Elon Musk critica a Pedro Sánchez por la batería de medidas para regular las redes sociales: “Es un traidor y un tirano”

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk asiste al Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de noviembre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo

El empresario Elon Musk ha llamado “tirano” a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno anunciara un paquete de cinco nuevas medidas destinadas a frenar la impunidad en las redes sociales, incluyendo también a los propios responsables de las plataformas, y a proteger a los menores de los efectos perjudiciales de estos canales. “El sucio Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española”, ha escrito Musk desde la red social X.

Este es el último de los dardos que Musk y Sánchez se han lanzado virtualmente. Hace unos días, el empresario comentó la nueva regularización extraordinaria de migrantes propuesta por el Gobierno español. Musk mostró su sorpresa con un escueto “Wow” ante la decisión del Ejecutivo de proporcionar permisos de trabajo a cerca de 500.000 personas. Ante esto, Pedro Sánchez respondió con un mensaje en el que dejaba claras sus prioridades: “Marte puede esperar, la humanidad no”.

Captura de pantalla de la publicación de Elon Musk sobre Pedro Sánchez. (X)

“Los directivos de las plataformas serán legalmente responsables”

Este martes, Sánchez presentó, en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Arabia Saudí, un conjunto de cinco iniciativas con el objetivo de combatir los excesos de las grandes plataformas digitales y proteger a los usuarios en el entorno virtual. En ese marco, señaló que “las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.

Y una de las propuestas iba dirigida directamente a Musk y a otros líderes tecnológicos: “Vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”. Además, el presidente aclaró que “eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”.

Durante su intervención, el presidente también ha anunciado la incorporación de España en la Coalición de los Dispuestos Digitales junto a otros cinco países europeos, con el fin de promover una regularización más rigurosa y ágil de las redes sociales. El propósito de esta alianza es avanzar de manera coordinada a nivel internacional en la implementación de normativas que aseguren un mayor control y protección en el entorno digital.

Además de España, Francia ha aprobado recientemente una legislación que restringe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y limita el uso de teléfonos móviles en los colegios. Está previsto que la norma entre en vigor en el país galo a comienzos del próximo curso escolar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

La UE investiga a la IA de Musk por difusión de contenido ilegal

Pero, además de con Sánchez, el hombre más rico del mundo también está en disputas con Bruselas. Hace unos días, el 26 de enero, la Comisión Europea inició una nueva investigación sobre la inteligencia artificial de Elon Musk, tras la presunta difusión de contenidos ilegales en la Unión Europea. En esas publicaciones se incluían imágenes sexuales explícitas manipuladas, y preocupan particularmente aquellas que podrían considerarse abuso sexual infantil.

De acuerdo con un informe de CCDH y The New York Times, Grok llegó a distribuir más de tres millones de imágenes sexualizadas en apenas 11 días, de las cuales 23.000 correspondían a menores, además de ofrecer la posibilidad de generar este tipo de contenido a través de X.