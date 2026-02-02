España

Pierre-Etienne Leonard, maestro crepero: “Para las crepes de trigo, la temperatura ideal es de entre 210 °C y 220 °C”

Ideal como desayuno o merienda, esta receta puede adaptarse para acompañar tanto a ingredientes dulces como salados

Guardar
Trucos de un maestro crepero
Trucos de un maestro crepero para conseguir las mejores crepes caseros (Freepik)

Cada 2 de febrero se celebra en Francia La Candelaria o Chandeleur, una excusa tan maravillosa como otra cualquiera para sacar la sartén y amañarse en hacer cantidades industriales de sus famosas crêpes, orgullo culinario del país galo. Esta celebración religiosa, justo 40 días después del nacimiento de Jesús, está llena de supersticiones en torno a la buena suerte y a la prosperidad.

Sobre la tradición de hacer y comer crêpes en estas fechas, existen, cómo no, diversas teorías. Una defiende que, como esta festividad cae justo antes de la Cuaresma, estos discos de masa eran la mejor manera de gastar productos como los huevos y la mantequilla antes del ayuno religioso. Otras teorías señalan que el color y la forma de las crepes recuerdan al sol del final del invierno, o que el trigo que se utiliza para la receta simbolizaba el paso a una nueva temporada de cosecha.

Sea como sea, lo cierto es que esta sencilla receta de origen francés se ha extendido en todo el mundo, una masa sencilla de preparar que se pasa por la plancha hasta que se forma un disco que se rellena con los más diversos ingredientes dulces o salados. Pero, a pesar de su sencillez, los expertos saben que incluso una crêpe tiene su misterio. El maestro crepero Pierre-Etienne Léonard, profesor en la popular escuela Maître Crêpier Cuisinier de Rennes, comparte sus trucos para conseguir la crêpe perfecta en la revista Au Féminin, un paso a paso más que sencillo para que todo el mundo pueda bordar estas tortitas francesas en casa.

Los trucos para una crepe perfecta

La receta de crepes siempre tiene los mismos ingredientes elementales, aunque hay variaciones en cuanto al tamaño grosor, textura y aromas. Por definición, estas tortitas de origen francés son muy finas, con una masa ligera y suave. Conseguir esta textura no es cosa fácil: “Dejar reposar la masa de las crepes, como con todas las masas que llevan harina de trigo, ayuda a evitar que el producto se vuelva elástico después de la cocción, lo que da como resultado crepas suaves y uniformes”, nos aclara el maestro crepero.

Para lograr esa suavidad y ligereza, el experto recomienda además incorporar las claras de huevo montadas a punto de nieve de manera suave y envolvente: “Para aligerar la masa, puedes incorporar con movimientos envolventes las claras de huevo batidas. Puedes usar una espátula para integrarlas sin desinflar la mousse”. Asimismo, también sugiere añadir un poco de cerveza rubia, un ingrediente que aligera, favorece la esponjosidad y aporta un ligero sabor.

Receta de crepes con fruta
Receta de crepes con fruta y miel. (Freepik)

Aprender a cocinarlas correctamente es fundamental para evitar que las crêpes queden secas o duras. Una vez extendida la masa sobre la sartén, basta con mantenerla de 30 a 40 segundos antes de retirarla. Además, subraya un aspecto práctico para quienes no cuentan con una crepera profesional en casa: “Si no tienes una crepera, lo mejor es usar una sartén bastante grande y extender la masa uniformemente. Y, por supuesto, asegúrate de que el fondo no se dañe”, declaró Léonard a Au Féminin.

Respecto a la temperatura, la indicación varía según el tipo de harina utilizada: “Para las crepes de trigo, la temperatura ideal es de entre 210 °C y 220 °C (termostato 6/7). Para las galettes o crepas de trigo sarraceno, la temperatura debe estar entre 230 °C y 240 °C (termostato 7/8)”, especificó el chef a Au Féminin. Y, por supuesto, siempre con una sartén bien engrasada para que se despeguen con facilidad. “Es importante engrasar bien la crepera entre cada crêpe, con mantequilla o aceite”.

Temas Relacionados

PostresTrucos de CocinaChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

La región enfrenta unas elecciones con nueve partidos y la incógnita del peso que tendrá Vox en el futuro gobierno regional. Fuentes del PP aseguran a ‘Infobae’ que el objetivo estaría en llegar a los 30 escaños, necesitando solo cuatro más para la mayoría

Cinco claves para entender las

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Si el Gobierno quiere recibir el 100% de los fondos del quinto pago de los fondos Next Generation debe implantar la subida del impuesto al diésel y aprobar la reforma de la función pública

Los 1.100 millones de fondos

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

El informe de enero de BBVA Research prevé que el déficit público se sitúe en el 2,1% en 2026 y el 1,7% en 2027, pero insiste en que será así “siempre que se definan nuevas medidas de ajuste fiscal”

España necesita nuevos recortes para

El patrimonio de Fernando Esteso tras más de sesenta años de carrera: derechos de autor, apariciones televisivas y una ‘ruina’ determinante

El actor falleció este domingo 1 de febrero en Valencia, según ha informado RTVE

El patrimonio de Fernando Esteso

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

Agricultores y pescadores españoles critican la nueva normativa europea, que dificulta la identificación de su procedencia real y agrava la competencia en el mercado local

Marruecos podrá vender productos del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco claves para entender las

Cinco claves para entender las elecciones de Aragón: que la derecha sume sin Vox y exigencias “inasumibles” que crecerán tras el 8-F

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 pese a detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

Feijóo acude a la comisión de la DANA en plenas elecciones aragonesas y señalado por sus conversaciones con Mazón el día del desastre

Arranca el juicio por el ‘caso Mercasa’: empresas españolas, una pública, que habrían pagado millones en ‘mordidas’ para construir un mercado en Angola

Un juzgado exime a una aseguradora de tener que pagar la indemnización por mala praxis de la empresa privada que imprimía títulos defectuosos de la Universidad de Santiago de Compostela

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

Marruecos podrá vender productos del Sáhara Occidental sin etiquetar en la UE: el tomate Cherry y el pescado barato preocupan a los productores españoles

La economía española crece, pero las empresas frenan su gasto: el sector privado se estanca mientras la inversión pública crece casi un 50% desde 2019

Super ONCE: estos son los resultados del Sorteo 5 de este domingo 1 de febrero de 2026

DEPORTES

La extenista que narra su

La extenista que narra su historia y la de quienes no triunfaron en el deporte: “Un día me preguntaron: ‘¿Cuándo lo vas a dejar? ¿No ves que no llegas?’”

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia