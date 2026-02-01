España

Patricio Ochoa, doctor, explica cómo reforzar el sistema inmune y evitar la gripe: “Los lisados bacterianos aumentan las defensas naturales”

Descubre cómo actúa este compuesto en tu organismo

Patricio Ochoa hablando del sistema
Patricio Ochoa hablando del sistema inmune en TikTok. (@dr.patricio_ochoa)

Con la llegada de febrero, el frío y las precipitaciones hacen que nuestro organismo se debilite. De hecho, es muy probable que conozcas a alguien que ha estado constipado o ha tenido gripe en los últimos días. Esto no es casualidad y la clave reside en el sistema inmune.

Sobre esta cuestión ha profundizado Patricio Ochoa, un doctor que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@dr.patricio_ochoa) ha explicado cómo prepararnos para esta época del año.

La clave reside en los lisiados bacterianos. Estos son fragmentos de bacterias, que no provocan infección ni daño en el organismo, pero conservan su capacidad para enseñar al sistema inmune.

Funcionan como una especie de profesores: muestran a nuestro cuerpo la imagen de los microorganismos antes de que aparezcan de forma real, permitiendo que las defensas estén preparadas para responder de manera rápida y eficaz.

Su acción se centra en células clave del sistema inmune llamadas dendríticas, que actúan como centinelas vigilando continuamente el organismo. Estas células detectan cualquier amenaza y activan una respuesta coordinada, de manera que el cuerpo puede eliminar bacterias y virus con mayor eficiencia.

Este recurso es muy versátil, ya que son adecuados para adultos con defensas bajas, niños que se enferman con frecuencia, e incluso bebés de corta edad, así como personas con enfermedades respiratorias crónicas como asma o bronquitis.

Se administran de forma sencilla: generalmente una ampolla diaria por la mañana durante diez días, seguida de un descanso de treinta días, repitiendo el ciclo según las indicaciones. Este método potencia la producción natural de moléculas clave del sistema inmune, como la interleucina 6, la interleucina 8 y el MCP1, mejorando la capacidad de prevención frente a gripes y resfriados.

El peligro de automedicarse cuando tienes un resfriado y tirar de Gelocatil Gripe o Frenadol Descongestivo: “Hay riesgo de infarto”

Otros métodos para fortalecer tus defensas naturales

Además de los lisiados bacterianos, existen múltiples factores que ayudan a reforzar el sistema inmune de manera natural y complementaria. Mantener una alimentación equilibrada es fundamental, siendo claves las frutas y verduras ricas en vitamina C, zinc y antioxidantes. Incorporar probióticos como yogur, kéfir o alimentos fermentados también contribuye a un microbioma intestinal saludable, un elemento clave para la respuesta inmune.

El ejercicio físico es otra de las claves, ya que mejora la circulación sanguínea, potencia la producción de células inmunitarias y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Dormir bien es otra de las claves. La falta de sueño disminuye la capacidad del organismo para combatir virus y bacterias, por lo que establecer rutinas de descanso de calidad es esencial.

La higiene personal es un pilar fundamental para reforzar el sistema inmune, ya que ayuda a reducir la exposición a virus y bacterias que pueden provocar infecciones. Lavarse las manos con frecuencia y de manera correcta, especialmente antes de comer o después de tocar superficies públicas, disminuye significativamente el riesgo de contagio.

También es importante mantener la higiene bucal, ya que la boca es una vía de entrada para muchos patógenos. Ducharse regularmente, mantener las uñas limpias y ventilar los espacios donde vivimos contribuye a un entorno más seguro y saludable, reforzando las defensas naturales del organismo.

