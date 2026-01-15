Ruta por los mejores bares de San Sebastián, según el Instituto del Pintxo

Bar Txepetxa, en Donosti (Web del restaurante)

¿Qué sería Donosti sin sus pintxos? La respuesta sería desoladora y, por eso, recopilamos los mejores bares donde disfrutar de esta tradición culinaria a base de bocados y trozos de pan. El Instituto del Pintxo de San Sebastián presentaba el pasado lunes su Guía del Pintxo 2026, que recoge los bares de Gipuzkoa que cumplen con el decálogo de esta asociación. El objetivo es más que claro: proteger e impulsar esta modalidad gastronómica, la de una ‘cocina en miniatura’ que representa el ADN de la cocina vasca.

Además de esta nueva guía, el Instituto conformado por restauradores, cocineros y expertos ha entregado una distinción especial a algunos de los mejores bares de la zona, premiados con las ‘Barandillas’ que el instituto entrega a los establecimientos excelentes. De un formato similar al de otros reconocimientos y sellos, como los Soles de Repsol o las estrellas de Michelin, las Barandillas funcionan por acumulación; los bares pueden recibir una, dos o tres en función de su calidad.

Los mejores bares de pintxos de San Sebastián

En 2026, el Instituto ha querido destacar a doce establecimientos con una ‘Barandilla’, bares y tabernas repartidas por todo Donosti:

Antonio (Centro / Bergara, 3): el primer Antonio nació en la calle Bergara, el 16 de mayo de 1995, y aún siguen sirviendo bocados como su crujiente de rabo de buey, el ravioli de gambón en salsa de Martini o su igeldo, una combinación que lleva tomate, ventresca, antxoa y guindilla.

Ikili (Centro / San Martzial, 8): aquí se sirve cocina vasca tradicional con un toque de vanguardia y especialidades como la tortilla de bacalao, el guiso de callo, morro y pata y el bocado de vieira, zanahoria y bluerre blanc.

Iturrioz (Centro / San Martin, 30): el mejillón relleno y el pastel de txangurro son dos de los pintxos estrella en Iturrioz, otro de los premiados en la zona del centro donostiarra.

Bodega Donostiarra (Gros / Peña y Goñi, 13): casa de comidas de barrio con tradiciones del pasado adaptado a la actualidad, con pintxos emblema como el pulpo a la brasa, la plataforma de bonito y jamón y el mini completo.

Borda Berri (Parte Vieja / Fermin Calbeton, 12): es uno de los bares más reconocidos del casco viejo donostiarra, conocido por su cocina en miniatura y su ambiente local. El kebab de costilla de basatxerri y las kokotxas de bacalao, así como su risotto de puntalette con Idiazabal, son ejemplos perfectos de su propuesta culinaria.

Itxaropena (Parte Vieja / Enbeltran, 16): Ubicado en la Parte Vieja donostiarra, Itxaropena es un histórico bar-restaurante que, pese a su renovación, se ha mantenido fiel a la cocina de producto. Las croquetas de gilda, los txipis y los espárragos fritos son algunas de sus mejores propuestas.

Casa Urola (Parte Vieja / Fermin Calbeton, 20): cuenta con restaurante a la carta en el primer piso y barra de pintxos en la planta baja, en la que se combinan los pintxos fríos más tradicionales y los pintxos calientes más actualizados con una amplia selección de vinos por copas.

Casa Urola, en la Parte Vieja donostiarra (Casa Urola)

Muxumartin (Parte Vieja / Portu, 17): con un Solete Repsol y el segundo premio en el Campeonato de Pintxos y Tapas en Madrid Fusion, Muxumartin presenta elaboraciones que recuerdan a los de los restaurantes más modernos por su presentación y técnicas, y evocan al pasado por su sabor. El ssäm de panceta y el bocadillo prensado de ternera son algunas de las estrellas de la carta.

Txepetxa (Parte Vieja / Arrandegi, 5): todo un clásico con décadas de vida, los pintxos de anchoa del Txepetxa forman parte del patrimonio cultural de Donostia, con recetas como su anchoa marinada con jardinera o su antxoa con aceituna negra.

La Cervecería del Antiguo (Antiguo / Gorgatxo, 1): su barra con más de cincuenta variedades de pintxos lo convierten en un imprescindible. Para comer y cenar dispone de una breve carta con raciones, bocadillos y hamburguesas.

Oliyos (Antiguo / Erregezaintza Kalea, 4): en el barrio del antiguo, a 200 metros de la playa, se encuentra este bar con comida casera, productos de calidad, locales y de temporada. El bacalao a la plancha y los champiñones en salsa son algunas de sus especialidades.

Taupada (Egia / Virgen del Carmen, 5): en esta taberna moderna del barrio de Egia sirven pintxos tan originales como su tartar de tomate, aceituna líquida y sardina ahumada o el bombón de morcilla y piquillos.

La ciudad de la ‘cocina en ‘miniatura’ ha sumado también siete establecimientos con dos ‘Barandillas’, una valoración extra que reconoce la excelencia en gastronomía, servicio, bodega o sostenibilidad.

Bergara (Gros / General Artetxe, 8): este bar de pintxos en el barrio de Gros lleva abierto desde 1950 y cuenta con una pequeña terraza de 5 mesas. Con una larga trayectoria de premios a sus pinchos más famosos, el “Txalupa”, el “Udaberri”, y el “Itxaso”, continúa innovando y ofreciendo nuevos pinchos a sus clientes.

Bar de pintxos Bergara (Bergara)

La Espiga (Centro / San Martzial, 48): Luisa San Martín se convirtió en una de las pioneras del pintxo donostiarra al abrir La Espiga en 1928. El crujiente de langostino, la antxoa con pisto o la ropa vieja de bonito.

Ganbara (Parte Vieja / San Jerónimo, 21): esta referencia en el casco viejo cuenta con el beneplácito incluso de la Guía Michelin, y destaca por su carta de asador, con productos de temporada, magníficos pinchos y una especialidad: las setas.

Gandarias (Parte Vieja / 31 de Agosto, 23): en pleno corazón de la Parte Vieja donostiarra se encuentra este templo de la cocina tradicional vasca, con platos sin gluten y especialidades como brocheta de gamba o pimiento relleno de farsa de txangurro.

Martínez (Parte Vieja / 31 de Agosto, 13): El bar Martínez es un establecimiento que nació como bar de pintxos “banderillas” frías y calientes el 13 de mayo de 1942. Actualmente regentado por la tercera generación de la familia, sigue sirviendo especialidades como el pimiento rojo relleno de bonito con salsa tártara y vinagreta de jerez.

Sukaldean Aitor Santa Maria (Centro / San Martin, 45): los pintxos clásicos se unen a los pintxos de autor en este espacio de innovación en el que probar el euskal-sushi, con bocados como el maki tempurizado de txangurro.

Zazpi STM (Parte Vieja / Zuloaga, 1): ubicado en el Museo San Telmo, cuenta con dos espacios: la taberna para disfrutar de sus pintxos y un comedor donde conocer los platos innovadores de su propuesta.