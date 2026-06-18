Ricardo Rodríguez, el futbolista suizo que presume de las patatas fritas de su abuela española: “Me siento gallego”

Ricardo Rodríguez es jugador del Betis y de la Selección de Suiza. (Instagram @rrodriguez.68)

Esta noche, la selección suiza vuelve a saltar al terreno de juego en el Mundial de Fútbol 2026 con uno de sus hombres más veteranos y reconocibles sobre el césped: Ricardo Rodríguez. A sus 33 años, el defensa del Real Betis continúa siendo una pieza importante para el combinado helvético, donde ejerce además como uno de los referentes del vestuario.

Aunque nació en Zúrich y ha desarrollado gran parte de su carrera internacional defendiendo la camiseta de Suiza, la historia personal de Ricardo Rodríguez tiene una profunda conexión con España. Su padre es español y, desde hace meses, el futbolista vive precisamente en Sevilla, ciudad a la que llegó tras fichar por el Betis y donde ha encontrado un entorno ideal para disfrutar de una de sus mayores prioridades: su familia.

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Ricardo Rodríguez y su mujer, Nicole, en una entrevista en una entrevista en SRF. (SRF)

Esa conexión con España no es casual. Ricardo Rodríguez nació en Zúrich, pero creció sintiendo muy cerca las raíces familiares de sus padres. Su padre, José Manuel Rodríguez, emigró desde Galicia a Suiza, mientras que su madre, Marcela Araya, tiene origen chileno. Dos herencias culturales que el futbolista siempre ha llevado con orgullo y que durante años simbolizó incluso en sus botas, donde lucía bordadas las banderas de España y Chile.

Lejos de renegar de sus orígenes pese a defender internacionalmente la camiseta de Suiza, Rodríguez nunca ha ocultado el profundo vínculo que mantiene con la tierra de su padre. “Me siento gallego. Mi padre nació allí, parte de mi familia es gallega, vamos cuando podemos y disfrutamos de nuestra gente, de los paseos por Vigo y de las patatas fritas de mi abuela”, confesó en una entrevista concedida a La Voz de Galicia en 2009.

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Ricardo Rodríguez y Nicole Schmid en una imagen de redes sociales. (Instagram @rrodriguez.68)

Lejos de los focos que suelen acompañar a las grandes estrellas del fútbol, Rodríguez siempre ha mantenido un perfil discreto. Esa misma filosofía es la que ha trasladado a su vida privada junto a Nicole Schmid, su pareja desde la adolescencia y madre de sus hijos.

Un amor que comenzó siendo adolescentes y ha sobrevivido al fútbol de élite

La historia de Ricardo y Nicole comenzó mucho antes de la fama, los contratos millonarios y los grandes torneos internacionales. Según contó la propia Nicole en un reportaje publicado por la televisión pública suiza SRF, ambos se conocieron siendo apenas unos adolescentes durante un torneo amateur de fútbol en la región de Zúrich. Ella tenía 14 años y él 16.

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Más de una década después, siguen formando uno de los matrimonios más sólidos del fútbol suizo. Nicole explicaba en esa entrevista que llevan juntos trece años y que han construido una relación basada en la confianza, la complicidad y la capacidad de adaptarse a una vida marcada por los constantes cambios de ciudad y país.

“Somos un equipo”, resumía Nicole al hablar de su matrimonio con el futbolista, a quien define como una persona divertida que sigue haciéndola reír igual que cuando se conocieron. La propia pareja reconoce que la armonía es una de las claves de su relación, aunque también admite que la vida junto a un futbolista profesional no siempre resulta sencilla.

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Ricardo Rodríguez junto a sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @rrodriguez.68)

Sevilla, niños y una rutina muy alejada del glamour

Desde que se instalaron en Sevilla, la familia ha encontrado cierta estabilidad tras años de mudanzas por distintos países europeos. Sin embargo, Nicole también ha querido desmontar algunos de los tópicos que rodean a las llamadas “mujeres de futbolistas”.

En declaraciones recogidas por SRF, explicaba que detrás de la imagen de lujo que suele proyectarse en redes sociales existe una realidad mucho más cotidiana. Entre llevar a los niños al colegio, hacer la compra, ocuparse de la casa o acudir a cumpleaños infantiles, gran parte de su día a día se parece al de cualquier otra familia.

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Ricardo Rodríguez junto a sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @rrodriguez.68)

Nicole también confesaba que uno de los aspectos más difíciles de esta vida es la soledad. Los desplazamientos constantes, las concentraciones y los partidos provocan que pase muchas horas sin Ricardo. Incluso durante los encuentros como local, el futbolista suele dormir en el hotel con el equipo.

“Hay muchas noches en las que estás sola”, reconocía en el reportaje, donde también explicaba que, pese a las dificultades, se siente orgullosa de haber acompañado a Ricardo en el cumplimiento de su sueño profesional.

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