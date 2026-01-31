Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

El diputado de Sumar, Jorge Pueyo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de abril de 2024. (Fernando Sánchez - Europa Press)

No hay mapa que ilustre mejor la ruptura actual de la izquierda que Aragón. El próximo domingo 8 de febrero, la izquierda a la izquierda del PSOE llega completamente dividida a las urnas en la comunidad, pese a que allí esto no es novedad. La autonomía que en la actualidad preside el popular Jorge Azcón presenta hasta tres candidaturas en ese espacio: la de la Chunta Aragonesista (CHA), la de Izquierda Unida–Movimiento Sumar y la de Podemos–Alianza Verde.

A ello se suma un sistema que no penaliza de igual forma la fragmentación en todo el territorio. El sistema electoral autonómico fija un umbral del 3% de los votos válidos en cada circunscripción para acceder al reparto de escaños, una barrera relativamente baja en Zaragoza, pero mucho más exigente en provincias como Huesca y, sobre todo, Teruel.

Tras el anuncio de Azcón de disolver las Cortes el pasado 12 de diciembre al no alcanzar un acuerdo con Vox para los presupuestos, Podemos Aragón propuso a otras formaciones de izquierda conformar una candidatura única siguiendo el modelo de Unidas por Extremadura, alianza de Podemos Extremadura, Izquierda Unida Extremadura y Alianza Verde, que consiguió siete escaños, tres más que en 2023. Pero como confirmó Ione Belarra, la propuesta no fue aceptada. Solo consiguió cerrar ese pacto con Alianza Verde, como ya hizo en las elecciones extremeñas.

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, participa en un acto de campaña electoral en Zaragoza. (EFE/Javier Cebollada)

Así, María Goikoetxea encabeza la candidatura con la vista puesta en mantener la presencia de Podemos en las Cortes de Aragón, después de una legislatura sostenida con un solo escaño y atravesada por un largo proceso de descomposición interna. Exdirectora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) entre 2019 y 2023, Goikoetxea formó parte del Ejecutivo autonómico liderado por el socialista Javier Lambán, en el que convivieron PSOE, CHA, PAR y Podemos.

Chunta Aragonesista afronta la cita con la expectativa más sólida dentro de este espacio. La formación ha elegido como candidato a Jorge Pueyo, diputado en el Congreso integrado en el grupo Sumar. “Nos hemos encontrado vetos y directrices que venían impuestas desde Madrid”, ha declarado Pueyo recientemente a Infobae respecto al motivo por el que finalmente no hay coalición.

Izquierda Unida concurre a las elecciones integradas en la coalición Movimiento Sumar y con Marta Abengochea como candidata, después de que Álvaro Sanz, actual portavoz parlamentario del partido en las Cortes de Aragón, diera un paso al lado.

Qué dicen las encuestas

La encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada el pasado 22 de enero, apunta a una victoria del Partido Popular de Jorge Azcón, que necesitaría a Vox para gobernar.

Dentro del espacio a la izquierda del PSOE -a los que el CIS da un 26,7% de los votos y una horquilla de entre 17 y 23 diputados-, el sondeo sitúa a Chunta Aragonesista como la fuerza mejor posicionada, con una estimación de voto del 6,9% y una horquilla de entre tres y cinco escaños. Izquierda Unida–Movimiento Sumar se movería en torno al 5%, con opciones de obtener entre uno y tres diputados, mientras que Podemos–Alianza Verde quedaría en el 2,5%, al borde del umbral electoral y con una previsión de uno o ningún escaño.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

Si se compara con los resultados obtenidos en los comicios celebrados hace casi tres años, obtendrían prácticamente los mismos resultados. CHA, que consiguió tres; Podemos-Alianza Verde, que alcanzó uno; e IU-Movimiento Sumar, que obtuvo lo mismo, igualarían con sus nuevas siglas los mismos escaños.

En conjunto, las tres candidaturas sumarían un 14,4% de los votos, que aun así sería insuficiente para superar la amenaza de Vox, a los que el CIS da un 15,5% de probabilidad de voto.