Los 10 consejos de una funcionaria para aprobar las oposiciones: “Está demostrado científicamente”

Los 10 consejos de una funcionaria para aprobar las oposiciones (Pexels)

Aprobar una oposición en España no es solo cuestión de estudiar, sino de resistir. Conseguir una plaza en la Administración pública implica, para miles de aspirantes, dedicar años a memorizar temarios, seguir de cerca las actualizaciones legislativas y mantener la constancia en un proceso largo, solitario y competitivo. En promedio, los opositores tardan entre cuatro y seis años en lograr su objetivo, aunque hay casos en los que la preparación se alarga una década. En ese escenario, la organización, el método y la disciplina pesan tanto como el contenido.

Consciente de ello, María Llagunes, funcionaria y divulgadora en redes sociales, ha compartido el método que usó para prepararse el examen que, según explica, ha sido clave para aprobar su oposición a Técnico Superior de Administración General. “Pronto se va a convocar mi oposición, así que quería aprovechar para pasarme por aquí de nuevo a compartiros las diez cosas o los diez mejores consejos que yo creo que personalmente me hicieron aprobar y sacar la plaza”, comienza en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram (@maria.llagunes).

Los 10 consejos de una funcionaria para aprobar las oposiciones, según María Llagunes (Montaje Infobae, @maria.llagunes)

El primer consejo de María es claro: empezar a memorizar desde el principio. Para ella, cada minuto contaba. Descartó el clásico sistema de “vueltas”, es decir, estudiar todos los temas una vez antes de repasar, porque sabía que le quedaba poco tiempo a su convocatoria. “Lo que hice fue un sistema como mixto en el que iba estudiando los temas 1 a 1, muy despacio y asegurándome que me lo estudiaba, lo memorizaba bien y pues cuando ya llevaba varios temas iba repasando, se iba combinando los días de estudio con días de repaso de temas que ya había visto, con días de estudiar solo cosas nuevas”, ha explicado.

Seguidamente, ha destacado que en su tipo de candidatura “es superimportante que sepas manejarte bien con la legislación, los decretos, las leyes, sepas bien dónde se regula cada cosa y cada tema. Qué leyes y qué decretos o qué normativa te tienes que estudiar”. Por lo que aconseja prescindir de los “temarios prefabricados” y fijarse “directamente en esa legislación”. Como tercer punto, María insiste en estar atento a las actualizaciones normativas del BOE, ya que es algo fundamental en oposiciones jurídicas o técnicas.

Además, es primordial centrarse en la escritura como herramienta de memorización. “Está demostrado científicamente que escribir lo que has memorizado, digamos en tu cabeza, bien repitiéndolo en voz alta o repitiéndolo en tu cabeza sin hablar, si eso lo escribes sin mirar, es decir, te esfuerzas escribirlo sobre un papel, la retención de esa información va a ser muchísimo mayor”, ha asegurado. María admite que es un método lento, pero eficaz: “Es verdad que se pierde mucho más tiempo. Soy consciente porque yo transcribí todo mi temario, todo lo que me iba estudiando, yo lo iba transcribiendo a mis propios apuntes, literalmente. Pero te digo que a mí me mereció completamente la pena”, ha afirmado, añadiendo que lo volvería a hacer.

Como quinta recomendación, ha sugerido utilizar el código de color como recurso visual para mejorar la concentración y la memoria. “Al final es destacar cierta información de colores diferentes, asociar colores a cosas y a mí personalmente me ayudó un montón”, ha enfatizado. En sexto lugar, recomienda hacer un test cada vez que se termina una sesión de estudio o tras finalizar un tema: “Es la única manera que vas a poder comprobar si todo eso que estás estudiando realmente lo has memorizado”.

El séptimo consejo está ligado al anterior: corregir los errores tras hacer los test. “Algo de lo que me di cuenta enseguida es que se hacía un tipo test en el que había fallos y no reflexionaba sobre eso”, ha explicado. De esta manera, María insiste en repasar los artículos que se hayan fallado para no volver a equivocarse en futuras ocasiones. El siguiente punto se aleja del plano académico y aborda el cuidado del bienestar: tener días libres programados. “Determina bien cuál va a ser tu día libre”, ha sentenciado. En su caso, optó por el viernes por la tarde y el sábado, ya que eran momentos propensos a planes sociales.

Como noveno consejo, señala la importancia de mantener una rutina estable. “Sé que esto es algo muy personal”, pero María tenía “rutinas de mañana y de tarde muy marcadas”. En su caso, le ayudaba mucho tener un pequeño ritual previo al estudio como hacer la cama, desayunar, recoger la habitación, para concentrarse mejor. Por último, la última recomendación sería, sin duda, contar con una academia o preparador. “Es muy importante que te guíe y te apoye y te explique lo que no entiendas”, destaca.