‘Tu cara me suena 12′: Mikel Herzog Jr. y Andrea Guasch conquistan al jurado al imitar a Bruno Mars y Lady Gaga

Mikel Herzog Jr. y Andrea Guasch imitan a Bruno Mars y Lady Gaga en la segunda gala de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Tras la victoria de Melani García en la primera gala de Tu cara me suena 12, Mikel Herzog Jr. ha tomado su testigo. El rostro menos conocido de la edición realizó una imitación majestuosa junto a Andrea Guasch y, juntos, dieron vida a Bruno Mars y Lady Gaga con el tema Die with a smile. Además de la segunda finalista de la décima edición del concurso de Antena 3, el formato contó con la presencia de otras dos invitadas. La primera ganadora de la historia del programa, Angy Fernández, volvió a subirse al clonador 14 años después para ponerse en la piel de Rosalía y su tema Candy. Pero, por si fuera poco, también estuvo en el plató Isabel Aaiún, artista cuya canción Potra Salvaje se convirtió en el himno de la Eurocopa de Alemania conquistada por España en 2024.

El encargado de abrir la gala ha sido Goyo Jiménez, quien se puso en la piel de Robbie Williams y su tema Rock DJ. Un complicado reto del que supo salir indemne, entonando solventemente la canción e, incluso, levantando a todo el público con su energía y buen rollo. Su testigo lo ha tomado Melani García, quien pasó por el clonador para dar vida a Sabrina Carpenter y su icónico tema Please Please Please. La exrepresentante de España en Eurovisión Junior 2019 abandonó su lírica para afrontar otros tipos de registros, plasmando la inocencia de la cantante canadiense y su actitud ingenua sobre el escenario.

El tercero en subirse al escenario fue Manu Baqueiro, quien tuvo que interpretar a la vez los integrantes de la Orquesta Mondragón: Javier Gurruchaga y Popocho, cuyo nombre real es Pedro Ayestarán. En concreto, la actuacion se centraba en su mítica Caperucita Feroz, done el cómico grupo contestaba por teléfono al vocalista. Aunque el actor vasco obtuvo grandes elogios por parte del jurado, lo cierto es que ocupó la penúltima posición en la clasificación.

Manu Baqueiro hace una doble imitación al dar vida a la Orquesta Mondragón: Javier Gurruchaga y Popocho (Atresmedia)

La siguiente en pasar por el clonador fue Esperansa Grasia, quien fue aconsejada por Isabel Aaiún para ganar seguridad en el escenario y dar lo mejor de sí con Potra Salvaje. Bajo la mirada de la cantante segoviana, la creadora de contenido realizó una increíble actuación con la que dejó atrás su errático y nervioso debut en el programa. “Estoy impresionado y te tengo en alta consideración. Pensaba que este programa iba a ser un reto muy difícil para ti. Hoy me quito el sombrero y te doy la bienvenida a Tu cara me suena“, la felicitó Ángel Llácer.

Ana Guerra y su increíble imitación a Ana Torroja

Quien no corrió la misma suerte fue Bertín Osborne. El presentador de Mi casa es la tuya se confió demasiado del personaje que le había tocado, llegando a pensar que su reto estaba “chupao”. El también cantante se puso en la piel de Elvis Presley y su tema Burning Love. Sin embargo, aunque tuvo un tono de voz muy similar al del artista, lo cierto es que su inglés no estuvo tan a la altura. Tampoco sus movimientos, que fueron criticados por los miembros del jurado.

Su testigo lo tomó Ana Guerra, quien tuvo el reto de ponerse en la piel de Ana Torroja y el tema No es serio este cementerio de Mecano. La artista supo calcar la contención y los movimientos de la cantante ochentera, así como su característica voz suspirada. Pero, al igual que ocurrió con Manu Baqueiro, pese a que la pareja de Víctor Elías tuvo una muy buena actuación, lo cierto es que los miembros del jurado no premiaron su esfuerzo.

Yenesi se subió al escenario para dar vida a Luis Miguel y su icónico tema La chica del bikini azul. Una interpretación en la que la actriz tuvo un cambio total de registro y, pese a que mostró algunas dificultades, lo cierto es que supo calcar casi a la perfección la voz y los movimientos del Sol de México. Tras ella llegó Gisela Lladó, quien volvió a demostrar su talento al imitar a Nathy Peluso y su tema Salvaje. La extriunfita logró calcar el peculiar acento de la argentina, dando lugar a un resultado que, incluso, rozó la parodia.

Yenesi se pone en la piel de Luis Miguel (Atresmedia)

Aunque, sin duda, la actuación de Mikel Herzog Jr. fue la que logró aunar la máxima puntuación del jurado. Junto a Andrea Guasch, el joven recreó el icónico videoclip del tema Die with a smile, donde él logró aproximarse en gran medida al tono de Bruno Mars. El hijo Mikel Herzog obtuvo el premio benéfico de 3.000 euros que donó a la organización Aldeas Infantiles SOS. "Es para los niños que se merecen tener una vida digna como la de todos“, afirmó el concursante.