Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

La candidata de Podemos por Aragón, María Goicoechea (@mariagoicoetxeabernard)

Fragmentación a la izquierda del PSOE en Aragón. Las formaciones no han logrado conformar una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero de 2025. La falta de acuerdo se traduce en que la Chunta Aragonesista (CHA), Podemos y la coalición formada por Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar concurrirán por separado, dejando a la izquierda aragonesa dividida de cara a la cita electoral.

La Chunta Aragonesista, que ostenta la mayor representación entre estos partidos en las Cortes de Aragón, confirmó la decisión este viernes. Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, explicó que la formación planteó condiciones para una posible coalición, entre las que se incluía el rechazo al “ruido” y al “juego de tronos” procedente de Madrid.

Según Lasobras, también se propuso una reunión conjunta de todas las formaciones, pero solo se produjeron contactos “de manera bilateral” y no en grupo. CHA tiene previsto reunirse el 3 de enero para designar a su candidato a la presidencia de Aragón, que será elegido entre Jorge Pueyo, Verónica Villagrasa y Javier Carbó, cabezas de lista por Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente.

Dos coaliciones de izquierda: IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde

Mientras tanto, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han oficializado una alianza para concurrir juntos a los comicios. Ambas formaciones anunciaron que buscan “abrir una nueva etapa política en la comunidad y ofrecer una alternativa real de cambio frente al agotamiento del modelo actual”. Argumentan que esta coalición responde a una “demanda clara” de la ciudadanía y a la necesidad de “cooperación entre fuerzas progresistas”. Por ahora, el acuerdo no detalla ni la composición de las listas ni la persona que encabezará la candidatura a la presidencia de Aragón, aspectos que prevén definir “en los próximos días”.

Podemos, por su parte, confirmó a María Goicoechea como candidata a la presidencia y concurrirá junto a Alianza Verde tras no prosperar las conversaciones con el resto de fuerzas de izquierda. El partido explicó que su propuesta para replicar el “modelo” de Unidas por Extremadura “no ha sido aceptada por el resto de formaciones”. Goicoechea, técnica audiovisual y exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, encabezará una candidatura que, según el partido, será “nítidamente de izquierdas”. Desde la formación se sostiene que “el PSOE ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar, y está rodeado de casos de corrupción y machismo”, y consideran que estas cuestiones “salpican” a la candidata socialista, Pilar Alegría.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

La alianza entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar alcanzó su formalización a pocas horas de que concluyera el plazo para registrar coaliciones. Desde IU se señala que el objetivo principal es “reforzar un proyecto político de izquierdas que defienda los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el territorio”. El acuerdo con Sumar ha sido el máximo nivel de confluencia alcanzado en el espacio progresista aragonés tras días de negociaciones en los que también se establecieron contactos con CHA, sin éxito.

Podemos concurrirá con Alianza Verde. En un comunicado, Alianza Verde indicó que la alianza con Podemos busca dar continuidad a los “buenos resultados obtenidos en Extremadura”, derivados de la cooperación electoral entre ambas formaciones. El comunicado subraya la intención de “mantener una cooperación diaria que ya viene funcionando desde hace muchos años”.

Además, recalca el compromiso de “seguir luchando por un Aragón más verde, frente al avance de la coalición de las derechas reaccionarias negacionistas, que atentan contra los derechos ambientales”. Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde, participará activamente en la campaña junto a María Goicoechea, a quien consideran “nuestra candidata”.

En este escenario, la izquierda aragonesa llega a la cita electoral sin un frente común. CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentarán en solitario, en un contexto en el que la candidata socialista, Pilar Alegría, había valorado positivamente la posibilidad de una alianza progresista. “Nuestro adversario es esa coalición que ha sostenido a este Gobierno durante todo este tiempo”, señaló la exportavoz del Gobierno, en referencia a los acuerdos entre PP y Vox.