Así es Mikel Herzog Jr., el concursante del ‘Benidorm Fest 2026’ cuyo padre representó a España en Eurovisión en 1998

Benidorm Fest 2026 ya tiene todo preparado para acoger un año más el certamen musical de RTVE. Desde este sábado, 7 de febrero, el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm albergará las galas en las que se elegirá al ganador del certamen español que, por primera vez, no estará vinculado a la elección del representante de España en Eurovisión, ya que RTVE ha confirmado que no participará en el certamen europeo en 2026. Entre las candidaturas que generan mayor expectación en esta edición destaca el de Mikel Herzog Jr., un artista de 30 años que, pese a su juventud, lleva prácticamente toda su vida vinculado a la música y a las artes escénicas.

Su propio nombre remite directamente a sus orígenes, ya que es hijo de Mikel Herzog, conocido por su trayectoria en bandas como Cadillac y La Década Prodigiosa, así como por su participación en el Festival de Eurovisión en 1998. Criado en un entorno profundamente artístico, Mikel creció rodeado de música desde la infancia. Su madre fue corista de Isabel Pantoja y su hermano Iván también se dedica profesionalmente a la música, lo que consolidó un ambiente familiar estrechamente ligado al mundo del espectáculo. Tanto Mikel como su hermano Iván se formaron en la Escuela de Música de Cambrils, en Tarragona, ciudad en la que crecieron. En el caso de Mikel, su preparación ha sido especialmente amplia, ya que se ha formado en canto, baile e interpretación, lo que le ha permitido desarrollar un perfil artístico versátil y completo.

Su gran bagaje artístico

Su primera gran oportunidad televisiva llegó en 2015, cuando, con tan solo 19 años, decidió presentarse junto a su hermano a la tercera edición de La Voz. En el programa formó parte del equipo de Alejandro Sanz, en lo que supuso su debut en un formato de gran audiencia y el primer contacto directo con el gran público. Tras su paso por el talent show, los hermanos Herzog iniciaron su primer proyecto musical conjunto y, en abril de 2017, publicaron su primer disco, titulado Diez capítulos de ti.

Tres años después, Mikel dio un paso importante en su carrera al adentrarse en el mundo del teatro musical. Debutó como protagonista de Cruz de navajas, el espectáculo basado en la historia del grupo Mecano, una experiencia que marcó el inicio de una nueva etapa profesional. Posteriormente, formó parte del elenco de Asesinato para dos, producción en la que recibió críticas muy positivas por su capacidad interpretativa y su versatilidad sobre el escenario.

En 2021 volvió a probar suerte en televisión con su participación en Top Star, un talent show emitido en Telecinco que tuvo una corta trayectoria. Sin embargo, el punto de inflexión más significativo en su carrera llegaría con su participación en Tu cara me suena 12. En este formato, Mikel Herzog Jr. logró una destacada tercera posición y fue ampliamente aplaudido por sus imitaciones de artistas como David Bisbal, Benson Boone, Abraham Mateo o Damiano David.

Una de sus actuaciones más comentadas, especialmente entre los seguidores del universo eurovisivo, fue la imitación de Nina interpretando Nacida para Amar, el tema con el que la cantante catalana representó a España en Eurovisión en 1989. La actuación adquirió un carácter especial al ser interpretada a dúo en el programa. Como dato significativo, Nina es la madrina de Mikel, un vínculo que refuerza la idea de que el artista ha crecido rodeado de referentes musicales y en permanente contacto con el sector artístico.

Con todo ello, Mikel Herzog Jr. se presenta como una de las grandes bazas del Benidorm Fest 2026. El certamen alicantino será el primer gran escenario en el que el artista mostrará su proyecto personal en solitario, una propuesta largamente esperada por sus seguidores. Su participación en el festival puede convertirse en un impulso decisivo para su carrera, consolidándolo como una de las figuras emergentes más sólidas del panorama musical actual.