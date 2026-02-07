De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Suspendido el Rayo-Oviedo por el estado del césped de Vallecas. (Composición Infobae)

La frustración rodea Vallecas. La inesperada suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga que enfrentaba al Rayo Vallecano y el Real Oviedo ha provocado una ola de reacciones tanto de jugadores, directivos y aficionados. El anuncio oficial llegó a las 10:15 de la mañana, a escasas horas del pitido inicial. El Oviedo ya estaba en Madrid y parte de su afición ya había completado el desplazamiento.

Por su parte, el Rayo Vallecano ya había avisado del mal estado de las instalaciones. El viernes, apenas 24 horas antes del partido, los jugadores y el cuerpo técnico hicieron público un durísimo comunicado en el que explicaban la situación de la plantilla. “Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos”, se podía leer.

Ahora, el terreno de juego vuelve a estar en el punto de mira, ya que los jugadores consideran “peligrar su integridad física” y sus condiciones laborales. “Falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas”, denunciaron. No obstante, a raíz de la suspensión, el club madrileño ha optado por el silencio institucional, aunque cabe la pena destacar que su presidente, Raúl Martín Presa, ya había advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el Rayo Vallecano necesita un nuevo terreno donde poder levantar un estadio.

Ayuso con una camiseta del Rayo Vallecano, y su presidente. (A. Pérez Meca/Europa Press)

El Oviedo estalla: “Se han saltado las reglas”

Todo lo contrario por el Oviedo, quien venía de ganar al Girona y hoy esperaba continuar su gesta para conseguir el milagro de la salvación. Su presidente, Martín Peláez, ha verbalizado con crudeza el sentir del club asturiano en la Cedan COPE: “Nosotros estamos muy encabronados por cómo se ha manejado la situación. No es posible que te comuniquen por la mañana que no se puede jugar”.

Del mismo modo, el club ha emitido un comunicado oficial en el que ha denunciado la gestión inaceptable del proceso. “Es terrible. Se han saltado las reglas del juego. Lo que ha pasado es vergonzoso y demuestra cómo está LaLiga”, señalan. Así, el Oviedo también ha subrayado el perjuicio deportivo, organizativo y económico que la suspensión supone y advierte de las consecuencias directas para la planificación del equipo: “El Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo”.

Ante este escenario, el club carbayón anunció que acudirá a los organismos competentes: “El club estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas”.

El Real Oviedo anuncia "acciones reglamentarias" para "salvaguardar el resultado" del partido ante el Rayo

Qué dice el reglamento

La postura del Oviedo va de la mano con el reglamento. “El incumplimiento por negligencia de las condiciones de las instalaciones y de la superficie de juego, cuando motiva la suspensión de un encuentro, constituye una falta grave”, marca la normativa. Lo que podría llevar a sanciones deportivas o administrativas si se acredita la responsabilidad del club de Vallecas.

No obstante, LaLiga ha defendido la postura de los locales al considerar que el “terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad”. Y añaden: “El club ha realizado importantes esfuerzos acometiendo el cambio completo del césped”.

El rayismo… a la calle

Pero fuera del ámbito deportivo, la respuesta de la afición no se ha hecho esperar. La Federación de Peñas del Rayo ha convocado una manifestación a las 13:00 horas en la puerta de los vestuarios del estadio: “La paciencia tiene un límite”, mientras que el grupo de los Bukaneros ha dicho “basta”. “Hoy todo el rayismo dice basta”, indican en un mensaje a la afición.

Cientos de aficionados del Rayo protestando por la suspensión del partido. (Europa Press)

Mario Suárez: “Es una vergüenza”

La indignación trascendió el ámbito interno del club. El exjugador del Rayo, Mario Suárez, publicó un vídeo en Instagram que se viralizó rápidamente, cargando contra la gestión de la entidad: “No hay excusas, es que es una vergüenza. Solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena”.

Suárez comparó la situación con otros clubes de la Comunidad de Madrid: “La climatología no es excusa. Leganés, Getafe, Real Madrid o Atleti tienen la misma, pero se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones”. Finalmente, puso el foco en los damnificados colaterales: “Hoy el Oviedo ya está aquí, ¿y la afición del Oviedo que ha pagado su viaje y su entrada?”. Sin embargo, el daño ya está hecho y habrá que esperar a que los organismos competentes se pronuncien.