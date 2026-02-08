España

Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 9.00 horas

Guardar
Un empleado de Correos entrega
Un empleado de Correos entrega los votos por correo en un colegio electoral este domingo en Zaragoza. (EFE/ Javier Belver)

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo. Los cabeza de lista por los distintos partidos son Jorge Azcón (PP), la exministra Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.

09:41 hsHoy
09:14 hsHoy

A las 10:15 de la mañana, ha votado el candidato popular, Jorge Azcón, favorito para ganar las elecciones y repetir como presidente de Aragón. El dirigente aragonés ha atendido a los medios de comunicación para apelar a una alta participación: “Hoy es el día en el que los aragoneses dicen lo que piensan. Son las primeras elecciones en las que tenemos la oportunidad de hablar solo en Aragón y nos van a escuchar en toda España. Por eso todos vayamos a votar, votar y votar”, ha afirmado.

El candidato del PP ha reconocido que el resultado de esta noche tendrá una lectura en clave nacional. “Nunca ha habido tantos medios de comunicación como hoy”, ha reconocido. Preguntado por posibles pactos postelectorales entre PP y Vox, Azcón no ha querido hablar de calculadora de pactos. “Quiero lanzar un mensaje de participación, ya habrá tiempo de hacer análisis”, ha sentenciado.

09:04 hsHoy

Entre los candidatos, la primera en votar ha sido Marta Abengochea, la candidata de IU-Movimiento Sumar. En sus declaraciones ante los medios, ha llamado a la gente a “movilizarse” y ejercer su derecho al voto. “Sí que tengo hoy más nervios que otros días”, ha reconocido.

Marta Abengochea. (Europa Press)
Marta Abengochea. (Europa Press)
08:58 hsHoy

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

Aragón va a las urnas como consecuencia del bloqueo político de los de Abascal

El presidente aragonés y candidato
El presidente aragonés y candidato del PP, Jorge Azcón, conversa con el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. (Europa Press)

Salvo una sorpresa mayúscula, el candidato del PP y presidente aragonés, Jorge Azcón, está condenado a entenderse con Vox si quiere volver a gobernar en Aragón después del 8 de febrero. ¿Será en solitario u optaran por la fórmula de la coalición con los de Abascal? Esa pregunta solo podrá ser respondida a partir de este domingo. Unos comicios, cabe recordar, que llegan como consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos para 2026, situación provocada por el bloqueo político de Vox.

Leer la nota completa
08:51 hsHoy

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

El presidente del Consello d’a Fabla Aragonesa, Chusé Inazio Navarro, y el exdirector general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, alertan de su retroceso y de la falta de apoyo institucional

17/08/2023 El diputado de Sumar
17/08/2023 El diputado de Sumar al Congreso Jorge Pueyo. ESPAÑA EUROPA ARAGÓN POLÍTICA SUMAR.

El aragonés agoniza. Las cifras de cuánta gente lo habla, especialmente en los pueblos del norte de Aragón, es cada vez más reducida. El análisis de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas (ECEPOV) de 2021 del Instituto Nacional de Estadística, elaborado por el Ministerio de Política Territorial, señala que el INE no ofrece datos oficiales sobre el conocimiento del aragonés al considerarlo una lengua “estadísticamente infrecuente”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones Aragón 2026AragónPPPSOEVoxPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas noticias

Última hora de la borrasca Marta, en directo: 13 comunidades en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo

Las precipitaciones más abundantes volverán a producirse en Andalucía, con avisos naranja en áreas del Estrecho, Alborán y en las sierras interiores

Última hora de la borrasca

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 8 febrero

Como cada domingo, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Embalses España domingo 8 de febrero: reserva de agua subió 8,06 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses España domingo 8 de

Cómo hacer café asiático, el combinado con leche condensada y brandy que en realidad nació en Cartagena

Esta tradicional bebida se sirve en un vaso de cristal especial resistente al calor, que permite ver las tonalidades de sus diferentes ingredientes

Cómo hacer café asiático, el

Así es Mikel Herzog Jr., el concursante del ‘Benidorm Fest 2026’ cuyo padre representó a España en Eurovisión en 1998

El joven se presenta al festival de RTVE con la canción ‘Mi mitad’, con la que aspirará a convertirse en ganador

Así es Mikel Herzog Jr.,

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿El fin del software? Por

¿El fin del software? Por qué ya no necesitarás aprender a usar programas, sino a darle órdenes a la IA

Le pidió a su ex pareja que lo acompañara al médico por una supuesta enfermedad y la mantuvo secuestrada en Santa Fe

Denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes en Córdoba: una de ellas es menor de edad

La vida después de Heródoto

Cuando el clima pide un break

INFOBAE AMÉRICA

Un informe de la inteligencia

Un informe de la inteligencia de Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde 2022

Foro Penal valoró de forma “positiva” la reunión por la ley de amnistía entre varias ONG y la Comisión de la Asamblea chavista

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

DEPORTES

La declaración de Tom Brady

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL