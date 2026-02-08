Así han quedado las elecciones en La Zaida, el pueblo de Pilar Alegría

Pilar Alegría en un vídeo de precampaña desde su casa en La Zaida. (Instagram)

El PSOE ha ganado las elecciones en La Zaida, localidad a apenas 50 kilómetros de Zaragoza de la que es originaria Pilar Alegría, de apenas 430 habitantes. De ellos, han votado 259. La candidata socialista ha obtenido 170 votos de sus vecinos, por 35 para el PP de Jorge Azcón y 20 para Vox. Del resto de fuerzas destaca que Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Alvise Pérez, ha tenido más apoyos (5) que Aragón Existe (4), el PAR (3) y Podemos (2).

Fue desde su casa en La Zaida donde Alegría presentó las líneas maestras de su candidatura, en un vídeo difundido en redes sociales: “Aquí no me enseñaron a odiar, me enseñaron a escuchar y a dialogar. A entender que quien piensa distinto no es un enemigo, puede ser tu vecino o tu vecina, alguien con quien compartes calle, plaza y futuro. Por eso, para mí ningún aragonés es extraño, piense como piense”.

Pero el resultado en este municipio de la Ribera Baja del Ebro no es representativo de lo que ha ocurrido este 8 de febrero en Aragón, donde el PSOE ha igualado el menor número de escaños histórico en la región, 18. Se ha dejado cinco respecto a 2023. El PP ha ganado de forma holgada, si bien lejos de la mayoría absoluta y hasta de su resultado hace tres años.

Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, vota en el Instituto Goya de Zaragoza. (EFE/Javier Cebollada)

El adelanto solo ha beneficiado a Vox, con Alejandro Nolasco como cabeza de lista. El partido de Santiago Abascal será determinante para el próximo gobierno de Aragón, pero ahora con más poder si cabe, con mayor legitimidad ante Azcón. La formación ha doblado su marcador. Lo mismo ha hecho, aunque a menor escala, la Chunta, con Jorge Pueyo al frente. Es la única opción a la izquierda que ha salido bien parada del domingo.

Son seis las fuerzas que estarán representadas en las Cortes. Una que es habitual desde 2015, Podemos, se ha quedado fuera. A PP, PSOE, Vox y la Chunta hay que agregar a Aragón Existe, que ha perdido un escaño, pasando de tres a dos, y a IU-Sumar, que se ha quedado como estaba, con uno. Cabe reseñar que pese a que el PP no ha cumplido con sus expectativas, ha logrado tantos representantes como toda la izquierda.

El calendario fija el 3 de marzo como el día que se constituirán las Cortes, día a partir del que empezará una cuenta atrás de dos meses para que PP y Vox se pongan de acuerdo. En el lado del PSOE se desconoce si el PSOE tomará alguna determinación sobre Alegría, o será la propia Alegría quien la tome, o bien se quedará liderando la oposición a la espera de los próximos comicios. Su campaña fue de más a menos, con la intervención de Paco Salazar como puntilla.

La participación ha sido un punto superior a la de 2023, una movilización que, con los datos en la mano, ha beneficiado al bloque de la derecha.