categorías inferiores, fue capitán de la sub-17 a las órdenes de Nedim Jusufbegović, recibió en agosto de 2025 su primera llamada con la absoluta para los partidos de clasificación mundialista ante San Marino y Austria, y debutó el 6 de septiembre contra San Marino con un gol. Además, anotó en las dos tandas de penaltis de la repesca europea para el Mundial ante Gales e Italia.

Su nombre también empieza a sonar fuera de Alemania y Austria. El propio futbolista ha dicho a Mediaset: “Me gusta la Serie A. Hay varios clubes grandes. Veremos qué pasa. Inter, Nápoles, Juventus y AS Roma son todos clubes de primer nivel. Estoy listo para jugar en una Liga de primer nivel la próxima temporada”.

Por tanto, aunque el Leverkusen ha cerrado su regreso, no se descarta una salida definitiva del BayArena si llega una oferta convincente, mientras Bosnia y Herzegovina afronta el Mundial 2026 con un extremo que ya ha pasado de las categorías sub-15 a la absoluta y que entró en la convocatoria mundialista en junio de 2026.

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