El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

La líder de IU-Sumar en Aragón, Marta Abengochea; el candidato de CHA, Jorge Pueyo; y la cabeza de lista de Podemos, María Goikoetxea (Montaje Infobae)

La izquierda situada a la izquierda del PSOE sale de las elecciones autonómicas de Aragón con un resultado que confirma su debilidad estructural, pese al avance puntual de Chunta Aragonesista. El espacio se reordena internamente, pero pierde peso en el conjunto del Parlamento y queda sin capacidad para condicionar la gobernabilidad en una Cámara dominada por la derecha y con una ultraderecha claramente reforzada.

El nuevo reparto parlamentario deja una fotografía nítida: CHA duplica su representación y pasa de tres a seis escaños, IU–Sumar mantiene el único diputado que ya tenía y Podemos–Alianza Verde desaparece del Parlamento, al perder el escaño logrado en 2023. La suma del bloque no solo no crece, sino que queda lejos de cualquier papel relevante en la investidura o en la formación de mayorías, lo que limita su influencia política a la oposición parlamentaria.

El resultado confirma una tendencia que las encuestas venían anticipando durante la campaña. El retroceso del PSOE no ha generado un trasvase significativo hacia su izquierda, sino una pérdida global de peso del bloque progresista. En ese contexto, CHA ha sabido capitalizar su implantación territorial y su perfil político propio, mientras que IU resiste sin crecer y Podemos paga con la salida de las Cortes su debilitamiento organizativo y la fragmentación del espacio.

CHA gana espacio, pero no altera la aritmética

El avance de Chunta Aragonesista es el principal dato positivo para la izquierda alternativa. La formación regionalista se consolida como el referente del espacio a la izquierda del PSOE y refuerza su visibilidad parlamentaria, aunque sin capacidad para alterar una aritmética que deja la gobernabilidad en manos del bloque de la derecha.

Su candidato, Jorge Pueyo, interpretó el resultado como un éxito para su partido en un contexto político adverso para la comunidad. “Es un resultado muy bueno para la Chunta Aragonesista, malo para Aragón”, afirmó, aludiendo al fortalecimiento de la extrema derecha tras el adelanto electoral. En su valoración, CHA ha sido “el único partido que ha resistido el auge de la extrema derecha” en una noche que calificó de “muy buena” para su formación.

Pueyo cargó con dureza contra el presidente en funciones, Jorge Azcón, al que responsabilizó directamente del escenario político que dejan las urnas tras la convocatoria anticipada. “Se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha y nos está destruyendo poco a poco”, denunció, en referencia a un adelanto electoral que, a su juicio, solo ha servido para reforzar a Vox.

El candidato de CHA a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, durante la rueda de prensa en la sede del partido (EFE/CHA)

El dirigente regionalista contrapuso el crecimiento de CHA al modelo político del PP, al que acusó de impulsar una agenda de privatizaciones “tatcherista”, y defendió que su formación se sitúa ahora como “la verdadera oposición” al futuro Ejecutivo. El refuerzo parlamentario otorga a CHA mayor visibilidad y capacidad de intervención en el debate político, aunque sin modificar un equilibrio de fuerzas que deja la investidura y la acción de gobierno fuera de su alcance.

IU resiste sin crecer

La resistencia de IU–Sumar, que logra conservar el único escaño que ya tenía, evita la desaparición total del espacio, pero no altera su debilidad parlamentaria. El resultado confirma la dificultad de la formación para recuperar el peso que tuvo en etapas anteriores y la sitúa, de nuevo, en una posición marginal dentro de las Cortes.

Su candidata, Marta Abengochea, asumió el mal resultado y cargó contra la decisión de Jorge Azcón de adelantar las elecciones. “Los resultados no han sido tan buenos como deseábamos”, reconoció, antes de subrayar que la convocatoria anticipada ha empeorado el escenario político respecto a la legislatura anterior. “La responsabilidad del señor Azcón al convocar estas elecciones hoy se hace más evidente que nunca. El resultado deja una situación peor que la anterior, con una mayor dependencia de la derecha”, afirmó.

Abengochea insistió en que IU no ha logrado recuperar la representación parlamentaria que tuvo en 2011, cuando alcanzó cuatro escaños, y atribuyó esa pérdida prolongada de peso a la fragmentación del espacio progresista. En su valoración, el adelanto electoral ha reforzado a la derecha y ha abierto un escenario de mayor inestabilidad. “Durante estos dos años se ha ido alineando con la otra derecha y dando cobijo a un fascismo que supone un muy mal resultado para Aragón”, señaló.

Pese a todo, la candidata defendió el trabajo realizado durante la campaña y agradeció la movilización de su electorado. “Estamos satisfechas del trabajo realizado, aunque los resultados no hayan sido tan buenos como esperábamos”, afirmó, situando el reto de IU en mantener una voz propia en un Parlamento claramente escorado a la derecha.

Podemos certifica su salida

La peor noticia para la izquierda alternativa es la desaparición de Podemos–Alianza Verde del Parlamento autonómico. La formación pierde el único escaño que había logrado en 2023 y queda fuera de las Cortes, certificando su retroceso institucional en Aragón y reduciendo aún más la pluralidad del espacio progresista.

La candidata del PSOE ha culpado a Feijóo del adelanto electoral, que ha terminado con Vox duplicando su número de escaños.

Tras confirmarse oficialmente el resultado, la candidata de Podemos, María Goikoetxea, reconoció sin ambages el fracaso electoral. “Es un mal resultado”, admitió, aunque recordó que la formación era consciente de que se enfrentaba a unas elecciones “difíciles”. En su análisis, el adelanto electoral perseguía una mayoría absoluta que no se ha cumplido y ha tenido el efecto contrario al buscado por el PP.

Goikoetxea sostuvo que la convocatoria anticipada ha debilitado la posición del propio Azcón y ha reforzado a la extrema derecha. “Hoy Azcón es todavía más rehén de aquellos que quieren coartar nuestras libertades”, afirmó, en referencia al crecimiento de Vox y a la mayoría que suma con el PP. A su juicio, ese bloque “profundizará aún más en el modelo del sacrificio que quieren impulsar en nuestra tierra”.

La candidata lamentó que la pérdida de representación sea “un mal resultado para Podemos Aragón y para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma” y anunció que la formación continuará su actividad fuera de las instituciones. “Seguiremos trabajando para poner a la izquierda aragonesa en pie y para volver a ser una fuerza decisiva”, aseguró, antes de señalar que Podemos convocará a su ejecutiva autonómica en los próximos días.