Melody firma la paz con RTVE y formará parte del Benidorm Fest 2026: el festival consigue reunir a todas sus ganadoras

La cadena pública ha confirmado que la ganadora del Benidorm Fest 2025 se unirá al resto de vencedoras en la próxima edición

Melody en Eurovisión 2025 (UER)
Televisión Española ha confirmado que finalmente Melody sí que formará parte del Benidorm Fest 2026. María Eizaguirre, directora de comunicación del ente público, lo ha anunciado durante la pausa del partido de Copa del Rey entre el Albacete y el Barça. De esta manera, todas las ganadoras del certamen podrán reunirse en el escenario en la próxima edición.

La cadena pública ya había anunciado previamente que Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa se reunirían en el escenario del Benidorm Fest 2026 tras sus victorias. Sin embargo, la última de las vencedoras, Melody, quedaba en duda tras las rencillas que protagonizaron el final de su andadura por Eurovisión.

No obstante, parece que tanto la cantante como la cadena han firmado la paz y han llegado a un acuerdo, puesto que Melody ha mandado un vídeo narrando su inminente regreso a Benidorm, tras hacerse con la victoria gracias a su canción Esa diva.

Melody vuelve al Benidorm Fest 2026

María Eizaguirre ha conectado con los comentaristas del partido durante el descanso desde el Hotel Don Pancho, ya que todos los concursantes de la próxima edición han llegado a Benidorm para empezar con los últimos preparativos. Allí, la directora de comunicación se ha acercado a unas figuritas que representaban a las ganadoras del festival para recordar que iban a volver, pero al llegar a la de Melody se ha quedado en silencio hasta confirmar que también estará.

Figuritas de las ganadoras del Benidorm Fest (RTVE)

“Estará Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa... Y por qué no, como somos muy flamencos estará también Melody, nuestra diva aquí en el Benidorm Fest”, ha anunciado con entusiasmo Eizaguirre haciendo un pequeño guiño a su último encuentro durante una tensa rueda de prensa, en la que la propia cantante llamó “flamenca” a la comunicadora.

El mensaje de Melody

Después de enfocar a los 18 grupos y solistas que se juegan el trofeo este año y entonar el cántico habitual “el festival que quieres, el que tu quieres”, han emitido un vídeo de Melody. “Muy buenas, amigos, ¿qué tal estáis? Soy Melody, acabo de salir recién del estudio, ahora volveré a entrar porque estoy terminando lo que va a ser mi próximo disco, que tengo muchísimas ganas de que lo escuchéis porque es espectacular", ha aprovechado el momento para hacer promoción de su música.

Melody regresa al Benidorm Fest (RTVE)

“Pero tengo que dar una noticia... Estaré en la final del Benidorm Fest con vosotros compartiendo música y pasándolo superbien. Nos vemos muy pronto”, ha concluido la sevillana confirmando que sí estará presente para cederle el testigo al futuro ganador o ganadora del certamen alicantino.

El dardo de Melody

Así, Melody se reencontrará con el equipo de RTVE después del tenso momento que protagonizó con María Eizaguirre en la rueda de prensa que se celebró tras Eurovisión: “María se enfada, porque ella se enfada, y quiere que sea todo bonito pero en la vida todo bonito no puede ser. Porque en la vida hay espinas y hay rosas, pero tengo que hacer un elogio: ha sido la tía que mas ha luchado por mí y que la puesta en escena has dicho ‘no, no, no’ y te lo agradezco de corazón. Que no se enfade porque ella se pone muy flamenca”.

