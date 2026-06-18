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Quién es Manzambi, el jugador que ha metido un doblete a Bosnia en el Mundial 2026: tiene un valor de 50 millones y nació en el año 2005

El mediapunta suizo sentencia al conjunto balcánico y se erige como uno de los nombres más interesantes del torneo

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Primer plano de Manzambi. (REUTERS/Daniel Cole)
Primer plano de Manzambi. (REUTERS/Daniel Cole)

El Mundial es uno de los mejores escaparates para impulsar tu carrera, y Johan Manzambi es un claro ejemplo de ello. A sus 20 años, el futbolista suizo ha metido un doblete ante Bosnia, anotando el primero de ellos un par de minutos después de incorporarse al partido.

Manzambi es uno de los talentos más prometedores de la nueva generación helvética, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar un gol para Suiza en un Mundial desde 1950. Nacido en 2005, se formó en las categorías inferiores del fútbol suizo antes de dar el salto a Alemania, donde ha continuado su desarrollo en un entorno de máxima exigencia.

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Habitualmente se desenvuelve como centrocampista ofensivo, aunque su versatilidad le permite actuar en varias posiciones del frente de ataque gracias a su capacidad para conducir, asociarse y llegar desde segunda línea.

Una explosión muy llamativa

Su progresión ha sido especialmente llamativa durante la última temporada. Dotado de una gran calidad técnica y una notable inteligencia táctica para su edad, se ha ganado la consideración de una de las grandes apuestas de futuro del fútbol suizo. Precisamente por ello, su presencia en la lista mundialista ya suponía una declaración de intenciones por parte del seleccionador.

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Manzambi celebrando el gol. (REUTERS/Daniel Cole)
Manzambi celebrando el gol. (REUTERS/Daniel Cole)

Actualmente milita en el Friburgo, donde ha encontrado el contexto ideal para desarrollar su talento. En el conjunto alemán se ha consolidado como una pieza cada vez más importante gracias a su capacidad para generar peligro entre líneas, llegar al área rival y participar en la construcción del juego ofensivo. Sus números respaldan esa evolución: en 47 partidos disputados con el club ha firmado 7 goles y 6 asistencias, registros destacados para un futbolista que todavía está dando sus primeros pasos en la élite.

Su irrupción en el Mundial no hace más que reforzar la sensación de que Suiza tiene entre manos a uno de los jugadores llamados a liderar a la selección durante la próxima década. Con talento, personalidad y margen de crecimiento, Manzambi está aprovechando el mayor escaparate posible para confirmar que su nombre será cada vez más habitual en el fútbol europeo.

Las posibilidades de Suiza en el Mundial

Tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos, el combinado helvético suma cuatro puntos y depende de sí mismo para sellar su clasificación a los octavos de final. El empate en el debut y la victoria frente a Bosnia han situado al equipo en una posición favorable antes de afrontar la última fecha.

El próximo compromiso será ante Canadá, un duelo que se presenta decisivo para definir el orden del grupo y confirmar el pase a la siguiente ronda. Con la confianza reforzada por su actuación ante los bosnios, Manzambi podría tener un papel más relevante dentro de los planes del seleccionador para el próximo encuentro en el que Suiza buscará dar un paso más en sus aspiraciones mundialistas.

Sea como titular o como revulsivo, el joven centrocampista ha demostrado que puede marcar diferencias en escenarios de máxima exigencia. Y si mantiene el nivel mostrado hasta ahora, no solo puede convertirse en una de las revelaciones del torneo, sino también en uno de los nombres más cotizados del mercado de fichajes.

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