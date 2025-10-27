España

Cómo ducharse bien, según dos expertos: cuántas veces a la semana, cuánto tiempo y a qué temperatura

Dermatólogos explican que una ducha diaria no siempre es necesaria y que hacerlo con demasiada frecuencia puede dañar la barrera natural de la piel

Por Clara Barceló

Guardar
Una mujer duchándose. (Canva)
Una mujer duchándose. (Canva)

La ducha, para muchos, marca el inicio o el final de nuestro día. Sin embargo, hay una pregunta que genera cada vez más debate: ¿es realmente necesario ducharse todos los días?

Mientras algunos consideran que no hacerlo es sinónimo de falta de higiene, otros defienden que la piel no necesita tanta limpieza y que abusar del agua y de los jabones puede ser perjudicial. Desde Estados Unidos ha llegado incluso una nueva tendencia llamada “reducción de la limpieza”, cuyos defensores sostienen que ducharse menos puede beneficiar a la salud cutánea.

Los expertos coinciden en que no existe una respuesta universal. La dermatóloga Susanne Steinkraus y el doctor Ralf Merkert han explicado que la frecuencia ideal depende de varios factores, como el tipo de piel, el clima o la actividad física diaria.

“En general, basta con ducharse de tres a cuatro veces por semana y no todos los días. Zonas como las axilas, las ingles o las nalgas pueden y deben limpiarse con más frecuencia”, afirma la doctora Steinkraus.

Durante los meses de verano o después de hacer deporte, momentos en los que se suda más, una ducha diaria sí puede ser necesaria para eliminar el sudor y prevenir malos olores. También en personas que realizan trabajos físicos intensos o están expuestas al calor.

Una persona sudando después de
Una persona sudando después de hacer deporte (Freepik)

Sin embargo, los dermatólogos han advertido que ducharse demasiado puede perjudicar la salud de la piel. “Las duchas diarias no son necesariamente beneficiosas. Los baños demasiado largos o con agua muy caliente, así como el uso de productos agresivos, atacan el manto ácido natural de la piel”, explica Steinkraus.

“Cuando nos duchamos, no solo eliminamos los gérmenes y la suciedad, también los lípidos naturales que protegen la piel. Si los perdemos, la barrera cutánea se debilita”, añade.

Las personas con piel sensible o seca son las que más deben vigilar este aspecto, ya que la ducha diaria puede resecar y causar irritaciones. En estos casos, los especialistas recomiendan reducir la frecuencia y evitar el uso de jabones convencionales.

Consejos para una ducha saludable

La dermatóloga recomienda ducharse por la noche, tanto en verano como en invierno, ya que de esa forma se eliminan los restos de contaminación y sudor antes de dormir. Además, los alérgicos al polen deberían hacerlo a diario para no llevar las partículas a la cama.

“Lo ideal es una ducha ni demasiado caliente ni demasiado larga, y con el menor número posible de productos químicos”, resume el doctor Merkert. La temperatura del agua no debe superar los 36 grados y, si la piel es muy sensible, es preferible optar por agua fría o templada y no deberían superar los 10 minutos.

El uso excesivo de jabones también puede ser contraproducente. Los expertos aconsejan limpiar solo las zonas necesarias y prescindir del gel en todo el cuerpo cada vez que se ducha.

En resumen, ducharse todos los días no es imprescindible para la mayoría de las personas. Con tres o cuatro duchas semanales es suficiente para mantener una buena higiene, siempre que se mantengan limpias las zonas más propensas a sudar.

Solo en algunos casos concretos, como por ejemplo en verano, el deporte o las alergias, la ducha diaria sí que es realmente recomendable.

Temas Relacionados

HigieneEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las oposiciones más fáciles de España: los expertos revelan cuáles ofrecen más plazas y mejores condiciones

Estas son las convocatorias con menor dificultad y mejores opciones de estabilidad para quienes buscan convertirse en funcionarios públicos

Las oposiciones más fáciles de

Si tienes alguna de estas cuatro plantas, pódalas cuanto antes para que luzcan mejor después del invierno

Estos son algunos consejos de botánica y jardinería para mantener un aspecto impecable de tus flores y plantas y que no se vean afectadas por el invierno

Si tienes alguna de estas

Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos deja al menos tres heridos “muy graves” en Socuéllamos (Ciudad Real)

El Ayuntamiento asegura que “no existe riesgo de contaminación ni peligro” para los vecinos

Una explosión en una empresa

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que acogerán a los niños según a las diferentes patologías

19 niños gazatíes gravemente enfermos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 niños gazatíes gravemente enfermos

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

“Activa esta opción para no volver a escuchar una llamada de números desconocidos”: la Policía Nacional explica cómo hacerlo

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada