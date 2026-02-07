Cientos de aficionados del Rayo se manifiestan contra Martín Presa en Vallecas y piden su dimisión

Algunos hinchas del Real Oviedo, que habían viajado a Madrid pese al anuncio oficial de suspensión, se sumaron a la protesta organizada por seguidores del Rayo Vallecano frente al Estadio de Vallecas. Los manifestantes, compuestos por centenares de aficionados rayistas, exigieron la dimisión de Raúl Martín Presa, presidente del club, tras la cancelación del encuentro que debió celebrarse este sábado. Según informó la agencia de noticias Europa Press, la suspensión se debió al mal estado del césped del estadio, motivo por el cual LaLiga consideró que no se garantizaba la seguridad física de los jugadores.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) respaldó las protestas de los aficionados, al tiempo que criticó la gestión de la directiva actual. En X (antes Twitter), FASFE declaró que "centenares de rayistas acompañados por algunos oviedistas se manifiestan bajo la lluvia contra la gestión de Presa que, una vez más ha puesto en ridículo y en peligro a deportistas y afición con la anuencia de LaLiga y la inacción del CSD".

El partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, estaba programado para las 14.00 horas en el Estadio de Vallecas. LaLiga anunció la suspensión el propio sábado debido a que el césped del recinto no cumplía con los requisitos mínimos para garantizar la protección de los futbolistas. Europa Press detalló que los problemas estructurales y el deficiente mantenimiento de las instalaciones forman parte de una problemática persistente que afecta tanto al estadio como a la Ciudad Deportiva del club.

El día previo a la suspensión, tanto los jugadores como el cuerpo técnico del primer equipo rayista manifestaron públicamente su preocupación respecto a la ausencia de respuestas desde la presidencia sobre las deficiencias en las infraestructuras. Mediante un comunicado, señalaron no solamente el mal estado del campo de juego, sino también otras carencias en recursos y apoyo logístico que, según su visión, repercuten en el desarrollo profesional de la entidad. Europa Press añadió que tanto futbolistas como entrenadores han reclamado en varias ocasiones mejoras sustanciales que, hasta el momento, no han sido implementadas por la administración encabezada por Martín Presa.

Durante la movilización frente al estadio, los cánticos "Presa, vete ya" y "Presa no, Rayo sí" se repitieron con fuerza por parte de la afición local. La manifestación representó el descontento creciente por la gestión que, según los seguidores, deriva en situaciones que afectan el desempeño del equipo y la experiencia de los simpatizantes. A lo largo de la protesta, se sumaron las voces de algunos aficionados oviedistas que también expresaron solidaridad ante lo sucedido.

Europa Press consignó que la actuación de LaLiga, en conjunto con la ausencia de intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD), fue otro tema señalado por los manifestantes y por FASFE en su comunicado, en el que expresaron preocupación por la reiteración de incidentes de este tipo y la falta de medidas contundentes para revertirlos. La entidad consideró que el episodio no solo afecta la imagen de los clubes involucrados, sino que pone en entredicho la capacidad de las instituciones para garantizar un entorno seguro y profesional.

El futuro desarrollo del partido y la respuesta institucional del club quedaron sujetos a evaluaciones y futuras decisiones tras la suspensión. Europa Press informó que la presión ejercida por la plantilla, el cuerpo técnico, la afición y organizaciones vinculadas al fútbol español mantiene en el foco la gestión directiva de Martín Presa, cuya continuidad es rechazada abiertamente por una parte significativa de los seguidores del Rayo Vallecano.