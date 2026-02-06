El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Jorge Azcón, en el cierre de campaña del PP de las elecciones aragonesas. (EFE/ Javier Belver)

Aragón pone fin a la campaña electoral y el PP lo hace por todo lo alto (y con polémica incluida). Los pesos pesados de los tres partidos más potentes en la región han estado este viernes apoyando a sus líderes: Alberto Nuñez Feijóo junto al candidato Jorge Azcón, Pedro Sánchez buscando un milagro para Pilar Alegría y Santiago Abascal con Alejandro Nolasco y dejando claro que no estará en “ningún Gobierno” si no se respetan sus políticas de inmigración, medio ambiente o políticas de género, entre otras. Y de los tres mítines, hay uno que sin duda ha llamado la atención.

Los populares han contado con dos invitaciones estrella en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza. El mitin lo ha abierto el grupo Los Meconios, el dúo valenciano formado por Sergio C. Martínez y Mario Camps. Si visitas tu canal de Youtube, donde comparten sus temas, tienen como destacado un vídeo titulado “la canción definitiva sobre Pedro Sánchez”. Los valencianos tienen letras en las que se puede interpretar un deseo de volver al gople de Estado del dictador Francisco Franco en 1936, ya que cantan, "vamos a volver al 36“. Esto no es lo único. “Las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual, son de Senegal“, dicen...

En octubre de 2022 participaron en un acto de Vox —la fiesta Viva 22—, donde reproducieron estas canciones. Y este viernes, con melodías de Disney, le han dedicado unas palabras a Yolanda Díaz. “A mi lado serás mi vicepresidenta, ven Yolanda y vamos al país a destrozar. Mi España ideal es en la que yo pueda estar toda la eternidad y gobernar sin nadie que lo impida. Mi España ideal es a tu lado gobernar siempre te apoyaré, te plancharé, contigo yo estaré hasta el final”.

Cánticos contra Gabriel Rufián y Yolanda Díaz

También han mencionado a Gabriel Rufián: “Rufi dijo que en el Congreso poco iba a estar, pero le encanta, no quiere renunciar a ese sueldito que no está nada mal. No nos la cuelas, Rufi, te va la pela. Gabriel Rufián, un progre de postal”, han entonado en alguna de sus canciones. “Indepe convencido y español para cobrar”. Después de este concierto, han comenzado las intervenciones de Jorge Azcón o Alberto Núñez Feijóo.

ZARAGOZA, 06/02/2026.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de fin de campaña electoral del PP de cara a las elecciones en Aragón, este viernes en Zaragoza. EFE/ Javier Belver

“Durante estos últimos días me he sentido como en casa. Y mi resumen es: qué buena gente sois, qué buena tierra tenéis. Nunca he visto a una persona tan optimista como Jorge Azcón. Es una persona positiva y hace una campaña en positivo, porque tiene un proyecto que está muy por encima de la cutrez de sus rivales. Tiene ideas y tiene planes para Aragón. Por eso no tiene que estar mintiendo como la candidata socialista, que está aquí en comisión de servicios, que se debe al jefe, Sánchez. ¿Sabéis a quien se debe Azcón? A Aragón”, ha asegurado Feijóo. El evento lo cierra un acto llamado ‘DE K-ÑAS’, organizado por las jueventudes del PP y protagonizado por Vito Quiles.

Azcón le ha dedicado unas palabras a sus rivales, al PSOE, por su “campaña miserable” y Vox, por ser “los populistas del voto inútil”. Muy combativo, el líder popular en Aragón se ha lanzado así a por los votantes más indecisos, a los que va a necesitar sí o sí si quiere evitar un ejecutivo que de nuevo esté en manos de la ultraderecha. La mayoría absoluta se sitúa en los 34 ecaños y el objetivo del popular es acercarse lo máximo a esta cifra.

Sánchez: “Invitan a un grupo que reivindica el golpe de Estado del 33″

El cierre de campaña del PSOE ha sido en Huesca, en un mitin en el que más de 300 personas se han quedado fuera, según El Periódico de Aragón, y en el que los socialistas han tenido que esperar a que llegara Pedro Sánchez durante unos 40 minutos, ya el el presidente del Gobierno tenía que llegar desde Cádiz, donde ha estado visitando a los afectados por la borrasca Leonardo. En cuanto ha llegado, ha dado su discurso:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. (EFE/Javier Cebollada)

“Resulta que el PP ha invitado a este Vito Quiles, que va persiguiendo a periodistas que no piensan como él. Invitan a un concierto a un grupo que no conocía, que aparte de insultarme, reivindica el golpe de Estado del 36. Es muy grave lo que está pasando. Lo dicen sin rubor, que lo sepa la gente, los votos de la ultraderecha van al PP y la única candidata que los va a frenar es Pilar Alegría y el PSOE”.

Sin embargo, no tenía buen día la candidata socialista. “Me vais a perdonar porque estoy un poco ‘espesica’”, ha confesado. Y ha arremetido en su intervención contra su contrincante Azcón, quien en todas las entrevistas que le han hecho durante la campaña electoral ha asegurado que Alegría no era de fiar y que lo decían hasta en el PSOE. “He visto la verdadera cara de Azcón. Está sediento de poder y ambición, tanto que ha bebido el veneno del odio, de la infamia y la polarización. Tanto que ha confrontado y competido con la ultraderecha de Vox para destruir a una adversaria política”, ha aseverado.