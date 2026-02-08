Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.
Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo. Los cabeza de lista por los distintos partidos son Jorge Azcón (PP), la exministra Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.
A las 10:15 de la mañana, ha votado el candidato popular, Jorge Azcón, favorito para ganar las elecciones y repetir como presidente de Aragón. El dirigente aragonés ha atendido a los medios de comunicación para apelar a una alta participación: “Hoy es el día en el que los aragoneses dicen lo que piensan. Son las primeras elecciones en las que tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón y nos van a escuchar en toda España. Por eso todos vayamos a votar, votar y votar”, ha afirmado.
El candidato del PP ha reconocido que el resultado de esta noche tendrá una lectura en clave nacional. “Nunca ha habido tantos medios de comunicación como hoy”, ha reconocido. Preguntado por posibles pactos postelectorales entre PP y Vox, Azcón no ha querido hablar de calculadora de pactos. “Quiero lanzar un mensaje de participación, ya habrá tiempo de hacer análisis”, ha sentenciado.
Entre los candidatos, la primera en votar ha sido Marta Abengochea, la candidata de IU-Movimiento Sumar. En sus declaraciones ante los medios, ha llamado a la gente a “movilizarse” y ejercer su derecho al voto. “Sí que tengo hoy más nervios que otros días”, ha reconocido.
Salvo una sorpresa mayúscula, el candidato del PP y presidente aragonés, Jorge Azcón, está condenado a entenderse con Vox si quiere volver a gobernar en Aragón después del 8 de febrero. ¿Será en solitario u optaran por la fórmula de la coalición con los de Abascal? Esa pregunta solo podrá ser respondida a partir de este domingo. Unos comicios, cabe recordar, que llegan como consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos para 2026, situación provocada por el bloqueo político de Vox.
