España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Así es como puedes evitar que el paracetamol dañe el hígado”

El experto ha dado las claves para que tu salud no se vea afectada al tomar este fármaco

Montaje Infoabe en el que
Montaje Infoabe en el que aparece Aurelio Rojas

¿Cuántas veces has tenido algún dolor y has recurrido al paracetamol? Probablemente la respuesta sea muchas veces. Aunque lo recomendable es acudir al médico en este tipo de situaciones, en ciertas ocasiones decidimos automedicarnos, recurriendo a este fármaco como solución fiable.

Sin embargo, pocas personas conocer los peligros de este. Aurelio Rojas, un cardiólogo que publica contenido en redes sociales, ha profundizado en este aspecto en uno de los vídeos que ha subido en su cuenta de TikTok (@doctorrojass).

Concretamente, se ha centrado en el daño hepático que puede causar. Esto es muy importante, ya que el hígado es vital para filtrar toxinas, producir bilis, metabolizar nutrientes y almacenar energía. Su correcto funcionamiento protege al organismo y evita complicaciones graves, por lo que es esencial cuidarlo.

Cómo evitar que el paracetamol dañe tu hígado

El paracetamol, pese a ser uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, puede resultar dañino para el hígado si no se administra correctamente. La clave principal para evitar complicaciones es no superar la dosis máxima diaria, que se sitúa en cuatro gramos, según la explicación del cardiólogo.

Este límite debe calcularse teniendo en cuenta la concentración de cada comprimido, que suele oscilar entre 500 mg y 1 g. Respetar esta pauta reduce significativamente el riesgo de daño hepático en personas sanas.

Sin embargo, ciertos grupos de personas necesitan tomar más precauciones. Quienes ya padecen problemas hepáticos, como el hígado graso o esteatosis hepática, deben limitar aún más la dosis, ya que su capacidad de metabolizar el fármaco es menor. Una forma de identificar posibles alteraciones hepáticas es haciéndose analíticas, prestando atención a las enzimas hepáticas, que reflejan la salud del hígado.

El consumo de alcohol también incrementa el riesgo de toxicidad del paracetamol. Cuando el hígado se encuentra ocupado metabolizando alcohol, dispone de menos recursos antioxidantes para procesar el medicamento, lo que puede aumentar el daño a las células hepáticas.

Por ello, se recomienda evitar el paracetamol en resacas o antes de consumir alcohol, y, en general, seguir estas pautas garantiza un uso seguro del fármaco. Así protegerás el hígado mientras se alivian los síntomas.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Hábitos diarios para mantener tu hígado saludable

Cuidar el hígado no depende únicamente de moderar el uso de medicamentos, sino también de seguir hábitos que favorezcan su correcto funcionamiento, y para ello es fundamental seguir una dieta equilibrada. Comer frutas, verduras, legumbres y cereales integrales es imprescindible. Además, conviene evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, frituras y exceso de grasas saturadas, que sobrecargan al órgano.

Mantenerse bien hidratado ayuda a eliminar toxinas y a que el organismo metabolice mejor los nutrientes, mientras que hacer ejercicio regularmente mejora la circulación, protege la función del hígado y previene la acumulación de grasa en este órgano.

Dormir lo suficiente y evitar el estrés siempre favorece un equilibrio hormonal que protege al hígado frente a inflamaciones y daños. Por otra parte, evitar el alcohol y tabaco es, probablemente, la parte más importante, ya que son sustancias dañinas para este órgano.

