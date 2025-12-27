España

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

Las formaciones no han conseguido conformar un frente común: María Goicoechea será la candidata de Podemos-Alianza Verde, y el resto de partidos no han anunciado todavía los propios

Guardar
La candidata de Podemos por
La candidata de Podemos por Aragón, María Goicoechea (@mariagoicoetxeabernard)

Fragmentación a la izquierda del PSOE en Aragón. Las formaciones no han logrado conformar una candidatura unitaria para las elecciones autonómicas en Aragón, previstas para el 8 de febrero de 2025. La falta de acuerdo se traduce en que la Chunta Aragonesista (CHA), Podemos y la coalición formada por Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar concurrirán por separado, dejando a la izquierda aragonesa dividida de cara a la cita electoral.

La Chunta Aragonesista, que ostenta la mayor representación entre estos partidos en las Cortes de Aragón, confirmó la decisión este viernes. Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, explicó que la formación planteó condiciones para una posible coalición, entre las que se incluía el rechazo al “ruido” y al “juego de tronos” procedente de Madrid.

Según Lasobras, también se propuso una reunión conjunta de todas las formaciones, pero solo se produjeron contactos “de manera bilateral” y no en grupo. CHA tiene previsto reunirse el 3 de enero para designar a su candidato a la presidencia de Aragón, que será elegido entre Jorge Pueyo, Verónica Villagrasa y Javier Carbó, cabezas de lista por Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente.

Dos coaliciones de izquierda: IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde

Mientras tanto, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han oficializado una alianza para concurrir juntos a los comicios. Ambas formaciones anunciaron que buscan “abrir una nueva etapa política en la comunidad y ofrecer una alternativa real de cambio frente al agotamiento del modelo actual”. Argumentan que esta coalición responde a una “demanda clara” de la ciudadanía y a la necesidad de “cooperación entre fuerzas progresistas”. Por ahora, el acuerdo no detalla ni la composición de las listas ni la persona que encabezará la candidatura a la presidencia de Aragón, aspectos que prevén definir “en los próximos días”.

Podemos, por su parte, confirmó a María Goicoechea como candidata a la presidencia y concurrirá junto a Alianza Verde tras no prosperar las conversaciones con el resto de fuerzas de izquierda. El partido explicó que su propuesta para replicar el “modelo” de Unidas por Extremadura “no ha sido aceptada por el resto de formaciones”. Goicoechea, técnica audiovisual y exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer, encabezará una candidatura que, según el partido, será “nítidamente de izquierdas”. Desde la formación se sostiene que “el PSOE ha demostrado ser incapaz de responder a problemas como el de la vivienda, ha multiplicado el gasto militar, y está rodeado de casos de corrupción y machismo”, y consideran que estas cuestiones “salpican” a la candidata socialista, Pilar Alegría.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

La alianza entre Izquierda Unida y Movimiento Sumar alcanzó su formalización a pocas horas de que concluyera el plazo para registrar coaliciones. Desde IU se señala que el objetivo principal es “reforzar un proyecto político de izquierdas que defienda los derechos sociales y laborales, el acceso a la vivienda, los servicios públicos y el territorio”. El acuerdo con Sumar ha sido el máximo nivel de confluencia alcanzado en el espacio progresista aragonés tras días de negociaciones en los que también se establecieron contactos con CHA, sin éxito.

Podemos concurrirá con Alianza Verde. En un comunicado, Alianza Verde indicó que la alianza con Podemos busca dar continuidad a los “buenos resultados obtenidos en Extremadura”, derivados de la cooperación electoral entre ambas formaciones. El comunicado subraya la intención de “mantener una cooperación diaria que ya viene funcionando desde hace muchos años”.

Además, recalca el compromiso de “seguir luchando por un Aragón más verde, frente al avance de la coalición de las derechas reaccionarias negacionistas, que atentan contra los derechos ambientales”. Juantxo López de Uralde, líder de Alianza Verde, participará activamente en la campaña junto a María Goicoechea, a quien consideran “nuestra candidata”.

En este escenario, la izquierda aragonesa llega a la cita electoral sin un frente común. CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentarán en solitario, en un contexto en el que la candidata socialista, Pilar Alegría, había valorado positivamente la posibilidad de una alianza progresista. “Nuestro adversario es esa coalición que ha sostenido a este Gobierno durante todo este tiempo”, señaló la exportavoz del Gobierno, en referencia a los acuerdos entre PP y Vox.

Temas Relacionados

AragónElecciones AragónPodemosIzquierda UnidaElecciones AutonómicasPolíticaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

El aumento de la ingesta de alcohol y la práctica de ciertas posturas sexuales provocan un desgarro interno en el miembro

La Navidad, un factor de

La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

La agencia de meteorología del país ya había avisado al inicio de la semana de las condiciones potencialmente extremas, recomendando a la población mantener las precauciones en sus viajes por tierra, mar y aire

La zona del naufragio donde

Los del Río confiesan el impulso artístico que le dio el rey Juan Carlos I: “Al día siguiente, ya estábamos en televisión”

El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz revelaron en ‘¡De Viernes!’ que el Emérito bailó ‘La Macarena’ durante su espectáculo en Abu Dabi

Los del Río confiesan el

Lamine Yamal se une a un partido en una playa de Dubái antes de la gala de los Globe Soccer Awards

El joven azulgrana se encuentra en la ciudad de los Emiratos Árabes junto a su familia y el presidente del club, Joan Laporta, con motivo de la entrega de premios: está nominado tanto a mejor jugador como a mejor delantero

Lamine Yamal se une a

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Lamento haberles traído a Santiago”:

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Un artículo para entender por qué Vox ha abandonado al rey Felipe VI: “Pone en peligro su continuidad y un legado que no le pertenece”

Salvador Illa apela a la solidaridad y la empatía en su discurso de Navidad: “¿Qué nos queda si no actuamos con humanidad?”

La izquierda aragonesa no logra pactar y acudirá dividida a las elecciones

La Audiencia Nacional cita a la exmujer de Koldo García a declarar como imputada el 20 de enero

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

La guerra entre Hacienda y los ‘youtubers’ Willyrex y Vegetta777 amenaza con redefinir la estrategia fiscal de los creadores digitales en Andorra

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”