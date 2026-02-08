Última hora de las elecciones en Aragón, en directo: abren los colegios electorales

Un empleado de Correos entrega los votos por correo en un colegio electoral este domingo en Zaragoza. (EFE/ Javier Belver)

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a votar en los 999 locales electorales que este domingo han abierto sus puertas a las 9.00 horas, para que la ciudadanía elija a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en los primeros comicios adelantados y en solitario de la historia de la autonomía.

Los aragoneses acuden a las urnas dos años y medio después de los comicios de mayo de 2023, adelantados por el presidente y candidato popular, Jorge Azcón, después de no alcanzar un acuerdo presupuestario con Vox por segundo año consecutivo. Los cabeza de lista por los distintos partidos son Jorge Azcón (PP), la exministra Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR). Alegría, Pueyo, Goikoetxea y Abengochea se estrenan como candidatos.